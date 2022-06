Der CEO der Thurvita über das zukünftige Leben im Alter

Interview «Im Heim fühlt man sich nicht zu Hause»: Der CEO der Wiler Thurvita über das zukünftige Leben im Alter Ältere Menschen sollen möglichst lange zu Hause bleiben und nur dort Hilfe beziehen, wo sie es auch brauchen. Das ist die Vision von Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita. Auch stationäre Behandlungen sollen in Alterswohnungen zur Norm werden. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Die Wohnformen im Alter sollen sich verändern, auch bei der Thurvita. Bild: Sabrina Manser

In der Thurvita stehen drei grosse Projekte an: die Sanierung des Sonnenhofs, das Demenzzentrum in Rossrüti und die Quartierzentren. Man kommt weg von der klassischen Altersheimbetreuung. Wie wird das Leben im Alter zukünftig aussehen?

Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita Bild: PD

Alard du Bois-Reymond: Vielen Leuten im hohen Alter fällt es schwer, wenn sie gebrechlich werden, ihr Zuhause aufzugeben. Und das Problem ist, dass man sich im Heim nicht zu Hause fühlt. Deshalb lautet unser Ziel: ein Leben lang daheim.

Wie sieht das konkret aus?

Es geht darum, ambulante sowie stationäre Leistungen in Alterswohnungen anzubieten. Die älteren Personen sollen vom ganzen Leistungsspektrum profitieren und auch bei schwerem Pflegebedarf in der Alterswohnung bleiben können. Die klassischen Altersheimplätze werden bei der Thurvita in den nächsten Jahren von 230 auf unter 200 abnehmen. Das ist eine ziemliche Verschiebung in Anbetracht dessen, dass die Zahl der 85-Jährigen in den kommenden zehn Jahren um 20 bis 30 Prozent zunehmen wird.

Was ist der Unterschied zu bestehenden Alterswohnungen?

Alterswohnungen mit Service gibt es wie Sand am Meer, aber solche für Personen mit schwerstem Pflegebedarf kaum. Unser Ziel ist es, dass sozusagen das Heim zu den Leuten nach Hause kommt. In den Alterswohnungen neben dem Sonnenhof kann bereits heute stationär abgerechnet werden. In den 26 Alterswohnungen sind es meist zwei bis drei Personen. Die Menschen können selbstbestimmter leben und zu Hause die Hilfe beziehen, die sie wirklich brauchen. Sie können dann zum Beispiel noch selber kochen oder waschen – das wird ihnen im Heim weggenommen.

Haben sich erste Schritte in diese Richtung bewährt?

Ja. Die Leute beziehen zwar weniger Leistungen als geplant. Als Dienstleister müssen wir schauen, dass das Angebot immer noch kostendeckend ist. Es wirkt sich aber positiv auf die Lebensqualität aus.

Hat die Pandemie den Effekt, daheim bleiben zu wollen, verstärkt?

Etwas bleibt in den Köpfen schon hängen. Viele Leute sind in den Heimen gestorben, deshalb sind einige etwas zurückhaltender geworden. Wir haben derzeit eine Auslastung von etwa 94 Prozent, normalerweise sind es 96 Prozent.

Auch die Spitex soll sich weiterentwickeln. Was ist geplant?

Wir möchten die psychiatrische Pflege und das Angebot für Leute mit Demenz erweitern. Zudem möchten wir das Sicherheitsgefühl zu Hause mit einem Sensorensystem erhöhen. Dieses kann, wenn beispielsweise eine Person bewusstlos ist, selbstständig einen Alarm auslösen.

Ab 2024 werden Sie auch Verwaltungsratspräsident der Thurvita sein. Was wird anders?

Mit vielen strategischen Projekten betreten wir Neuland. Die meisten der Projekte können aber erst 2027 abgeschlossen werden, weil sie mit Bauvorhaben verknüpft sind. Deshalb ist in der jetzigen Phase Kontinuität in den Führungsgremien wichtig.

