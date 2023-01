Christoph Gehrig (Mitte) zum Rücktritt aus Stadtparlament Wil

Interview «Ein bisschen mehr Mitte würde allen guttun»: Das sagt der zurücktretende Wiler Stadtparlamentarier zur vorgeworfenen «Wischi-Waschi-Politik» Christoph Gehrig (Mitte) tritt nach 14 Jahren aus dem Wiler Stadtparlament zurück. Er spricht über Misstrauen und Effizienz im Parlament sowie gemässigte Lösungen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 20.01.2023, 18.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christoph Gehrig (Mitte) tritt wegen beruflicher Veränderungen aus dem Wiler Stadtparlament zurück. Bild: PD

Sie treten aus dem Wiler Stadtparlament zurück. Was sind die Gründe?

Christoph Gehrig: 14 Jahre lange habe ich meinen Dienst getan, jetzt ist es Zeit, Platz zu machen. Zudem hat sich meine berufliche Situation verändert. Mein Bruder Reto, ebenfalls Stadtparlamentarier, führt die Gehrig Bauunternehmung, ich die Gehrig Liegenschaften. Wir sind ausserdem an einer Generalunternehmung beteiligt, die Bauprojekte realisiert. Dort ist unser Vater letztes Jahr mit 85 Jahren kürzergetreten. Nun kommt mehr Arbeit auf uns zu. Die Belastung mit dem Parlament wäre zu gross.

Sie haben sich von Anfang an das Ziel gesetzt, bis 50 im Parlament zu sein. Tun Sie sich schwer, nun einen Schlussstrich zu ziehen?

Mittlerweile bin ich schon 51 Jahre alt. Aber genau, ich habe mir dieses Ziel gesetzt, da ich eine oder zwei Legislaturen zu kurz finde. Ich bin nun erleichtert über den Rücktritt, die Arbeit im Parlament ist sehr intensiv. Meine Familie musste oft Rücksicht nehmen. Aber ich bedauere es auch, politisch nicht mehr mitgestalten zu können.

Ist die Belastung im Parlament in den vergangenen Jahren grösser geworden?

Ja, ich finde schon. Das hat auch damit zu tun, dass das Parlament bei Geschäften stark in die Tiefe geht, was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber oft stimmt die Flughöhe nicht mehr.

Was müsste anders sein?

Man könnte sicher effizienter arbeiten und Projekte schneller vorantreiben, wenn man sich nicht zu sehr ins Operative einmischt. Auch die Haltung hat sich verändert: Man ist gegenüber dem Stadtrat und somit auch der Verwaltung viel misstrauischer geworden, sucht fast nach Fehlern. Man hat in der heutigen Gesellschaft zu wenig Vertrauen. Das finde ich schade. Dasselbe gilt bei Einsprachen: Man könnte sich zu Gunsten der Gemeinschaft auch einmal zurücknehmen.

Wie Sie im Rücktrittsschreiben geschrieben haben, muss sich das Parlament und der Stadtrat Sorge tragen. Können Sie das ausführen?

Der neue Stadtrat ist gut gestartet, hat Rückhalt. Er muss aber Rückmeldungen aus dem Parlament ernst nehmen. Gleichzeitig darf das Parlament nicht permanent die Keule auspacken. Es herrscht eine Null-Fehler-Toleranz, das ist nicht gut. Ich habe Angst, dass man im Hinblick auf die Wahlen versucht, wieder am Stadtrat zu rütteln. Aber das bringt weder Parlament noch der Bevölkerung etwas, vier Jahre im Amt sind viel zu kurz.

Was sagen Sie zur E-City-Affäre?

Das hätte nicht passieren dürfen. Hans Mäder ist sich dessen sicher bewusst und hatte bestimmt keine bösen Absichten. Den Fall sollte man jetzt abhaken und nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Weitere Abklärungen bringen nichts und machen den Graben nur noch grösser. Es ist wichtig, dass man zu Fehlern steht, dann aber wieder nach vorne schaut.

In Ihrer Amtszeit haben Sie nicht viele Vorstösse eingereicht, waren eher im Hintergrund tätigt. Warum?

Viele Anliegen lassen sich auch mit einem Telefon oder Gespräch klären. Ich habe mit allen Departementen sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich wünsche mir, dass man Augenmass walten lässt, nicht für alles einen Vorstoss einreicht. Damit wird nur die Verwaltung beschäftigt.

In Ihrem Rücktrittsschreiben heisst es, dass der Mitte «Wischi-Waschi-Politik» vorgeworfen werde. Was macht die Mitte aus?

Als Mitte-Politiker nehme ich mir die Freiheit, mal Anliegen von der rechten, mal von der linken Seite zu unterstützen. Was mir Sorge macht: Die Ansätze von links und rechts werden immer radikaler. Wir sind dann die Feuerlöscher und versuchen, eine gemässigte Lösung zu finden. Oft werden wir für unsere Arbeit nicht honoriert, dabei ist es eine Bürde, das Zünglein an der Waage zu sein. Ein bisschen mehr Mitte würde allen guttun. Ideen müssten gemässigter sein.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Tempo 30 in der ganzen Stadt. In den Quartieren befürworte ich auch eine Temporeduktion, jedoch ohne Schikane. Aber bei den Hauptachsen hat es enorme Auswirkungen, vor allem auf das Gewerbe. In Zürich konnte man bereits lesen, wie viel Mehrkosten die Temporeduktion verursacht.

Was ist Ihnen vom Parlament positiv in Erinnerung geblieben?

Ich habe sehr viel gelernt. Über den politischen Prozess, die Ansichten von links bis rechts und die Menschen, die dahinter sind. Es war eine schöne und wertvolle Lebenserfahrung.

Was werden Sie mit der freigewordenen Zeit machen?

Einen Grossteil wird das Geschäft in Anspruch nehmen. Aber vielleicht habe ich auch wieder einmal Zeit, am Montagabend ins Fussballtraining ins Bergholz zu gehen.

Wie geht es mit Ihrem politischen Engagement weiter?

Ich bleibe auf jeden Fall Mitglied bei der Mitte. Ich habe politisch keine Pläne und lasse es auf mich zukommen. Zuerst kommen meine Familie, der Freundeskreis und das Geschäft zum Zug.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen