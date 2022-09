Das sagt der Wiler Stadtrat zum zurückgewiesenen Nahwärmeverbund

Interview «Es wäre ein erster symbolischer Schritt gewesen»: Das sagt der Wiler Stadtrat Andreas Breitenmoser zum zurückgewiesenen Nahwärmeverbund Das Parlament hat am Donnerstagabend das Geschäft Nahwärmeverbund Lenzenbüel an den Stadtrat zurückgewiesen. Es wolle erst die gesamte Vorlage zur Wärmeversorgung sehen. Stadtrat Andreas Breitenmoser nimmt nun Stellung. Interview: Sabrina Manser Jetzt kommentieren 02.09.2022, 17.00 Uhr

Holzschnitzel in einem Holzheizkraftwerk in Frauenfeld. Bild: Christian Beutler / Keystone

Das Stadtparlament hat an der Sitzung am Donnerstag das Geschäft Nahwärmeverbund Lenzenbüel an den Stadtrat zurückgewiesen. Was bedeutet das nun?

Andreas Breitenmoser, Stadtrat und Vorsteher des Departements Versorgung und Energie Bild: PD

Andreas Breitenmoser: Wir werden nun eine Vorlage zur gesamten Wärmeversorgung in der Stadt ausarbeiten. Der Nahwärmeverbund wäre ein erster symbolischer Schritt gewesen. Wir hätten ein erstes Quartier mit einem alternativen Heizsystem versorgen können und das im Idealfall schon im Winter 2023/24. Es wäre ein positives Zeichen nach aussen gewesen.

Im Parlament wurde bemängelt, dass der Wärmepreis der Heizzentrale Lenzenbüel mit 16 Rappen pro Kilowattstunde zu hoch sei. Die Abwärme des ZAB würde gemäss dem Dokument des anonymen Ingenieurs, das der vorberatenden Kommission vorlag, nur 10.5 Rappen pro Kilowattstunde kosten. Wäre der Nahwärmeverbund konkurrenzfähig gewesen?

Der Preis des ZAB stammt aus dem Jahr 2017, seither haben sich die Preise verändert. Die 16 Rappen wären konkurrenzfähig gewesen. Bei einem Nahwärmeanschluss fallen weniger Unterhaltskosten an als bei einer Gasheizung. Von Zürich bis St.Gallen liegen fast sämtliche Gaspreise über diesen 16 Rappen pro Kilowattstunde, Tendenz weiter steigend. Nur die Tarife der Technischen Betriebe Wil sind aktuell noch tiefer.

Einigen Parlamentariern war das Risiko des Nahwärmeverbunds zu gross. Keine Verträge seien abgeschlossen, die Heizzentrale könne schnell defizitär werden, hiess es.

Nach unseren Berechnungen ist die Wirtschaftlichkeit gegeben. Es hätte nicht viel rausgeschaut, aber es wäre kein grosses Risiko gewesen. Es ging vor allem darum, einen ersten Schritt in Richtung erneuerbare Wärmeversorgung zu machen.

Auch die Luftverschmutzung der Heizzentrale wurde angesprochen. Der ZAB habe die bessere Filteranlage. Was sagen Sie dazu?

Die Luftreinhalteverordnung hätten wir mehr als eingehalten. Ein Privater kann die Anlage trotzdem noch bauen, dann gilt das Baugesetz, auch dieses hat klare Richtlinien.

Mit der Abwärme des ZAB wäre genügend Wärme für die Stadt vorhanden. Warum hätte es den Nahwärmeverbund gebraucht?

Technisch gesehen hätte es ihn nicht gebraucht. Es ging uns um das Tempo und die Versorgungssicherheit. Wenn es ein Problem beim ZAB gäbe, hätten wir nicht ganz kalt. Zudem bestand die Möglichkeit mit der S. Müller Holzbau AG jetzt. Die zeitliche Abhängigkeit war relativ gross.

Im Dokument des Ingenieurs wird auch aufgezeigt, dass für die Holzheizzentrale Lenzenbüel und Miauton 500 Lastwagenfahrten nötig wären, um den Bedarf an Holzschnitzel zu decken. Reicht das Holz aus der Region für eine Heizzentrale gar nicht aus?

Der Bericht vermischt den im Parlament behandelten Nahwärmeverbund Lenzenbüel mit der andiskutierten Fernwärmevorlage. Das Restholz der S. Müller Holzbau AG, die ein weiteres Werk in Schwarzenbach betreibt, würde ausreichen. Der Verkehr hätte insgesamt sogar abgenommen, denn aktuell wird das Holz aus beiden Werken nach Bazenheid zum ZAB transportiert. Mit der Heizzentrale in Wil hätte nur noch das Holz von Schwarzenbach, was ein kleinerer Anteil ist, nach Wil gebracht werden müssen.

Das Parlament verlangt im Rückweisungsantrag, dass nun ein Gesamtkonzept für die Wärmeversorgung mit Fernwärme ausgearbeitet wird. Was für Auswirkungen hat die Diskussion im Parlament auf diese Vorlage?

Wir müssen – bildlich gesprochen – das Puzzle so zusammensetzen, dass wir mit der Vorlage eine politische Mehrheit erreichen können. Ich wollte gestern raushören, was die Meinungen sind. Denn es gab immer wieder Kritik am Fernwärmeprojekt. Wir haben dann untersucht, ob es genug Abfall für die Fernwärme gibt, ob eine Holzheizung eine Lösung wäre. Nun entnehme ich den Voten, dass die Fernwärme mittlerweile ziemlich unbestritten ist.

Werden die geplanten Heizzentralen Lenzenbüel und Miauton überhaupt noch in das Gesamtkonzept aufgenommen?

Nach der Diskussion im Parlament ist fraglich, ob wir das ins Wärmenetz einarbeiten wollen oder nicht.

Wann wird das Gesamtkonzept der Wärmeversorgung vorliegen?

So schnell wie möglich. Wir werden im Stadtrat besprechen, in welche Richtung es gehen soll. Dann wird die Vorlage fertig ausgearbeitet. Ziel ist, dass die Vorlage Ende Jahr in die parlamentarische Beratung geht, damit die Stimmbürgerschaft noch im nächsten Jahr über die Vorlage entscheiden kann.

Sind die Verhandlungen mit dem ZAB abgeschlossen?

Es werden immer noch Detailfragen geklärt, aber wir sind schon relativ weit.

