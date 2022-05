Zwei Physiotherapeutinnen über Beschwerden nach der Geburt

Die Schwarzenbacherinnen Melanie Germann und Nadine Vetsch sind Physiotherapeutinnen mit Spezialgebiet Beckenbodentraining. Beide haben entsprechende Zusatzausbildungen absolviert.

Gemäss Studien ist jede dritte Frau nach einer natürlichen Geburt von Inkontinenz betroffen. Eine Analyse des Wissenschaftsnetzwerks Cochrane hat gezeigt, dass Beckenbodentraining das Risiko für Inkontinenz während der Schwangerschaft und im ersten halben Jahr nach der Geburt deutlich senkt – um 56 respektive 30 Prozent.

Melanie Germann arbeitet in Schwarzenbach, Nadine Vetsch in Zuzwil. Die meisten ihrer Patientinnen kommen nach einer Geburt oder in den Wechseljahren in die Therapie. Für einen Zeitraum zwischen drei Monaten und einem Jahr, in Einzelstunden oder in die Gruppenrückbildung. (rop)