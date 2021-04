Interview «Alles vorbildlich und richtig gemacht»: Architekten stellen der Gemeinde Sirnach für die geplante Dreifachturnhalle ein gutes Zeugnis aus An Kritik musste die Gemeinde Sirnach wegen ihres Projektes für eine Dreifachturnhalle bereits einige einstecken. Die beiden Architekten Ueli Wepfer und Rico Lauper haben hingegen den Architekturwettbewerb geprüft und loben die Verantwortlichen. Roman Scherrer 21.04.2021, 18.24 Uhr

Ueli Wepfer, Präsident der SIA Sektion Thurgau, und Rico Lauper, Vorsitzender des Vereins Beobachtung für Wettbewerbe Ostschweiz. Bild: Reto Martin

Sie haben sich bei unserer Zeitung gemeldet. Wollen Sie sich in die politische Debatte in Sirnach einmischen?

Ueli Wepfer: Nein, darum geht es uns nicht. Die Sektion Thurgau des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) hat bereits 2017 auf Initiative von Rico Lauper, der damals noch im Vorstand des SIA Thurgaus war, mit der Beobachtung und Beurteilung der öffentlichen Wettbewerbsverfahren im Thurgau begonnen. Auf diesen Aspekt der öffentlichen Diskussion um das Sirnacher Projekt möchten wir eingehen.

Rico Lauper: Auch aus der Sicht des Vereins Beobachtung für Wettbewerbe und Ausschreibungen (BWA) Ostschweiz gibt es keine Motivation für eine politische Einmischung. Jedoch dafür, fundiert darzulegen, dass die Gemeinde Sirnach das Projekt verfahrenstechnisch solide aufgegleist hat.

Weshalb ist Ihnen das ein Anliegen?

Lauper: Oft fehlt es Gemeindebehörden in Bezug auf die Beschaffung von Architekturleistungen an den notwendigen Kenntnissen. Wenn ein Wettbewerbsprogramm jedoch sauber aufgegleist ist, bringt das in der Regel ein gewinnbringendes Resultat.

Ueli Wepfer

Architekt und Präsident SIA Thurgau. Bild: Reto Martin

Wepfer: Wir setzen uns für eine gute Wettbewerbskultur ein und sind überzeugt, dass der Wettbewerb bei öffentlichen Bauten der richtige Weg ist, sofern Spielraum vorhanden ist und eine gute Lösung im Vordergrund steht. Die Gemeinde Sirnach hat das sauber aufgegleist, mit einer Machbarkeitsstudie und einem externen Büro, welches den Wettbewerb begleitete. Bereits beim Schreiben des Programms hat man sich intensiv mit der Aufgabenstellung auseinandergesetzt. In der Jury kann sich zudem niemand erlauben, die Wirtschaftlichkeit aussen vor zu lassen. Der Sirnacher Wettbewerbsbericht zeigt, dass das ausgewählte Projekt zu den wirtschaftlichen gezählt hat.

Die Gemeinde Sirnach hat einen Wettbewerb nach SIA 142 durchgeführt, was heisst das?

Lauper: Das ist der klassische Projektwettbewerb, ein anonymes Verfahren, bei dem die Bauherrin von möglichst vielen Vorschlägen profitiert. Diese bieten der Gemeinde eine gute Grundlage, sich für das beste Projekt zu entscheiden. Quasi als Vorbestellung legt sie zuvor ihre Bedürfnisse und Anforderungen fest.

Wepfer: Bei einem Wettbewerb wird das Gesamtpaket beurteilt, nicht nur die Architektur. Man kann deshalb davon ausgehen, dass das Projekt obsiegt, welches die Anforderungen am besten erfüllt.

Würden Sie der Gemeinde Sirnach auch ein so gutes Zeugnis ausstellen, wenn sie nicht einen Wettbewerb nach SIA-Normen durchgeführt hätte?

Wepfer: Wir würden das sicher kritisch begutachten. Wenn aber die wesentlichen Punkte für ein korrektes und faires Verfahren erfüllt sind, würden wir nicht sagen, dass es schlecht ist, nur weil es nicht gemäss SIA-Vorgaben ist.

Rico Lauper

Architekt und Vorsitzender des Vereins Beobachtung für Wettbewerbe Bild: Reto Martin

Lauper: Die SIA-Normen schaffen wertvolle Grundlagen und zudem Rechtssicherheiten, nicht nur für Planer, sondern auch für die Bauherrschaft.

Die Gegner des Sirnacher Sporthallenprojekts fordern einen Neustart mit einem Gesamtleistungswettbewerb. Was halten Sie davon?

Wepfer: Einen Gesamtleistungswettbewerb halten wir in diesem Fall nicht als zielführend. Bei öffentlichen Bauvorhaben steht eine gute Akzeptanz bei den späteren Nutzern im Vordergrund. Nicht zuletzt deshalb wird meist eine breit abgestützte Baukommission eingesetzt, die das Projekt nach der Abstimmung mit den Architekten weiterentwickelt. Für die Durchführung eines Gesamtleistungswettbewerbs, bei dem der Angebotspreis eine zentrale Rolle spielt, muss ein Projekt fast fertig entwickeln werden, damit man ein korrektes Angebot erhält. Ich bin der Meinung, das benötigt eine sehr professionelle Bauherrschaft.

Lauper: Der Gesamtleistungswettbewerb ist ein sehr aufwendiges Verfahren. Dies kann bei gewissen Bauvorhaben Sinn machen, aus unserer Sicht aber nicht bei der von der Komplexität her überschaubaren Planung einer Dreifachsporthalle. Aufwand und Nutzen stünden da in einem Missverhältnis.

Die Gemeinde Sirnach hat mit diesem Wettbewerb also den besten Weg für ihr Projekt gewählt?

Wepfer: Ja, dafür können wir einstehen. Es ist die ideale Form, um ein möglichst breites Lösungsspektrum zu erhalten.

Lauper: Wir plädieren beim BWA jeweils auch für offene Verfahren. Denn wir wollen möglichst vielen unserer Mitglieder solche Aufträge zugänglich machen.

Laut dem Sirnacher Investitionsplan soll die Halle etwa 16 Millionen Franken kosten. Die Projektgegner sagen aber, dass man eine Dreifachturnhalle mit 8 bis 10 Millionen Franken baut.

Wepfer: Da muss man aufpassen. Man kann nicht einfach so Projekt A mit Projekt B vergleichen. Jedes hat seine Eigenheiten. Man muss zudem berücksichtigen, dass die öffentliche Hand bei der Arbeitsvergabe nicht den gleichen Spielraum hat wie ein Generalunternehmer. Sie muss sich an die Regeln des öffentlichen Beschaffungswesens halten.

Lauper: Ich finde es zudem heikel, wenn eine gute Gestaltung pauschal als Kostentreiber dargestellt wird. Ansprechende Architektur muss nämlich nicht teuer sein. Entscheidend sind in der Regel andere Faktoren, wie etwa Zusatznutzungen, spezielle Nutzungsanforderungen oder der Baugrund.

Auf der Wiese zwischen Beachvolleyballfeld und alter Turnhalle soll dereinst die neue Dreifachturnhalle entstehen. Bild: Olaf Kühne

Sie sehen also keine Kritik am Projekt?

Lauper: Der BWA prüft und bewertet die Verfahren. Wir wollen nicht zu einer Instanz verkommen, die politisch Einfluss nimmt. Was das Verfahren anbelangt, sind die Verantwortlichen hier richtig und gut vorgegangen.

Wepfer: Wir müssen leider bei der Prüfung von Verfahren den Gemeinden immer mal wieder sagen, dass einzelne Punkte nicht gut sind. Deshalb ist es schön, auch mal sagen zu können: Hier hat die Gemeinde alles vorbildlich und richtig gemacht. Es ist uns aber klar, dass das Projekt unterschiedlich beurteilt werden kann. Dies ist eben Teil der politischen Diskussion, in die wir uns in diesem Fall nicht einmischen wollen.

Wenn Sie Sirnacher Stimmbürger wären, würden Sie dem Projekt zustimmen?

Lauper: Aus der Aussensicht und ohne die Kommastellen zu kennen: grundsätzlich ja.

Wepfer: Wenn das Projekt in meiner Gemeinde gleich aufgegleist worden wäre, würde ich dem zustimmen.