Deshalb tritt der Wiler Guido Wick als Kantonsrat zurück

Interview «Nicht mehr gleich viel Geduld»: Der Wiler Guido Wick tritt nach fast 15 Jahren aus dem Kantonsrat zurück Der Grüne-Politiker gab in der Aprilsession seinen Rücktritt als St.Galler Kantonsrat bekannt. Er möchte sich anderen Aufgaben widmen, in Organisationen, wo er mehr erreichen kann. Wick ist zudem im Wiler Stadtparlament, dort wird er weiterhin engagiert bleiben. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Guido Wick an seiner letzten Kantonsratssitzung in der Aprilsession. Bild: Benjamin Manser

Nach fast 15 Jahren treten Sie als Kantonsrat zurück. Was sind die Gründe?

Guido Wick: Ich möchte mich in den folgenden Jahren auf meine Schwerpunktthemen wie Umwelt, Klima, Mobilität, nachhaltige Energieversorgung konzentrieren. Bei der Fülle von Geschäften beim Kantonsrat kann ich bei meinen Themen nicht Tempo machen. Dafür ist der Kantonsrat nicht das geeignete Gremium. In Organisationen ist man effizienter. Diese neuen Aufgaben sind nun in Vorbereitung.

Sie werden weiterhin als Wiler Stadtparlamentarier engagiert sein. Was ist dort anders als im Kantonsrat?

In der Stadtpolitik kann man im Vergleich zum Kantonsrat unmittelbarer etwas erreichen. Klar ist es schwierig, Wirkungen abzuschätzen, aber ich möchte in der Region an einem direkteren Hebel sein. Mit zunehmendem Alter ist es mir noch wichtiger, die Wirkungen meiner Arbeit zu erleben. Im Kantonsrat braucht es viel Geduld und diese habe ich vielleicht nicht mehr gleich wie zu Beginn.

Dennoch ist der Kantonsrat die politisch grössere Bühne. Hat Sie das nicht mehr gereizt?

Es ist die grössere Bühne. Aber es geht darum, wie die politische Konstellation ist. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Kantonsrat eine konservative Vertretung hat. Das lässt sich nicht zuletzt auf die Proporzwahl zurückführen. Bei Abstimmungen sind unsere Chancen klein.

Haben Sie trotzdem das Gefühl, im Kantonsrat etwas erreicht zu haben?

Ja. Es ist wichtig, Präsenz zu markieren und Argumente immer wieder zu sagen. Wir haben eine völlig andere Aufgabe als die Machtparteien. Sie machen die Stichentscheide. Aber auch wir bewegen etwas. Sehr viel von unserem Gedankengut fliesst in regierungsrätliche Geschäfte ein.

Läuft es im Stadtparlament anders?

Die Meinungen gehen auch stark auseinander. Aber im Unterschied zum Kantonsrat – bis auf wenige Mitglieder – haben Argumente bei den Kolleginnen und Kollegen einen Stellenwert und Meinungen können sich verändern – im Kantonsrat fast nicht.

Das klingt nach einem Armutszeugnis für den Kantonsrat?

Das ist so. Was die Finanz-, Umwelt-, Verkehrs- und Energiepolitik betrifft, werden die kommenden Generationen bitter bezahlen. Das bedaure ich. Aber solange nicht anders gewählt wird, ist das nicht aufzuhalten. Viele machen nur Klientelpolitik und argumentieren eigennützig.

Was sagen Sie zu Ihrer Nachfolgerin Judith Durot von den Grünen Wil-Land?

Sehr. Es freut mich, dass so eine motivierte und fähige Politikerin das Amt übernimmt. Ich werde der Fraktion und auch Judith Durot bei Bedarf beratend zur Seite stehen.

