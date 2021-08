Interview FC Wil-Geschäftsführer nach den neuesten Corona-Fällen: «Ich wünsche mir, dass sich alle Spieler impfen» Zum wiederholten Mal sind Akteure des FC Wil wegen Coronainfektionen in Quarantäne. Unternimmt der Verein zu wenig, um dies zu verhindern? Geschäftsführer Benjamin Fust nimmt im Interview Stellung. Simon Dudle 24.08.2021, 05.00 Uhr

FC-Wil-Geschäftsführer Benjamin Fust hofft, dass bald alle Spieler des Klubs geimpft sind. Bild: Michel Canonica

Bereits zum vierten Mal ist der FC Wil wegen Coronafällen in den Schlagzeilen. Im vergangenen November musste das Meisterschaftsspiel gegen Winterthur verschoben werden. Beim Auftakt zur Wintervorbereitung im Januar fehlten mehrere Spieler, im Juli traf es ein Mitglied des Staffs. Und am vergangenen Freitag haben drei Spieler bei einem Routinetest einen positiven Befund erhalten. Die Meisterschaftsspiele gegen Kriens und Xamax mussten verschoben werden. Ein Grossteil des Teams ist in Quarantäne.

Unternimmt der FC Wil zu wenig, um Coronafälle zu verhindern?

Benjamin Fust: Nein. Wir haben ein klares Schutzkonzept und setzen dieses auch um. Dass wir wiederholt positive Fälle haben, ist äusserst unglücklich. Wir haben keine Ahnung, wo sich die drei Spieler angesteckt haben. Das muss im privaten Bereich passiert sein.

Wie schaut dieses Schutzkonzept aus?

Unter der Woche herrscht Maskenpflicht, vor allem auch in den Katakomben. Die gängigen Regeln wie Händewaschen und Abstandhalten gehören ebenfalls dazu. Wir machen die Spieler wiederholt darauf aufmerksam. Am Matchtag braucht es neuerdings keine Masken mehr, seit die Zertifikatspflicht eingeführt wurde.

Wie geht es den drei Spielern, die am Freitag positiv getestet wurden?

Sie hatten leichte Symptome. Es geht ihnen aber soweit gut. Sie sind bis zum 27. August in Isolation und dürfen nicht mit der Mannschaft trainieren.

Die Meisterschaftsspiele gegen Kriens und Xamax mussten verschoben werden, weil sich viele weitere Spieler in Quarantäne begaben. Warum war dies nötig?

Da es immerhin drei Spieler mit einem positiven Test waren, konnte nicht mehr eruiert werden, wer mit wem Kontakt hatte. Darum mussten alle Spieler in Quarantäne, die nicht genesen oder doppelt geimpft sind.

Zuerst hiess es, nur wenige Spieler des FC Wil seien geimpft. Später liessen Sie verlauten, die Mehrzahl der Akteure sei gepikst. Wie sieht es aktuell aus?

Rund drei Viertel aller Spieler sind mittlerweile mindestens einmal geimpft. Mein Wunsch ist, dass sich alle impfen lassen. Einen Impfzwang gibt es aber nicht. Jeder kann selber entscheiden. Wir werden das Gespräch mit den Spielern aber nochmals suchen.

Spiel abgesagt: Das soll es im Bergholz künftig nicht mehr geben. Bild: Andy Mueller, Freshfocus

Warum ist es Ihnen so wichtig, dass sich die Spieler impfen lassen?

Momentan müssen wir für die nicht geimpften Spieler alle zwei bis drei Tage Antigentests durchführen, damit sie spielen und trainieren dürfen. Auch für die Trainings braucht es mittlerweile ein Zertifikat. Der Aufwand ist gross, auch punkto Finanzen. Ab der Länderspielpause im September müssen die Spieler selber für die Tests bezahlen. Zudem ist es sportlich sicher kein Vorteil, wenn wir unter der Woche für ein Nachtragsspiel nach Kriens fahren müssen.

Die Young Boys werden immer wieder als positives Beispiel genannt, weil die ganze Mannschaft geimpft ist. Warum ist dies in Wil nicht möglich?

Die Berner haben ein ganz anderes Druckmittel. Sie können ihren Spielern sagen, dass diese auf die Europacup-Auswärtsspiele verzichten müssen, wenn sie nicht geimpft sind. Diese Möglichkeit haben wir nicht.

Wie geht es jetzt weiter?

Seit Wochenbeginn wird wieder trainiert. Die Spieler sind in die Kategorien rot, gelb und grün unterteilt. Rot sind jene drei Spieler, welche positiv getestet wurden und sich in Isolation befinden. Sie trainieren nicht. Gelb sind jene Spieler, welche negativ getestet wurden, aber mit den drei Spielern Kontakt hatten. Sie dürfen für das Training die Quarantäne verlassen, müssen aber unmittelbar danach zurück in ebendiese. Die grünen Spieler sind zweimal geimpft oder genesen und können sich frei bewegen. Am Dienstag stehen die nächsten Tests an.

Wann werden die verschobenen Spiele nachgeholt?

Das am vergangenen Samstag abgesagte Spiel in Kriens wird womöglich am 3. September nachgetragen. Bereits fix ist, dass die am kommenden Freitag verschobene Partie gegen Xamax zwei Tage später am 29. August stattfindet und um 14.15 Uhr beginnt. Am Freitag war es noch nicht möglich, weil die Quarantäne für unsere Spieler bis am Freitag, 27. August, läuft. Da diese Woche trainiert wird, steht einer Partie am Sonntagnachmittag nichts im Weg.