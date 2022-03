Ehemaliger CEO der Heimstätten in Wil blickt auf Tätigkeit zurück

Interview «Menschen mit Beeinträchtigung sollen selbst entscheiden, wie sie leben wollen»: Der ehemalige CEO der Heimstätten blickt auf 22 Jahre Tätigkeit in der Stiftung zurück Paul Schmid arbeitete seit 2000 bei der Stiftung Heimstätten in Wil, seit 2013 war er CEO. Nun tritt er in den Ruhestand. Im Interview blickt er auf die Anfänge der Heimstätten zurück, spricht über die Akzeptanz von Menschen mit Beeinträchtigung und darüber, wie die Stiftung zu einem Unternehmen geworden ist. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 28.03.2022, 05.00 Uhr

Als Paul Schmid bei den Heimstätten zu arbeiten begann, steckte die Institution noch in ihren Anfängen. Bild: PD

22 Jahre lang haben Sie bei der Stiftung Heimstätten gearbeitet, seit 2013 als CEO. Wie war es, das Amt nun zu übergeben?

Paul Schmid: Ich habe mich gefreut. Es ist auch eine Erleichterung, da ich eine grosse Verantwortung trug. Ein Jahr davor habe ich den Stiftungsrat informiert, dass ich aufhören möchte. Es war genug Zeit, mich darauf vorzubereiten und eine Nachfolge zu finden. Es ging perfekt auf, ich bin nun 65 Jahre alt.

Auf was für eine Situation trafen Sie bei den Heimstätten vor 22 Jahren?

Die Heimstätten waren noch jung. Sie waren gerade dabei, sich von der Psychiatrie St. Gallen Nord zu lösen. Viele Aufbauarbeiten standen an. Wir haben in der Altstadt einen Laden eröffnet, eine neue Werkstatt gebaut und vieles mehr.

Zur Person Paul Schmid engagierte sich seit dem Jahr 2000 als stellvertretender CEO der Stiftung Heimstätten in Wil. Nach dem Tod des damaligen Gesamtleiters übernahm Paul Schmid 2013 die Leitung. Nach 22 Jahren tritt der Wiler mit 65 Jahren in den Ruhestand. Seine Nachfolgerin ist Paola Giuliani. Rund 400 erwachsene Menschen mit einer Beeinträchtigung finden bei der Stiftung Heimstätten einen Wohn- und/oder Arbeitsplatz. 160 Mitarbeitende zählt die Stiftung. Die Heimstätten sind 1994 aus einem Angebot der Psychiatrie St. Gallen Nord entstanden. (mas)

Was hat sich bis heute verändert?

Es ist viel passiert. Die Heimstätten bieten nicht mehr nur geschützte Werkstätten mit einfacher, repetitiver Arbeit an. Das Bild der Klienten hat sich gewandelt. Menschen mit psychischer Beeinträchtigung haben gute Ausbildungen, können am Computer arbeiten. Die Klientel ist eigenständiger geworden. Zudem haben wir versucht, in den Heimstätten eine Normalität zu schaffen.

Was meinen Sie damit?

Wir wollten das Leben der Menschen mit einer psychischen Krankheit oder geistigen Beeinträchtigung möglichst an das Leben der Gesellschaft angleichen. Die Menschen sollen sich nicht separiert vorkommen. Dieser integrative Charakter war ein Schwerpunkt in der Entwicklung der Institution.

Werden Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesellschaft besser akzeptiert als noch vor über 20 Jahren?

Es hat sich schon verändert, auch wenn noch immer eine gewisse Stigmatisierung da ist. In Wil hat man sich mit der Psychiatrie an solche Menschen gewöhnt. Aber es braucht immer noch viel Toleranz, Verständnis und Wissen.

Wie haben die Heimstätten diese Akzeptanz gefördert?

Es ist uns wichtig gewesen, die Klienten in die Stadt Wil zu integrieren. Sie gehen in die Stadt, kaufen ein, unternehmen etwas. Ein Teil der Klienten wohnt auch in den Quartieren. Zudem wollten wir die Leute auf das Areal bringen, beispielsweise mit dem Adventsmarkt, um so einen Austausch zu ermöglichen. Der Schritt in die Gesellschaft ist wichtig für die Inklusion. Es gibt aber auch immer wieder schwierige Momente.

Die wären?

Zum Beispiel, ob wir mit den Bewohnenden ins Hallenbad gehen oder nicht. Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung sehen vielleicht nicht nur schön aus. Stört das die anderen? Wie weit kann man gehen? Aber man kann der Gesellschaft auch etwas zumuten.

Einige Klienten wohnen in den Quartieren, nicht mehr auf dem Areal. Entwickeln sich die Wohnformen in diese Richtung?

Ja. Die Wohnungen in der Stadt hat die Institution gemietet. Viele wollen allein leben und brauchen einfach eine Unterstützung. Auch bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung sind Wohngruppen mit 15 Leuten am Verschwinden. Es wird eher kleinere Einheiten geben. Einige dieser Menschen könnten auch in der Stadt wohnen.

Braucht es das Areal überhaupt noch?

Man geht schon in Richtung Dezentralisierung. Aber das Areal an der Zürcherstrasse ist nicht schlecht: Es bietet Schutz. Die Menschen sollen selbst entscheiden können, wie und wo sie leben wollen. Früher hat man eher über sie bestimmt.

Die Heimstätten befinden sich auf dem gleichen Areal wie die Psychiatrie St.Gallen Nord. Bild: Hans Suter

Was hat sich im Bereich der Arbeit verändert?

Wir haben das Support Employment und Job Coaching aufgebaut. Dabei integriert man die Klienten in den ersten Arbeitsmarkt. Die Institution entlöhnt und betreut sie, aber sie fühlen sich wie Mitarbeitende einer Firma, der Post zum Beispiel.

Seit 2015 sind die Heimstätten eine Stiftung. Inwiefern hat sich der Schritt in die Eigenständigkeit bewährt?

Die Institution ist nicht mehr vom Kanton abhängig und kann eigenständig entscheiden. Seither sind die Heimstätten zu einem Unternehmen geworden. Man tritt nicht mehr als geschützte Werkstatt auf, sondern bearbeitet Dienstleistungsaufträge, die Qualitätsansprüche und Lieferfristen erfüllen müssen.

Nun muss die Stiftung aber auch als wirtschaftliches Unternehmen funktionieren.

Die Institution braucht Umsatz und Klienten, die Defizite zahlt niemand. Aber die Heimstätten haben sich in den vergangenen Jahren gut entwickelt und sind gewachsen.

Die letzten zwei Jahre in Ihrem Amt wurden von Corona überschattet. Wie haben Sie das erlebt?

Es war belastend. Wir hatten Todesfälle auf den Wohngruppen, viele sind Risikoklienten. Die Pandemie hat den Menschen zu schaffen gemacht und uns auch finanziell geschadet. Viele Leute konnten nicht mehr arbeiten gehen, hatten Angst. Es sind viele Krisensituationen entstanden.

Inwiefern?

Viele waren zeitweise nur noch auf den Zimmern. Das ist gerade bei Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung sehr schwierig. Als Institution ist man verantwortlich für diese Menschen. Auch die Anforderungen an das Personal waren hoch. Ich hatte viele schlaflose Nächte.

Was waren andere herausfordernde Zeiten?

Wenn man mit Menschen mit einer Beeinträchtigung arbeitet, ist das sehr anspruchsvoll. Es kommt vor, dass Mitarbeitende auch krank werden, erschöpft sind. Als Arbeitgeber fragt man sich, was man falsch gemacht hat.

Das Verwaltungsgebäude der Stiftung Heimstätten. Bild: PD

Sie wurden in einer nicht einfachen Zeit CEO. Ihr Vorgänger, Ruedi Thoma, ist verstorben. Wie war das damals?

Es war sehr schwierig, auch weil er so plötzlich verstorben ist. Ich musste zuerst in die Rolle als Geschäftsführer hineinwachsen. Es ist ein grosser Unterschied, ob man CEO oder Stellvertretender CEO ist.

Was ist Ihnen positiv in Erinnerung geblieben?

Ganz viel. Die Mitarbeitenden arbeiten gerne in der Firma, sie fühlen sich wohl. Ich habe Wertschätzung von Mitarbeitenden und Klienten erfahren, immer wieder Karten und Briefe erhalten. Das war berührend. Es hat mich auch gefreut, dass wir das Angebot mit den externen Wohnungen aufbauen konnten. Das war ein mutiger Schritt, aber der Kanton hat uns unterstützt.

Was haben Sie an Ihrer Arbeit geschätzt?

Es war eine sinnstiftende Arbeit, weil der Mensch im Zentrum steht. Auf dem Areal herrscht eine schöne Atmosphäre und ich hatte viele Freiheiten.

Worauf freuen Sie sich im Ruhestand?

Ich habe noch immer Mühe mit dem Wort «Ruhestand». Ich freue mich, dass ich Zeit für meine Familie und fünf Enkelkinder habe. Zudem gehe ich für zwei Monate auf Sizilien, um Italienisch zu lernen. Danach möchte ich auch Freiwilligenarbeit leisten. Langweilig wird es mir nicht.

