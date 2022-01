Wiler Stadtpräsident Hans Mäder zieht nach erstem Amtsjahr Bilanz

Interview «Es ist immer Wahlkampf»: Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder zieht nach einem Jahr Bilanz Vier von fünf Mitgliedern des Stadtrats von Wil sind vor einem Jahr neu ins Amt gestartet. Ein Erdbeben gab es bisher nicht. Der Stadtpräsident spricht im Interview über die Findungsphase der Exekutive, das beinahe zurückgewiesene Budget und die Ziele im noch jungen Jahr. Sabrina Manser, Simon Dudle Jetzt kommentieren 19.01.2022, 05.00 Uhr

Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder, hier vor dem Wiler Weier, begründet, warum im ersten Jahr ein politisches Erdbeben ausgeblieben ist. Bild: Ralph Ribi

«Ein Erdbeben war das noch nicht», titelte diese Zeitung an Silvester mit Blick auf die Wiler Stadtpolitik des Jahres 2021. Einverstanden?

Ein Erdbeben war es, wenn man die Wahl anschaut. Aber ich bin einverstanden, dass unser erstes Amtsjahr nicht mit einer Revolution angefangen hat, was aber auch Absicht war. Wir wollten nicht die ganze Stadt auf den Kopf stellen. Es ist besser, die Projekte des vorherigen Stadtrats abzuschliessen, bevor wir unsere eigenen in Angriff nehmen. Ein Erdbeben gab es aber im kommunikativen Bereich.

Inwiefern?

Unser Kommunikationsstil ist offen und aktiv zuhörend. Zum Beispiel bei der Parlamentsdebatte. Da lassen wir das Parlament diskutieren. Denn unsere Position steht bereits im Bericht. Wir müssen nicht primär die Meinung des Stadtrats verteidigen, sondern die Sache weiterbringen.

Vier von fünf Mitgliedern im Stadtrat haben vor einem Jahr neu begonnen. Wie war die Findungsphase bei so viel neuen Stadträten? Wo hat es gerumpelt?

Es hat vielleicht ein, zwei Mal zu Diskussionen geführt, als Geschäfte in den Stadtrat kamen, die zu wenig abgestimmt waren. Da war es gut und unterstützend, dass wir diese dem entsprechenden Stadtrat zur Neubeurteilung zurückgewiesen haben.

Welche Rolle übernimmt Dario Sulzer als einziger «Bisheriger»?

Er ist sehr wichtig. Er kandidierte auch als Stadtpräsident. Hätte er einen Schmollmund gemacht, wäre es schwierig geworden. Im Interesse der Stadt und des Gremiums hat er seinen Platz hervorragend gefunden.

Wie beurteilen Sie die bisherige Leistung des Stadtrats?

Wir haben uns in kurzer Zeit ein Bild darüber verschafft, was unsere Aufgabe ist und wie wir gemeinsam weiter gehen wollen. Das dauerte etwa bis im Sommer. Dann ging es an den Strategieprozess. Wir haben die Departementsleitungen sowie die Verwaltung mit ihren Projekten miteinbezogen. Wir haben wenige Ziele definiert, versuchen aber, diese mit Inhalt zu füllen. Jedes Jahr werden wir sie auswerten und entsprechend revidieren. Es soll ein rollender Prozess sein.

Wo gibt es innerhalb des Stadtrats Verbesserungspotenzial?

Am Anfang mussten wir unsere Rollen finden. Und obwohl drei Mitglieder im Kantonsrat sind, müssen wir uns im Kanton besser vernetzen. Es ist nicht zielführend, wenn sich Regionen gegeneinander ausspielen. So hätte man zum Beispiel die Spitalfrage miteinander lösen können.

Wie nehmen Sie die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Parlament wahr?

Für mich war es überraschend, wie gut diese ist. Ich habe nicht so viel Konsensbereitschaft erwartet und nur in Einzelfällen Parteipolitik erlebt, zum Beispiel bei der Budgetdebatte.

Ist das Vertrauen wieder hergestellt?

Zwischen den Personen war es nie zerstört. Politisch wird es immer inhaltliche Differenzen geben. Das Parlament hat uns an der letzten Sitzung beispielsweise empfohlen, bei der Tarifberechnung der familienergänzenden Kinderbetreuung die Vermögensgrenze einzuführen. Wir nehmen das ernst. Ich bin überzeugt: Wenn wir zu einem anderen Schluss kämen und diesen ausreichend begründen, würde das Parlament es akzeptieren.

Trotzdem hätte das Parlament fast das Budget zurückgewiesen.

Das war Parteipolitik. Und selbst wenn das Budget zurückgewiesen worden wäre: Es gibt Gemeinden, die ihr Budget erst im März definitiv vorlegen.

Dann war die Budgetdebatte nur Parteipolitik und keine Misstrauensbekundung?

Vertrauen entsteht erst durch Erfahrung. Ich glaube nicht, dass es Misstrauen gegenüber dem Stadtrat war. Ich verstehe den Wunsch, die Steuern nicht zu erhöhen. Ich glaube, es hat auch mit einem schlechten Gewissen zu tun.

Das müssen Sie erklären.

Wir haben die Steuern in vergangenen Jahren um elf Steuerprozente gesenkt. Davon will man ablenken. Der Antrag auf Rückweisung ist weniger ein Misstrauensvotum gegenüber der Verwaltung, sondern man will den Level der Steuern retten.

Das fast zurückgewiesene Budget sieht Hans Mäder nicht als Vertrauensbruch. Bild: Ralph Ribi

Wie wollen Sie das strukturelle Defizit angehen?

Zuerst müssen wir belegen, dass wir unsere Aufgaben effizient erfüllen. Ist das der Fall, müssen wir diskutieren, ob wir die richtigen Aufgaben machen. Hier ist das Parlament gefordert. Wollen wir einen sanierten Hof oder Tagesstrukturen oder einen Quartiertreff? Das alles kostet.

Wie sieht der Jahresabschluss 2021 aus? 8,7 Millionen Franken Defizit sind budgetiert.

Das Defizit fällt geringer aus, als budgetiert. Das Minus beläuft sich aufgrund heutiger Erkenntnis auf etwas über vier Millionen Franken.

Einmalmehr wird der Abschluss somit deutlich besser als das Budget. Braucht es wirklich, wie angekündigt, eine Steuererhöhung?

Der Stadtrat ist im Moment der Meinung, dass es eine Steuererhöhung braucht. Aber es ist noch nicht erhärtet. Mit einem Defizit können wir Investitionen nicht aus eigenen Mitteln finanzieren, sondern brauchen Fremdkapital. Für eine gewisse Zeit geht das, aber sobald die Zinsen wieder steigen, wird das schwierig.

Was steht in diesem Jahr zuoberst auf Ihrer politischen Agenda?

Ich möchte die Ortsplanungsrevision sauber umsetzen können. Diese findet nicht auf der grünen Wiese statt, sondern entwickelt die Stadt im Rahmen der erkennbaren Trends weiter. Wir müssen eruieren, wo wir verdichten und wo wir Freiräume schaffen. Zudem stellt sich beispielsweise die Frage, was mit den ehemaligen Industriegebieten im Zentrum passiert.

Die Schulraumplanung scheint festzustecken. Viele Schulzimmer platzen aber aus allen Nähten. Es muss sich etwas tun, obwohl es noch Jahre dauern wird, bis die Kathi-Frage geklärt ist.

Viele Projekte können wir dennoch angehen. So etwa das Alleeschulhaus, das Schulraum benötigt, oder den Lindenhof, wo wir renovieren werden. Das hat nichts mit der Kathi-Frage zu tun. Die Schulraumplanung ist nicht vorwärtsgekommen, weil man sich zu stark vom Thema Kathi beeinflussen liess.

Es wird immer mehr Provisorien geben.

Richtig. Aber wenn wir Provisorien haben, was nicht schlechter Schulraum bedeutet, gewinnen wir einige Zeit und Entscheidungsspielraum, etwas Vernünftiges zu planen. Bis dahin wissen wir auch, was mit dem Kathi passiert.

Der Stadtpräsident hat vieles vor: Es soll nicht bei einer Amtsperiode bleiben. Bild: Ralph Ribi

Vor knapp zwei Jahren wurde in Wil der Klimanotstand ausgerufen. Was hat sich seither verändert?

Wir haben soeben einen Bericht zum kommunalen Klimaschutz im Stadtrat verabschiedet mit diversen Massnahmen. Es geht um das Mobilitätskonzept der Verwaltung, Heizen mit erneuerbarer Energie oder nachhaltige Mobilität (Monamo), bei dem wir schweizweit führend sind. Wil ist eine bürgerliche Stadt mit einem grünen Touch. Die Verwaltung will 2035 klimaneutral sein, 2050 soll es die ganze Stadt sein.

Erreichen Sie das?

Wir tun alles dafür.

Sie werden im April 64 Jahre alt. Wie lange bleiben Sie Stadtpräsident?

Vier Jahre wären zu wenig. Ich habe immer gesagt, dass ich nochmals antreten möchte. Aber das Volk entscheidet.

Der Wahlkampf ist momentan weit weg.

Es ist immer Wahlkampf.

Warum?

Es ist Wahlkampf, wenn man das Beste für die Stadt macht. Nicht, wenn man ein Plakat aufstellt.

Was ist Ihr Wunsch an die Wilerinnen und Wiler für das laufende Jahr?

Dass sie die Einladung der Stadt auf Veränderung und Innovation annehmen. Es ist wichtig, dass die Leute merken, dass man in Wil etwas bewegen kann und dabei unterstützt wird. Die Inputs müssen von aussen kommen. Aber wir von der Verwaltung müssen motivieren und Veränderung zulassen.

