Paola Giuliani, CEO Heimstätten Wil, über die Folgen von Corona

Interview «Die Pandemie hat tiefe Spuren hinterlassen»: Die neue Geschäftsführerin der Heimstätten über die finanzielle Schieflage Seit knapp einem halben Jahr ist Paola Giuliani CEO der Stiftung Heimstätten Wil. Hier wohnen und arbeiten Menschen mit einer psychischen oder kognitiven Beeinträchtigung. Giuliani über die finanzielle Lage und die Weiterentwicklung der Stiftung. Interview: Sabrina Manser Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Seit Mitte März ist Paola Giuliani CEO der Stiftung Heimstätten Wil. Bild: Tobias Garcia

In welchem Zustand haben Sie die Heimstätten übernommen?

Paola Giuliani: Die fachliche Leistung, das Thema Inklusion und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK): Diese Dinge sind stark in der Haltung der Mitarbeitenden implementiert, es ist in der DNA der Stiftung. Das hat mich von Anfang an beeindruckt. Die Pandemie hat aber tiefe Spuren im Betrieb hinterlassen. Es gab Todesfälle, es herrschte Stillstand hinsichtlich Weiterentwicklung. Die Belegung ist insgesamt, also im Bereich Wohnen und im Bereich Arbeit, noch sehr volatil.

Warum hat sich das nicht wieder eingependelt?

Wir gehen davon aus – es ist eine Hypothese –, dass sich die Leute während der Pandemie verstärkt in ihre Wohnungen zurückgezogen haben und der Schritt wieder raus, in den Arbeitsprozess, braucht Zeit.

Wie haben Sie sich anfangs im Betrieb einen Überblick verschafft?

Ich hatte eine zweiwöchige Übergangsphase mit meinem Vorgänger und in den ersten drei Monaten habe ich alle Abteilungen für etwa einen halben Tag besucht – ich nannte es «Tour de Heimstätten». Ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. So konnte ich nebst den Mitarbeitenden auch die Klienten kennen lernen und sie mich. Es ist wichtig, dass sie wissen, wer die Leiterin ist, sie sind auch sehr interessiert.

Was für einen Bezug haben Sie zu Wil?

Keinen, aber ich habe einen Bezug zur Ostschweiz. Vor 20 Jahren habe ich im Kantonsspital eine Schule geleitet und in der Ostschweiz gelebt. Jetzt wohne ich im Appenzellerland.

Zur Person Paola Giuliani ist 59 Jahre alt und wohnt in Appenzell Ausserrhoden. Aufgewachsen ist sie im Aargau. Seit Mitte März ist Giuliani CEO und Vorsitzende der Geschäftsleitung der Stiftung Heimstätten in Wil. Davor war sie bis im Juli 2021 vier Jahre lang CEO des Spitalverbunds Ausserrhoden (SVAR). Von 2005 bis 2017 war Giuliani Vorsitzende der Geschäftsleitung der Forel Klinik in Ellikon an der Thur und Zürich. Sie arbeitete auch in der Personalentwicklung in der Privatwirtschaft, war in einer leitenden Funktion im Bereich Prävention und in der Berufsbildung im Gesundheitswesen. Ursprünglich kommt Giuliani aus dem Pflegebereich, sie absolvierte im zweiten Bildungsweg eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. (mas)

Der Stiftungsrat und die Geschäftsleitung sind daran, die Strukturen und die Strategie der Heimstätten zu überprüfen. Was heisst das konkret?

Die Pandemie ging nicht spurlos an uns vorbei und die Stiftung hat keine grossen Reserven, auf die sie zurückgreifen könnte. Wir müssen die Prozesse anschauen, Schwerpunkte setzen. Wir müssen unsere Strategie parallel zu den verändernden Rahmenbedingungen weiterentwickeln.

Was ist beim Projekt Arealentwicklung geplant?

Das Eggfeldareal, auf dem sich die Psychiatrie St.Gallen Nord und die Heimstätten befinden, soll neu gestaltet werden. Wir haben einen Bedarf an zeitgemässer Infrastruktur. Das Areal und unsere Gebäude gehören dem Kanton, weshalb er bei der Arealentwicklung stark involviert ist.

Sind Neubauten geplant?

Bis vor kurzem haben wir von einem Neubau auf dem Eggfeldareal geredet. Das steht aber einerseits im Widerspruch zur UN-BRK und dem Inklusionsgedanken, da man weg von Heimen hin zu kleineren Einheiten und zudem mehr Diversifizierung will. Andererseits ist die Arealentwicklung eine komplexe, lange Geschichte. Aber wir entwickeln uns weiter und brauchen schnellere Lösungen.

Das heisst konkret?

Die Ansprüche der Klienten ändern sich, die Zielgruppen auch. Der Trend zeigt klar in Richtung dezentrales Wohnen. Bereits jetzt haben wir mit «Wohnen in der Stadt» solche Angebote. Künftig wird es mehr gezielte und individuelle Dienstleistungen geben, das heisst wir orientieren uns am Unterstützungsbedarf des Einzelnen. Es wird aber auch Bewohnende geben, die auf dem heutigen Areal bleiben und eine intensivere Betreuung brauchen oder die Psychiatrienähe hilfreich und erwünscht ist.

Die Stiftung schrieb im vergangenen Jahr einen Verlust von 370'000 Franken. Die finanzielle Lage soll sich in den nächsten zwei Jahren stabilisieren. Wie soll gespart werden?

Es geht nicht einfach um Sparen. Es geht nicht darum, Leistungen oder Personal abzubauen, sondern darum, Optimierungspotenzial auf der Aufwandseite und in Prozessen zu prüfen und uns langfristig gut aufzustellen. Personell sind wir gut aufgestellt, aber nicht überdotiert. Es wäre nicht nachhaltig, dort zu sparen. Es ist wichtiger, dass wir eine Belegung haben wie vor Corona. Nebst der Pandemie hat die Ablösung des zentralen Softwaresystems, das bislang beim Kanton angesiedelt war, hohe Zusatzkosten verursacht. Das alles zusammen hat uns in eine Schieflage gebracht. Dazu kommt, dass die Stiftung im Vergleich zu anderen Institutionen nur sehr wenig Reserven hat, auf die sie in solchen Krisen zurückgreifen könnte. Wir arbeiten daran, aber es braucht Zeit.

Bevor Sie nach Wil kamen, haben Sie in einer Klinik für Menschen mit einer Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit gearbeitet, dann waren Sie CEO beim Spitalverbund Ausserrhoden (SVAR). Was hat Sie an den Heimstätten gereizt?

Ich war schon immer im Gesundheits- oder Präventionsbereich tätig. Anders ist hier, dass die Patienten nicht kommen und gehen, sondern die Bewohnenden hier leben. Als ich mich vertiefter mit der UN-BRK auseinandergesetzt habe, realisierte ich, dass es noch erschreckend viel zu tun gibt. Ich habe angefangen, mich für die Thematik zu interessieren und ich hatte Lust, ein neues Umfeld kennen zu lernen und mich dafür zu engagieren.

Während Ihrer Zeit als CEO beim SVAR waren Sie öffentlicher Kritik ausgesetzt. Was für Learnings nehmen Sie aus dieser Zeit mit?

Ich habe bei jeder Arbeitsstelle etwas mitgenommen, auch beim Spitalverbund. Der Abgang war zwar belastend und schwierig. Aber ich hatte Zeit, bin viel gereist und habe damit gut abgeschlossen. Ich konnte hier unbelastet und mit viel Elan starten.

Der Stiftungsrat hat sich bei der Nachfolgeregelung Gedanken über die Führungsstruktur gemacht. Die Mitarbeitenden haben sich für eine CEO-Führung entschieden, die Beteiligungskultur soll weiterentwickelt werden. Wie möchten Sie das umsetzen?

Die Beteiligungskultur ist insbesondere in unserem Umfeld zentral und diese soll auch weiterentwickelt werden. Es gehört dazu. Es ist wichtig, eine klare Führung und gleichzeitig eine Kultur zu haben, in der sich Mitarbeitende entfalten können. Ich bin auch sehr froh um die Klarheit des Stiftungsrats.

