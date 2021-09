Bühler Uzwil: Wöchentlich Coronatests für Ungeimpfte und Geimpfte

Interview «Diese Spannung müssen wir aushalten»: Der Personalchef von Bühler spricht über die Coronatest-Offensive und nimmt zu Vorwürfen Stellung Der Uzwiler Technologiekonzern Bühler lässt 2800 Mitarbeitende in der Ostschweiz, geimpfte und ungeimpfte, wöchentlich auf Corona testen. Neben Sicherheit und Freiheit am Arbeitsplatz sollen damit auch Daten für das BAG gewonnen werden. Personalchef Christof Oswald erklärt, was das Testen bringt und wer dafür bezahlt. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 15.09.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dank wöchentlicher Coronatests kann an den Ostschweizer Standorten von Bühler wieder ohne Maske gearbeitet werden. Bild: Urs Bucher (22. Mai 2019)

Der Weltkonzern mit Sitz in Uzwil geht im Kampf gegen die vierte Welle in die Offensive. Seit Montag testet Bühler die ganze Belegschaft in der Ostschweiz wöchentlich. Vor zwei Wochen hatte ein Mitarbeiter via «20 Minuten» seinem Unmut Luft gemacht, weil er befürchtete, die Tests selber bezahlen zu müssen. Anruf bei Christof Oswald, Personalchef von Bühler. Man spürt: Die wütenden Reaktionen auf besagten Artikel, viele davon seien per E-Mail gekommen, sind nicht spurlos an ihm vorbeigegangen.

Wer wird bei Bühler nun wie oft getestet und wer bezahlt dafür?

Christof Oswald: Alle Mitarbeitenden in Uzwil und Appenzell testen sich wöchentlich, geimpfte einmal, ungeimpfte drei Mal. Bühler hat Tests für alle Mitarbeitenden finanziert, noch bevor dies der Bund übernommen hat. Auch in Zukunft müssen die Mitarbeitenden nichts für die Tests bezahlen.

Die Zeitung «20 Minuten» zitierte in einem Artikel aus einem internen Schreiben. Darin soll den Mitarbeitenden angekündigt worden sein, dass das Unternehmen nur einen Test pro Woche bezahlt.

Im Artikel von «20 Minuten» wurden wichtige Informationen weggelassen. Die Stelle bezog sich auf die Ankündigung des Bundesrats, dass Selbsttests für Personen ohne Symptome ab Oktober nicht mehr gratis abgegeben werden sollen. Vergangene Woche hat der Bundesrat kommuniziert, dass Tests in Betrieben weiterhin finanziert werden.

Das war aber zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht klar. Es entstand der Eindruck, die Bühler Group wolle die Kosten auf die Arbeitnehmenden abwälzen.

Christof Oswald, Personalchef bei Bühler

Bild: PD

Nein. Wir haben intern klar kommuniziert, dass wir erst den Entscheid des Bundesrates zur Finanzierung der Tests abwarten und dann wieder informieren. Mittlerweile ist klar: Die Mitarbeitenden müssen weiterhin nicht für die Tests bezahlen.

Was passiert mit Mitarbeitenden, die sich weigern, die Tests zu machen?

Da sind mir nur eine Handvoll Fälle bekannt. Wenn sich jemand partout nicht testen lassen will, kann sie oder er trotzdem zur Arbeit kommen. Sie müssen dann einfach eine Maske tragen. Ich möchte aber betonen, dass die allermeisten unserer Mitarbeitenden unsere Teststrategie sehr schätzen. Aktuell testen sich 2800 Mitarbeitende wöchentlich. 1300 davon machen das bereits seit Ende Mai freiwillig. Unser Testkonzept ist nicht neu.

Bei Bühler wurde schon im Frühling mit dem regelmässigen Testen begonnen ...

Angefangen haben wir im März mit Spucktests. Seit Ende Mai sind wir eine von ausgewählten Firmen, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG), dem Kanton und dem Kantonsspital St.Gallen ein Testprogramm mit regelmässigen nasalen Tests und einmal im Monat mit einem neuen Test durchführen. Damit leistet Bühler auch einen Beitrag zur Erforschung der Wirksamkeit der verschiedenen Tests. Zudem bieten wir den Mitarbeitenden auch einen Antikörpertest an, mit dem sie sehen können, ob sie bereits Antikörper entwickelt haben, weil sie geimpft oder genesen sind.

Was ist das für ein neuer Test?

Der Antigentest nennt sich LumiraDx. Sein grosser Vorteil ist, dass die Proben nicht ins Labor geschickt werden müssen. Die Teststreifen werden mit einem handlichen Gerät in unserer eigenen Sanität ausgewertet. Innerhalb von 12 Minuten erhalten wir Resultate, deren Qualität mit der von PCR-Tests vergleichbar ist, und das wesentlich schneller und günstiger.

Verstehen Sie, wenn ungeimpfte Mitarbeitende keine Lust haben, sich wöchentlich dreimal testen zu lassen?

Natürlich gibt es vereinzelt Leute, die damit Mühe haben. Das ist bei 2800 Mitarbeitenden nicht anders als in der ganzen Gesellschaft. Diese Spannung müssen wir aushalten. Wir müssen aber auch aufzeigen, dass alle zum Schutz aller beitragen müssen. Deshalb testen wir sowohl Ungeimpfte wie Geimpfte. Unsere Mitarbeitenden haben die Maskenpflicht am Arbeitsplatz als viel grösseres Problem wahrgenommen. Die Freiheit, die wir mit den Tests gewinnen, kommt gut an. Ausserdem stehen wir als Unternehmen auch in der Verantwortung, unsere Mitarbeitenden vor Corona zu schützen. Hier gehen wir proaktiv vor. Und sind mit unserer Strategie sehr erfolgreich.

Das heisst?

Seit wir systematisch testen, ist uns keine Ansteckung innerhalb der Firma bekannt. Und das seit einem halben Jahr. In mehreren Fällen wissen wir auch, dass die Tests verhindert haben, dass positiv getestete Mitarbeitende zur Arbeit kamen, wo sie mit hoher Wahrscheinlichkeit andere angesteckt hätten.

Wie läuft das Testen ab?

Die Mitarbeitenden testen sich mit Selbsttests zu Hause, bevor sie zur Arbeit kommen. Die Resultate werden in eine App übertragen. Der Antigentest LumiraDx findet im Betrieb statt. Positive Tests werden wie üblich mit einem PCR-Test überprüft. So gewinnen wir und das BAG wertvolle Daten über die Verlässlichkeit der eingesetzten Tests.

Wie stellen Sie sicher, dass von zu Hause aus keine gefälschten Testresultate übermittelt werden?

Wir setzen bei Bühler immer stark auf Eigenverantwortung und sind damit gut gefahren.