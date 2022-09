Interview: Chef der Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach tritt ab

Interview Nur kleine Blessuren, viel Dankbarkeit und wertvolle Kameradschaft: Der Kommandant der Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach blickt vor seinem Rücktritt zurück Ende Jahr übergibt Martin Bühler nach zehn Jahren das Kommando der Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach. Ein Gespräch über emotionale Einsätze, die Vorteile der Eigenständigkeit und die Zukunft der Feuerwehr. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Martin Bühler im Feuerwehrdepot in Jonschwil. Die Kameradschaft, sagt der scheidende Kommandant, werde er besonders vermissen. Bild: Pablo Rohner

In den zehn Jahren unter Ihrem Kommando wurde die Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach zu einigen spektakulären Einsätzen gerufen. Welcher ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Martin Bühler: Das, was die Öffentlichkeit als «spektakuläre Einsätze» wahrnimmt, bedeutet für Feuerwehrleute oft, Unglücke und die Menschen, die davon betroffen sind, aus nächster Nähe zu sehen. Aus Respekt vor allen Beteiligten möchte ich daher nicht über einzelne Einsätze sprechen oder sie in eine Rangliste bringen.

Dann anders gefragt: Wann gingen Ihnen Einsätze besonders nahe?

Wenn man bei einem Einsatz etwas antrifft, was einen an das eigene Leben erinnert, kann es emotional besonders schwierig sein. Zum Beispiel, wenn ein First Responder, dessen Vater 80 Jahre alt ist, einen 80-jährigen Mann reanimiert. Oder: Feuerwehrleuten mit kleinen Kindern gehen Einsätze, bei denen Kinder betroffen sind, noch näher als den anderen. Einsätze mit Kindern sind generell emotional am schwierigsten.

Als Kommandant tragen Sie die Verantwortung für Ihre Mannschaft. Haben Sie gespürt, wenn es jemandem während oder nach einem Einsatz nicht gut geht?

Mit jedem Einsatz lernt man die Leute besser kennen. Man bekommt ein Gespür dafür, wie es den Leuten geht. Aber man bekommt nie alles mit, was während eines Einsatzes läuft. Dann ist es wichtig, dass der Nebenmann, die Nebenfrau zu mir kommt und einen Hinweis gibt.

Wie werden die Einsätze aufgearbeitet?

Martin Bühler, noch bis Ende 2022 Kommandant der Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach Bild: Pablo Rohner

Nach dem Einsatz sitzen wir zusammen, Essen zusammen, trinken vielleicht ein Bier. Wir machen ein Debriefing, das heisst, wir besprechen den Einsatz und was wir erlebt haben. Dieses Zusammenhocken ist ganz wichtig. Aber es gibt nach den Einsätzen auch andere schöne Momente.

Erzählen Sie ...

Oft spüren wir eine enorme Dankbarkeit, von den Betroffenen selbst, ihren Angehörigen oder ihren Nachbarn. Und zwar auch dann, wenn wir ein Unglück nicht mehr verhindern konnten. Wir bekommen Dankeskarten, es haben auch schon Leute im Mannschaftsraum vorbeigeschaut, um sich zu bedanken und eine Runde zu spendieren. Solche Erlebnisse stellen wahnsinnig auf.

Ist die Nähe zur Bevölkerung ein Vorteil einer kleinen, eigenständigen Feuerwehr?

Definitiv. Die Feuerwehr ist verankert in der Gemeinde. Viele Leute kennen die Feuerwehrleute, wenn sie zu ihnen kommen. Das schafft Vertrauen. Das sollte man nicht unterschätzen. Wir haben Landwirte und Unternehmer von hier in der Mannschaft, aber auch Leute, die auswärts wohnen und in Jonschwil oder Schwarzenbach arbeiten. Wir können also immer schnell vor Ort sein.

Sind Sie angesichts der Turbulenzen bei der Feuerwehr Region Uzwil froh, dass die Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach dem Verbund nicht beigetreten ist?

Ich möchte mich nicht zu anderen Feuerwehren äussern.

Aber für Kommunikationsprobleme, wie sie dort aufgetreten sind, ist eine kleine Feuerwehr schon weniger anfällig, oder?

Das mag sein.

Warum wurde die Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach nicht Teil der Feuerwehr Region Uzwil?

Wir wurden auch angefragt. Doch neben der guten Zusammenarbeit mit der Feuerwehr des Sicherheitsverbunds Region Wil ging es auch darum, den Willen der Jonschwiler Bevölkerung zu respektieren.

Wie meinen Sie das?

An der Bürgerversammlung im März 2011 stand die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs auf der Traktandenliste. Der Kredit wurde mit der Frage verknüpft, ob die Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach eigenständig bleiben soll. Dazu haben sich die Stimmberechtigten damals bekannt.

Bei grösseren Einsätzen arbeitet die Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach mit dem Sicherheitsverbund Region Wil (SVRW) zusammen.

Bei Alarmstufe 1 kommen die Wiler mit Rüstwagen, Autodrehleiter und Einsatzoffizier zum Einsatzort. Was bei Alarmstufe 1 alles auf Platz sein muss, ist gesetzlich vorgegeben. Es ist eine gewachsene Zusammenarbeit, die gut funktioniert. Natürlich haben die Feuerwehrleute vom SVRW viel Einsatzerfahrung, von der wir profitieren können. Sie profitieren aber auch von uns.

Drängt sich ein Zusammenschluss nicht auf?

Wie gesagt, die Zusammenarbeit ist gut eingespielt. Und eine Vielzahl von Einsätzen bestreiten wir nach wie vor alleine. Das Ziel ist, auch in Zukunft eigenständig zu bleiben.

Wenn Sie zurückdenken an den Tag, als Sie Kommandant wurden. Haben Sie die Ziele, die Sie sich damals gesteckt haben, erreicht?

Wir haben auf meine Initiative hin First Responder ausgebildet, also Leute, die bei medizinischen Notfällen Erste Hilfe leisten können – auch mit technischen Hilfsmitteln. Von diesen schwierigen Einsätzen meistern wir inzwischen jedes Jahr einige. Ausserdem wollte ich, dass sich die Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach modernisiert. Auch das konnten wir umsetzen. Wir haben unter anderem ein neues Kommandofahrzeug, zwei neue Mannschaftsfahrzeuge, eine neue Brandschutzuniform, neue Atemschutzgeräte angeschafft.

Martin Bühler vor dem Kommandofahrzeug, das 2018 angeschafft wurde. Die Modernisierung seiner Feuerwehr war eines seiner Projekte. Bild: Pablo Rohner

Bestimmt mussten auch alte Geräte einfach ersetzt werden?

Ja. Aber die Umstellung auf Modulwagen, zum Beispiel zur Bekämpfung von Überflutungen und Flurbränden, war eine Idee, die wir im Kommandozug entwickelt haben. Auch das konnten wir umsetzen.

Hat das von der Gemeinde gesprochene Budget immer ausgereicht?

Wir sind immer durchgekommen. Natürlich wären wir nicht traurig, wenn das Budget etwas grösser wäre (lacht). Aber, wenn wir eine Ausgabe gut begründen konnten, haben wir die Mittel immer bekommen.

Gab es Einsätze, bei denen Sie rückblickend etwas anders machen würden?

Eigentlich nicht. Bei grösseren Einsätzen konnten wir nachher immer mit gutem Gewissen sagen: Wir haben das Richtige getan. Diese Rückmeldung haben wir mehrfach auch vom Amt für Feuerschutz bekommen. Bis auf kleinere Blessuren sind auch alle immer heil aus den Einsätzen rausgekommen. Das ist für mich das Wichtigste. Holz anfassen, dass es so bleibt.

Werden Sie Ende Jahr nur als Kommandant oder ganz aus der Feuerwehr zurücktreten?

Nach 24 Jahren, davon zehn als Kommandant, würde ich sagen, ich habe den Ruhestand verdient (lacht). Im Ernst, ich höre ganz auf. Auch weil ich will, dass sich mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin frei entfalten kann.

Wenn man Sie so sprechen hört, kann man sich Ihr Leben ohne Feuerwehr nur schwer vorstellen. Können Sie es?

Auch wenn ich mich auf die freie Zeit freue und darauf, Ferien zu machen, ohne vorher viel zu organisieren: Es tut schon auch weh, daran zu denken. Die Kameradschaft werde ich sehr vermissen.

Was bedeutet Ihnen Kameradschaft?

Am besten beschreibt es vielleicht das Gefühl bei der Begrüssung der Mannschaft zur Übung oder zum Einsatz: Zu wissen, dass man sich auf jeden und jede verlassen kann. Geschlecht, Nationalität, Religion, Verdienst im Beruf, das alles spielt im Einsatz keine Rolle.

Die Feuerwehr kämpft um Nachwuchs. Auch die Feuerwehr Jonschwil-Schwarzenbach?

Die Rekrutierung ist auch bei uns ein grosses Thema. Zurzeit sieht es aber gut aus. Wir stehen im Soll von rund 50 Feuerwehrleuten, darunter auch viele Jüngere. Ich übergebe eine funktionierende und motivierte Feuerwehr.

Sie haben vorhin davon gesprochen, dass das Geschlecht im Einsatz keine Rolle spielt. Könnten die Frauen das Nachwuchsproblem der Feuerwehr lösen?

Unser Frauenanteil liegt bei 10 Prozent. Wir haben auch Unteroffizierinnen, als Kommandant habe ich eine Vorgängerin. Bei den neu Zugezogenen schreiben wir Frauen wie Männer an. Frauen können in der Feuerwehr grundsätzlich jede Tätigkeit ausführen. Egal ob Mann oder Frau, wichtig ist, dass man es mit Herz und Seele macht. Nicht wegen dem Steuersparen oder einer falschen Vorstellung von Heldentum. Das gibt es in der Feuerwehr nämlich nicht. Es gibt nur Teamwork.

