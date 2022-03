Interview «Es braucht kulturelle Angebote für Jugendliche»: Die neuen SP-Co-Präsidentinnen über die Visionen der Stadt Wil Seit September stehen Ronja Stahl und Mirta Sauer gemeinsam der SP Wil vor. Im Interview sprechen sie über die Jugend, den Wohnraum und die Gleichstellung in Wil. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 04.03.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ronja Stahl (links) und Mirta Sauer sind zusammen an der Spitze der SP Wil. Bild: Reto Martin

Seit September sind Sie Co-Präsidentinnen der SP. Sie haben das Amt in einer turbulenten Zeit übernommen, als die Abstimmungen über die Pflege-Initiative und das Covid-Gesetz anstanden. Wie sind Sie gestartet?

Mirta Sauer: Mit der Pflege-Initiative, Neujahrsbegrüssung und der Strukturierung des Vorstands ging es von null auf hundert los.

Ronja Stahl: Es standen ausserdem interne Arbeiten an, aber auch die Mithilfe bei der Klimafondsinitiative der SP Kanton St.Gallen. Es war ziemlich viel los.

Wie läuft die Zusammenarbeit zwischen Ihnen?

Sauer: Wir kannten uns aus dem Vorstand der SP Frauen Kanton St.Gallen, deshalb haben wir schnell zueinander gefunden. Und Ronja ist jung und kennt sich mit Social Media und Informatik aus – ich weniger.

Ronja Stahl, Co-Präsidentin SP Wil. Bild: Reto Martin

Welche Vorteile sehen Sie in einem Co-Präsidium?

Stahl: Man kann die Verantwortung teilen und Rücksprache halten. Es ist immer besser, wenn mehrere Leute mitreden und entscheiden – auch im demokratischen Sinne.

Sie waren beide vor der Wahl nicht im Vorstand und jetzt direkt an der Spitze.

Sauer: Wir waren früher einmal im Vorstand der SP Wil und kennen alle Vorstandsmitglieder. Nun konnten wir neue Ideen einbringen.

Stahl: Zudem haben wir beide schon viel Vorstandserfahrung. Aber das Präsidium ist schon ein Rollenwechsel.

Zu den Personen Ronja Stahl ist 25 Jahre alt und Wil aufgewachsen. Sie ist derzeit in der Ausbildung zur Pflegefachfrau HF. 2014 trat sie der Juso bei. Sie ist Geschäftsleitungsmitglied der SP Kanton St.Gallen, im Vorstand der SP Frauen Kanton St.Gallen und im Frauenstreik Kollektiv St.Gallen. Ebenfalls in Wil aufgewachsen ist Mirta Sauer. Die 50-Jährige arbeitet als Primarschullehrerin und Arztsekretärin. Sie engagiert sich seit 2012 bei der SP Wil und ist im Vorstand der SP Frauen Kanton St.Gallen, Vizepräsidentin des Wiler Frauentags und Mitglied des Institut Neue Schweiz (Ines). (mas)

Mirta Sauer, Co-Präsidentin SP Wil. Bild: Reto Martin

Warum haben Sie das Amt angestrebt?

Stahl: Mirta wollte das Präsidium machen, aber nicht alleine. Und mein Credo lautet: Ändere, was dich stört.

Sauer: Ich möchte damit auch zeigen, dass sich Frauen solche Dinge zutrauen können und sollen.

Was sind Ihre Visionen für die Stadt Wil?

Sauer: Viele. Corona hat zum Beispiel gezeigt, dass die Kultur gefehlt hat. Kultur ist nie überflüssig. Oder da wäre das Mitspracherecht für Ausländerinnen und Ausländer. Die Einheimischen müssen davor keine Angst haben. Man gibt damit nicht seine Heimat her, sondern es ist die billigste und schnellste Art von Integration.

Stahl: Unser Wahlkampfslogan lautet: Eine Stadt für alle. Das bedeutet zum Beispiel Wohnraum, den sich auch junge Menschen leisten können. Viele junge Leute ziehen von Wil weg. Meine Vision ist es, dass das nicht mehr passiert.

Wie könnte der Wohnraum in Wil attraktiver werden?

Stahl: Der Markt regelt die Preise nicht, wie er sollte. Wohnbaugenossenschaften wären eine Möglichkeit, eine aktive Bodenpolitik der Stadt eine andere. Also, dass die Stadt Liegenschaften kauft und zur Verfügung stellt.

Wo sehen Sie in Wil dringenden Handlungsbedarf?

Sauer: Die Themen Verkehr, Wohnbau, Klimakrise und Jugend beschäftigen uns.

Was müsste bei der Jugend geschehen?

Stahl: Es fehlt an kulturellen Angeboten. In Wil müsste es einen konsumfreien Ort geben, wo Jugendliche etwas mitgestalten können. In St.Gallen werden zum Beispiel Konzerte oder Ausstellungen gratis organisiert, auch für unter 18-Jährige.

Was fordert die SP Wil für die Frauen?

Stahl: Der Frauenstreik hat es so formuliert: Wir wollen Lohn, Zeit und Respekt. Das heisst, wir wollen einen angemessenen Lohn, Zeit, um den Beruf richtig auszuüben, wie beispielsweise in der Pflege, und Respekt für die Arbeit, die wir bezahlt und unbezahlt leisten.

Sauer: Care-Arbeit ist eigentlich der grösste Wirtschaftssektor. Viele systemrelevante Berufe sind Frauenberufe: Pflege, Verkauf, Lehrpersonen, Kita.

Was müsste sich ändern?

Stahl: Diese Berufe sind systemrelevant, werden aber nicht dem Stellenwert entsprechend entlöhnt. Es zeigt, dass eine grundlegende Analyse unseres Systems wichtig ist.

Ohne Systemwandel ist eine komplette Gleichstellung nicht möglich, haben Sie einmal gesagt. Wie möchten Sie einen Systemwandel erreichen?

Sauer: Mit der Einführung des Grundeinkommens.

Stahl: Es geht dabei um die Enteignung des reichsten Prozents.

Ist es nicht utopisch, von einem etablierten System wegzukommen?

Sauer: Früher war die Demokratie auch einmal utopisch.

Stahl: Ja, es ist eine Utopie. Aber ich zumindest brauche eine solche Utopie, um ein Ziel vor Augen zu haben.

Wie möchten Sie eine Gleichstellung in Wil erreichen?

Sauer: Mit Tagesstrukturen und auch Tagesschulen. Es geht dabei um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch darum, dass Frauen unabhängiger von einer Partnerschaft sind.

Stahl: Es braucht genug Kitaplätze, die sich alle leisten können. In Wil ist man da bereits dran.

In der Wiler Politik sind Frauen untervertreten. Woran könnte das liegen?

Stahl: Die SP hat einen Mehrheitsfrauenanteil. Das ist das Ergebnis jahrelanger Arbeit. Bei den anderen fehlt es vielleicht am parteipolitischen Willen.

Sauer: Uns ist es auch wichtig, den Frauen Mut zu machen und sie zu unterstützen.

Am 8. März ist der Tag der Frau. Auch in Wil findet ein Anlass statt. Was ist das Ziel?

Sauer: Wir möchten Bewusstsein dafür schaffen, dass Frauen in ihren Bedürfnissen oft vergessen gehen. Sei es beim Städtebau, Design, Karriereplanung. Wir wollen auch zeigen, dass jemand in Wil Politik für Frauen macht und dass wir noch nicht dort sind, wo wir sein wollen.

Stahl: Der 8. März ist auch ein Feiertag, an dem wir zelebrieren, was wir bisher erreicht haben.

Am Dienstag, 8. März, findet der Wiler Frauentag anlässlich des Internationalen Tags der Frau in der Tonhalle in Wil statt. Türöffnung ist um 19 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen