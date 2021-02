Interview «Ich habe in der Nacht vor dem ersten Arbeitstag ein wenig unruhig geschlafen»: Trotzdem ist die neue Uzwiler Schulratspräsidentin Marion Harzenmoser gut gestartet Seit dem 4. Januar ist in Uzwil ein komplett neuer Schulrat am Werk. Für die 48-jährige Marion Harzenmoser ist es das erste öffentliche Amt. Sie hat im Herbst die Kampfwahl gegen den früheren Schulratspräsidenten Daniel Wyder gewonnen. Larissa Flammer 19.02.2021, 12.00 Uhr

Die neue Uzwiler Schulratspräsidentin Marion Harzenmoser (für das Foto kurz ohne Maske). Bild: Tobias Garcia

Anfang Jahr ging es los. Wie sind Sie gestartet?

Marion Harzenmoser: Sehr gut. Ich habe zwar in der Nacht vor dem 4. Januar ein wenig unruhig geschlafen, man weiss halt nicht, wie der Start gelingt. Aber die Übernahme hat sehr gut geklappt.

Hatten Sie zu Beginn Unterstützung? Ihre Kolleginnen und Kollegen im Schulrat sind ja auch alle neu.

Ich hatte bereits im Dezember zwei Termine mit Herrn Wyder, dabei haben wir auch das Übergabeprotokoll erstellt. Und das Team in der Schulverwaltung ist ja glücklicherweise das gleiche geblieben. Vieles steht und fällt mit den Mitarbeitenden, die schon länger da sind. Dass der ganze Schulrat neu ist, bietet in meinen Augen auch eine riesige Chance. Aber natürlich ist vieles vorgespurt, auf dem wir aufbauen und dann auch Neues einbringen können.

Wie ist es, als erstes öffentliches Amt gleich ein Schulratspräsidium zu übernehmen?

Ob du willst oder nicht, du stehst im Rampenlicht. Das bin ich mich noch nicht gewohnt. Ich bin immer Schulratspräsidentin. Ob ich jetzt in der Migros einkaufe, im Büro am Stickereiplatz oder auf dem Spielplatz bin. Dessen muss man sich bewusst sein. Der Job hört nie auf. Das ist nicht belastend. Aber es ist speziell, finde ich.

Wie konnten Sie die neue Arbeit mit Ihrer Familie organisieren?

Klar ist es eine Herausforderung. Aber ich habe natürlich zu Hause abgeschätzt, wie das ankommt, bevor ich kandidiert habe. Wir haben den Tagesablauf mit den Kindern zusammen geplant, damit sie mit einbezogen sind. Ich darf sagen, es funktioniert sehr gut.

Wie gut kennen Sie die Teams in den Schulhäusern bereits? Corona macht das Kennenlernen ja nicht einfacher.

Das war mir am wichtigsten in der ersten Woche und war das Erste, das ich machen wollte. Denn bereits am zweiten Montag hatten wir die erste Schulleitungskonferenz. Mein Plan war: Im ersten Monat stehen die Menschen im Zentrum. In der ersten Woche habe ich jede Schulleitung zu einem Gespräch getroffen. Ich wollte keine Sitzung leiten, ohne dass ich die Leute vorher gesehen habe. Wir haben gute Schutzkonzepte, ich konnte mit allen ein Kennenlerngespräch führen.

Ihre zwei Kinder gehen in Uzwil zur Schule. Sie sind jetzt also die Chefin der Schulleitenden Ihrer Kinder. Birgt das Konfliktpotenzial?

Ich trenne das. Das eine ist mein Job, das andere die Familie. Ich sehe überhaupt nicht, dass da irgendwelche Konflikte entstehen könnten.

Vor den Wahlen drückten einige Mitarbeitende der Schule Uzwil ihre Unzufriedenheit aus. Wissen Sie, warum?

In Einzelfällen ja. Aber ich will dazu auch gar nicht Stellung nehmen. Ich erlebe die Mitarbeitenden sehr positiv und engagiert. Und ich sehe auch, dass sie sich stark mit der Schule Uzwil identifizieren.

Was wollen Sie anders machen als Ihr Vorgänger?

Ob es anders ist, kann ich gar nicht sagen. Denn ich weiss ja nicht, was war. Ich weiss, was ich will. Mir ist wichtig, dass man miteinander redet. Ich bin überzeugt, dass man als Team nur funktionieren kann, wenn man Vertrauen aufbaut, wenn man glaubwürdig ist und die Fachkompetenzen jedes Einzelnen kennt. Wichtig sind auch die kurzen Kommunikationswege. Alle Mitarbeitenden sollen wissen, dass sie jederzeit zu mir kommen dürfen.

Marion Harzenmoser in der Gemeindeverwaltung Uzwil. Bild: Tobias Garcia

Wenn Sie von Mitarbeitenden sprechen, meinen Sie die Schulverwaltung oder auch die Lehrpersonen?

Mit Mitarbeitenden sind Personen aus der Schulverwaltung gemeint und auch die Schulleitenden. Sie sind die Vorgesetzten der Lehrerschaft. Diese Wege werden eingehalten. Aber meine Tür steht offen. Der entsprechende Schulleiter oder die Schulleiterin würde in solchen Situationen einbezogen werden.

Welche Projekte sind Ihnen in Zukunft besonders wichtig?

Dem werden wir uns im Schulrat in den nächsten Monaten widmen. Wichtig für mich persönlich ist zuerst: beobachten, kennenlernen, Fragen stellen, herausfinden, wo es vielleicht Lücken gibt.

Themen der Stunde sind Informatik und Digitalisierung an den Schulen.

Die Schule Uzwil steht da schon sehr gut. Schulrätin Ramona Zahner hat das Präsidium der ICT-Kommission übernommen und will etwas bewegen.

Sie sind als Schulratspräsidentin auch im Gemeinderat. Wie sind Sie dort gestartet?

Ich bin sehr gut aufgenommen worden. Aber das «Daily-Business» muss laufen und es ist schon speziell: Diese Arbeit kann man vorher nicht lernen. Ich bin ein Mensch, der verstehen will. Ich mache nicht einfach mit. Wenn ein Thema für mich neu ist und ich mich noch nicht auskenne, scheue ich mich nicht zu fragen. Weil ich finde, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Einfach nur zu nicken bringt ja niemandem etwas. Man wird in diesem Amt auch etwas zum «Schwimmtalent». Es ist «learning by doing». Man muss sich einfach einarbeiten. Und wenn man irgendwo gar nicht weiterkommt, gibt es weitere Ratsmitglieder, die Hand bieten. Jeder ist gewillt zu helfen. Man will ja als Ganzes funktionieren und für die Bürgerschaft das Beste geben.