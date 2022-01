Interview «In China kommt stets die Gesundheit an erster Stelle»: Die Präsidentin des Chinesischen Vereins Ostschweiz im Gespräch über Olympia und das Neujahrsfest Am Dienstag feiern Chinesinnen und Chinesen Neujahr. Zudem werden am Freitag in Peking die Olympischen Winterspiele eröffnet. Wie die Chinesen in der Ostschweiz damit umgehen, weiss Haigui Liu Resenterra aus Wil. Christof Lampart Jetzt kommentieren 31.01.2022, 05.00 Uhr

Haigui Liu Resenterra, die Präsidentin des Chinesischen Vereins Ostschweiz. Bild: Christof Lampart

Haigui Liu Resenterra kennt und schätzt beide Welten. Die Präsidentin des Chinesischen Vereins Ostschweiz wohnt seit dem Jahr 2003 mit ihrer Familie in Wil, wo sie eine eigene Praxis in der traditionellen chinesischen Medizin betreibt. Die leidenschaftliche Jasserin fühlt sich in der Äbtestadt «sehr wohl und zu Hause». Das Geschehen in der Heimat hat sie dennoch stets im Blick.

Bereits am 2. Februar, zwei Tage vor der Eröffnungsfeier, trifft im olympischen Curlingturnier China auf die Schweiz. Wie werden dann in der Familie Liu Resenterra die Sympathien verteilt sein?

Haigui Liu Resenterra: Ich freue mich für beide Mannschaften. Aber ganz ehrlich: Im Wintersport ist die Schweiz eine Grossmacht, während China sich zwar anstrengt, aber noch bei weitem nicht mithalten kann. Die Favoritenrolle ist für mich klar, aber im Sport gibt es ja auch immer wieder Überraschungen. Ich erinnere mich da nur an die letzte Fussball-EM mit dem Sieg der Schweiz über Frankreich im Achtelfinale.

Dass in China die Sportler vor und während der Spiele fünf Mal negativ aufs Coronavirus getestet sein müssen, um starten zu dürfen, stösst in Europa auf viel Kritik. Wie stehen Sie dazu?

Die Schweiz und China verfolgen zwei unterschiedliche Wege bei der Bekämpfung der Pandemie. In China kommt bei einer Gefahr stets die Gesundheit an erster Stelle, danach erst die Wirtschaft. Denn man sagt sich: Wenn alle gesund sind, kann sich auch die Wirtschaft relativ rasch erholen. Eine Wirtschaft mit einer kranken Gesellschaft funktioniert jedoch auf Dauer nicht. China ordnet also alles der Pandemiebekämpfung unter – auch wenn dies Auswirkungen auf einen Grossanlass wie die Olympischen Winterspielen haben könnte und von Nicht-Chinesen, die auf die unmittelbaren wirtschaftlichen Konsequenzen eines Lockdowns hinweisen, oft nicht verstanden wird.

Am 1. Februar feiert man in China das wichtigste Fest des Jahres – das Neujahrsfest. Wie begehen die Chinesinnen und Chinesen in der Ostschweiz dieses Fest?

Privat treffen sich viele Familien zum gemeinsamen Kochen und Essen. Wichtig ist dabei, dass es immer Fisch und von allem mehr als genug gibt. Denn im Chinesischen werden die Wörter «Fisch» und «Reste» ähnlich ausgesprochen. Wenn also beim Neujahrsessen nicht alles aufgegessen wird, dann ist das gewollt. Denn die Essensreste bedeuten symbolisch, dass die Familie auch im nächsten Jahr genug zu essen und Reserven haben wird.

Und der Chinesische Verein Ostschweiz – richtet der auch eine Feier zum chinesischen Neujahr aus?

Eigentlich schon. Wir haben seit der Vereinsgründung im Jahr 2013 bis zum Januar 2020 stets an einem Samstag im Wiler Mattschulhaus gefeiert, wobei die Kapazität in der Aula auf 100 Personen beschränkt war. Wir hatten dann immer viele kulturelle Aufführungen wie chinesischen Tanz, Musik und Gedichte sowie ein reichhaltiges Buffet. Und natürlich tauscht man sich auch aus und wünscht sich gegenseitig «Xin Nian Kuai Le» – also ein «Gutes Neues Jahr».

Corona hat in den vergangenen zwei Jahren viele Vereine hart getroffen. Wie hat sich die Pandemie auf das Vereinsleben des Chinesischen Verein Ostschweiz ausgewirkt?

Unsere drei grossen traditionellen chinesischen Feste – das Neujahrsfest, das Drachenboot- und das Mitte-Herbst-Fest –, die bei uns fix im Jahresprogramm verankert sind, mussten wir im vergangenen Jahr leider alle wegen der Pandemie absagen. Und auch dieses Jahr fällt das Neujahrsfest des Vereins aus. Im vergangenen Jahr konnten wir nur eine Wanderung in und um Appenzell durchführen; dafür war diese umso schöner. Wenn das Coronavirus endemisch geworden ist, wünsche ich mir, dass wir einmal ein grosses chinesisches Fest in Wil organisieren könnten, an dem die ganze Bevölkerung teilnehmen und die chinesische Kultur live erleben kann.

