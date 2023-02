Guido Wick, Grüne Prowil, ist 30 Jahre im Wiler Stadtparlament

Interview «Eigentlich sind wir ziemlich langweilig»: Guido Wick von den Grünen Prowil hat als dienstältestes Mitglied fast die gesamte Geschichte des Wiler Stadtparlaments miterlebt Der Politiker Guido Wick wurde acht Jahre nach der Gründung des Wiler Stadtparlaments in die Legislative gewählt. Im Interview spricht er über die Machtverteilung in der Stadt vor 30 Jahren, das Aufhören und das unveränderte Parteiprogramm der Grünen Prowil. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Guido Wick, hier bei einer Session im Kantonsrat, ist im Wiler Stadtparlament das dienstälteste Mitglied. Bild: Benjamin Manser

Seit 30 Jahren sind Sie im Wiler Stadtparlament. Was motiviert Sie immer wieder aufs Neue?

Guido Wick: Die Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen. Das, was die Grünen Prowil machen, hat Wirkung. Wir haben sehr viel erreicht, auch wenn wir noch nicht dort sind, wo wir gerne wären.

Wie haben Sie die Anfänge im Parlament erlebt?

Die Parteiverteilung war damals so, dass das linke Lager mit den Grünen Prowil, der SP und der Christlichsozialen Parteigruppe klar in der Minderheit war. Das heisst: Wir haben fast jede Abstimmung verloren.

Welche Rolle hatten die Grünen Prowil mit ihren damals drei Sitzen?

Unsere Rolle bestand darin, aufzurütteln und immer wieder aufzuzeigen, dass es durchaus eine andere Sicht auf die Welt gibt, als der konservative Block es sah. Als ich anfing, gab es die damalige CVP, die FDP, die EVP und die Autopartei – das Pendant der SVP. Ich hatte den Eindruck, dass die Autopartei im konservativen Lager den Ton angab. Das war für uns schwierig.

Warum?

Man hat zum Beispiel die Bevorzugung der Automobilität zuoberst und vor allem anderen gesehen. Das hatte sich zum Beispiel in einer Abstimmung über die Fussgängerzone in der Altstadt gezeigt. Wir hatten für die Initiative mehr Unterschriften gesammelt, als dann effektiv Ja gestimmt wurde. Das Gewerbe hat erbittert gekämpft. Heute hat das Auto noch immer einen zu hohen Stellenwert, aber die Haltung der Leute kommt unserem Standpunkt zumindest näher.

Das Parlament war acht Jahre alt, als Sie gewählt wurden. War man noch in einer Findungsphase?

Das war eher beim Stadtrat der Fall. Er bestand aus einer Mehrheit von CVPlern und war es sich seit Generationen gewohnt, zu sagen, wie es läuft. Dass auf einmal bei allen Vorlagen die ganze Breite der Bevölkerung mitredet, hat ihm Mühe bereitet. Auch für die Ortspartei der CVP war es schwierig, sich die Macht mit anderen, dem progressiven und auch konservativen Lager, teilen zu müssen.

Was hat sich dann verändert?

Was die CVP in ihrem Parteiprogramm schrieb, haben wir im Tagesgeschäft teilweise eingefordert. Das hat dazu geführt, dass die CVP Wahl für Wahl Sitze verlor. In Wil wählte man vorher CVP, SP oder FDP – und auf einmal gab es die Grünen Prowil und die Autopartei. Unser Anspruch war es – und ist es heute noch – in Wil Einfluss zu nehmen und uns für möglichst viel Umweltschutz, Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität einzusetzen. Heute nimmt die Mitte in Wil eine stark gemässigte Rolle ein und ist, nebst der SP, bei vielen Entscheiden im Parlament unsere wichtigste «Partnerin».

Wie haben sich die Grünen Prowil verändert?

Eigentlich sind wir ziemlich langweilig. Seit 38 Jahren, seit es das Parlament gibt, fordern wir in unseren Kernthemen stoisch mehr Umweltschutz, Klimaschutz, Biodiversität und Ressourcenschonung. Wir sind professioneller geworden und gewachsen.

Wie haben sich die Stimmung und Debatten im Parlament in all den Jahren verändert?

Die FDP war damals viel liberaler, heute nehme ich sie dogmatischer wahr. Bei der SVP gab es die grösste Veränderung. Man tritt auch mal von der Einheitsmeinung ab. Das war damals bei der Autopartei und in den Anfängen der SVP undenkbar. Die CVP ist offener geworden. Und die SP, die uns als Partei am nächsten ist, akzeptiert und respektiert uns. Das war in den Anfängen schwieriger.

Seit 30 Jahren setzten Sie sich für dieselben Themen ein, sind aber noch lange nicht dort, wo Sie wollen. Ist das nicht frustrierend?

Manchmal schon. Ich habe gemerkt, dass der Erfolg nicht nur an den einzelnen Abstimmungen gemessen werden kann. Unsere Ansichten sind der Zeit manchmal voraus. Sie setzen sich erst durch, wenn sie mehrheitsfähig werden. Vor 30 Jahren war die Stimmung je nach Geschäft bereits aufgeladen, wenn wir versuchten aufzuzeigen, dass ökologisches Verhalten für das Überleben existenziell ist. Es hat sich einiges geändert. Aber der grösste Frust ist für mich, dass zwar vielen Leuten klar ist, wie wichtig der Umweltschutz ist, aber wenn es um das Umsetzen geht, wird die Priorität nach hinten geschoben.

Wie lange bleiben Sie noch in der Politik?

Ich habe mir keine Limite gesetzt. Ich sehe bei interessierten und gesunden Menschen keinen Zusammenhang zwischen Alter und Aufhören. Wenn jemand schon das ganze Leben gerne liest, hört er oder sie ja auch nicht einfach mit 65 Jahren damit auf.

Wann ist Ihre Arbeit getan?

Wenn es genügend Leute gibt, die eine verantwortungsvolle, soziale, ökologische und nachhaltige Politik machen. Dann wird es einfacher, Menschen für die Fraktions- und Parlamentsarbeit zu gewinnen. Aber jetzt brauchen wir Leute, die Sachverstand, Verhandlungsgeschick und eine dicke Haut haben. Die gibt es nicht wie Sand am Meer. Wenn eine andere politische Kultur herrschen würde und Fakten wichtiger wären als Dogmen, würden wir für die Wahllisten viel mehr Leute gewinnen.

Was ist Ihnen, seit Sie im Parlament sind, positiv in Erinnerung geblieben?

Es gibt eine Fülle von Dingen, die sich zum Positiven verändert haben. Was man auch sagen kann, ist, dass unsere Partei beharrlich und dossiersicher ist. Die Leute wissen, dass die Grünen Prowil bei einer neuen Vorlage den Finger auf Schwachstellen halten. Man nimmt uns mittlerweile sehr wohl wahr und kann unsere Bedürfnisse nicht einfach ignorieren.

Was müsste im heutigen Parlament anders sein?

Wenn ich einen Wunsch an das Parlament und den Stadtrat hätte, dann wäre er, die eigenen Grundsätze konsequent zu befolgen. Viele Strategiepapiere sind fortschrittlich und orientieren sich am Grundsatz der Nachhaltigkeit. Bei der Umsetzung hapert es jedoch häufig.

Einige Parlamentsmitglieder kritisieren die Flughöhe im Parlament. Wie sehen Sie das?

Diejenigen, welche die Flughöhe kritisieren, machen es meistens dann, wenn sie in einer Sachfrage anderer Meinung sind. Wenn der Stadtrat zum Beispiel das Tempo im Siedlungsgebiet reduzieren will, enervieren sich diejenigen über Tempo 30, die sonst die Flughöhe der anderen kritisieren.

Auch die Effizienz im Parlament beziehungsweise Ausschweifungen in Voten werden bemängelt.

Auch hier müssen die Kritiker zuerst selbst überlegen, wie sie die Effizienz im Parlament erhöhen können. Viele Sprecherinnen und Sprecher repetieren Inhalte aus der Vorlage, das bringt keine neuen Erkenntnisse, benötigt aber viel Zeit. In unserer Fraktion achten wir darauf, dies nicht zu tun. Als Minderheit ist es unsere einzige Chance, eine Mehrheit zu gewinnen, wenn wir Inhalte und gute Argumente bringen.

In all den Jahren als Stadtparlamentarier waren Sie nie Parlamentspräsident. Warum?

Zu Beginn meiner Amtszeit stellte sich diese Frage nicht. Bis 2006 wurde uns dieses Amt nicht zugesprochen. Unsere Fraktion ist die kleinste im Parlament. Wir setzen unsere Mitglieder in Kommissionen und im Präsidium dort ein, wo sie geeignet sind und viel bewegen können. Zudem beinhaltet das Parlamentspräsidium auch viele Aufgaben, die mich weniger interessieren, wie etwa der repräsentative Teil. Dieser ist wichtig und benötigt viel Zeit. Ich arbeite gerne inhaltlich.

Was für ein Ziel möchten Sie in Ihrer politischen Karriere erreichen?

Der öffentliche Raum, auch die Strassen, soll attraktiv gestaltet werden, sodass es am Öl-, Hof- oder Nieselberg und allen verkehrsorientierten Strassen gleichermassen lebenswert wird. Mit guter Gestaltung und Lärmreduktion ist das möglich. Dieses Ziel ist erreicht, wenn Fremde nach Wil kommen und sagen, hier würde ich gerne wohnen, und damit nicht nur die Altstadt und die Hügel meinen. Ob der Steuerfuss fünf Prozent höher oder tiefer ist, spielt keine entscheidende Rolle. Für die Zielerreichung müsste ich vermutlich ziemlich alt werden.

