Interview «Mit den zwei Forfaitniederlagen hatte ich einige Zeit zu kämpfen»: TTC-Wil-Teamchef Elia Schmid blickt auf die Saison zurück Zwar konnte sich der Tischtennisclub Wil in den letzten beiden Saisonspielen den Ligaerhalt in der NLA sichern, verpasst aber seit einigen Jahren wieder einmal die Playoffs. Captain Elia Schmid spricht über die vergangene Spielzeit und die Zukunft des TTC Wil. Lukas Tannò Jetzt kommentieren 01.04.2022, 05.00 Uhr

Elia Schmid, Captain des TTC Wil, Anfang Januar während einer Trainingseinheit in der Lindenhof-Turnhalle. Bild: Pablo Rohner

Der TTC Wil hat die Playoffs verpasst und den Ligaerhalt nur knapp geschafft, war das eine enttäuschende Saison?

Elia Schmid: Unser Saisonziel war es, die Playoffs zu erreichen. Das haben wir leider nicht geschafft. Trotzdem bin ich zufrieden, wie wir die Saison abgeschlossen haben und dass wir in der Liga bleiben.

Nach erfolgreichen Jahren mit einigen Schweizer-Meister-Titeln beendete man die Saison nur auf Platz fünf und schaffte es nicht in die Playoffs. Genügt das den Ansprüchen des TTC Wil?

Nein, unser Mindestanspruch ist immer die Qualifikation für die Playoffs, aber eigentlich möchten wir in Wil um Meistertitel kämpfen. Das war in dieser Saison nicht möglich und das möchten wir in Zukunft wieder ändern.

Am ersten Spieltag wurden dem TTC Wil zwei Siege aberkannt, weil ein Anti-Doping-Dokument nicht rechtzeitig abgegeben wurde. Wie hat dieser Vorfall die Saison beeinflusst?

Das war sehr bitter für uns. Aus zwei Siegen wurden plötzlich zwei Niederlagen und unser guter Saisonstart war dahin. Ich hatte persönlich einige Zeit mit diesen zwei Forfaitniederlagen zu kämpfen und unsere Leistung hat sicherlich darunter gelitten. Am Schluss hätte es rein rechnerisch aber auch mit diesen zwei Siegen nicht für die Playoffs gereicht.

Vor der Saison verstärkte man sich mit einigen neuen Spielern, darunter Jon Ander Guerricabeitia und Miikka O’Connor. War die Spielerqualität in dieser Saison vielleicht auch einfach nicht gut genug?

Das würde ich so nicht sagen. Im Tischtennis braucht man drei starke Spieler. Vor allem Jon Ander Guerricabeitia hat eine gute Saison gespielt. Natürlich war es so, dass nicht immer alle auf ihrem besten Niveau gespielt haben. Aber grundsätzlich hätte unser Team Playoff-Qualitäten gehabt.

Das NLA-Team des TTC Wil: Christian Hotz, Elia Schmid, Jon Ander Guerricabeitia und Betreuer Andy Schmidle (von links nach rechts). Bild: PD

Wenn das so ist, was haben andere Teams in dieser Saison vielleicht besser gemacht als die Wiler?

Die Liga wird immer stärker. Jedes Jahr kommen bessere Ausländer in die Schweiz und erhöhen das Niveau der NLA extrem. Davon profitieren aber auch die Schweizer Spieler, da man sich jede Woche mit internationalen Spitzenspielern messen kann.

Wenn immer mehr Ausländer in die Schweiz kommen, gehen dann nicht die eigenen Talente vergessen?

Das finde ich nicht. Ob viele Ausländer in der NLA spielen, betrifft die Nachwuchsförderung ja nicht. Klar muss man als Schweizer Tischtennisspieler viel dafür machen, um in der höchsten Liga spielen zu können, aber diejenigen, die das Talent dafür haben, bekommen ihre Chancen auch. Ansonsten gibt es unterhalb der NLA auch noch genug Ligen.

Wie sieht Ihre persönliche Zukunft nach dieser Saison aus?

Ich habe beim TTC Wil für eine weitere Saison unterschrieben. Ich fühle mich im Verein sehr wohl und bekleide neu auch noch die Position des Nachwuchschefs. Zusätzlich spiele ich weiterhin beim BTK Norberg in der zweiten schwedischen Liga. Für mich ändert sich also nichts.

Wie sieht es mit dem NLA-Team und der Ausländerstrategie des Vereins aus?

Was der Verein für eine Strategie fährt, weiss ich nicht genau. Aber mit Jon Ander Guerricabeitia laufen momentan Vertragsverhandlungen. Ihn würden wir sehr gerne behalten. Neben Christian Hotz und mir, welche dem Team erhalten bleiben, wechselt mit Numa Ulrich auch noch ein starkes Schweizer Talent nach Wil.

Was sind die Ziele des TTC Wil für die nächste Saison?

Wir wollen wieder voll angreifen, uns für die Playoffs qualifizieren und vielleicht sogar um unseren siebten Schweizer-Meister-Titel kämpfen. Die nächste Saison soll wieder ohne Zwischenfälle ablaufen und dann sehen wir, was wir erreichen können.

