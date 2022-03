Oberbüren: Interview mit dem Schulleiter zu 20 Jahren OZ Thurzelg

interview «Die Digitalisierung, ganz klar»: Fredy Bühler war schon bei der Eröffnung vor 20 Jahren Schulleiter der Oberstufe in Oberbüren, nun blickt er zurück Im Sommer 2002 wurde das OZ Thurzelg in Oberbüren eröffnet. Im Interview zum 20-jährigen Jubiläum spricht Schulleiter Fredy Bühler über Schulen als Brücken zwischen Dörfern und darüber, wie sich die Schule in den letzten zwei Jahrzehnten verändert hat. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Schulleiter Fredy Bühler spricht am Jubiläumsanlass vor Schülerinnen und Schülern des Oberstufenzentrums Thurzelg in Oberbüren. Bild: Pablo Rohner

Und dann flattert sie im Wind. Soeben haben die Schulabwarte Guido Fürer und Urs Thomi die Jubiläumsfahne des Oberstufenzentrums (OZ) Thurzelg in Oberbüren gehisst. Weiss, mit Konfetti und Girlanden darauf erinnert sie ein wenig an die Verpackung von Fasnachtschüechli. Als sie sich am Mittwochvormittag unter der Fahne versammeln, um im Nieselregen der Ansprache von Schulleiter Fredy Bühler zu lauschen, sind die Schülerinnen und Schüler gerade von einer Sternwanderung aus den Dörfern zurückgekehrt.

Anders als vor zehn Jahren, als extra ein Musical eingeübt wurde, gibt es in diesem Jahr keine öffentlichen Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum des OZ Thurzelg. Corona verunmöglichte die Vorbereitungen. In der Schule hingegen gibt drei Tage Sonderprogramm. Sie enden am Freitag mit einem Klassenwettbewerb, einem gemeinsamen Mittagessen und dem Festakt.

Vor 20 Jahren wurde das Oberstufenschulhaus Thurzelg gebaut. Stiess die Idee in allen beteiligten Dörfern auf Begeisterung?

Fredy Bühler: Nicht ganz. Niederwil wollte anfangs nicht, Oberbüren eher schon, Niederbüren auf jeden Fall.

Warum gingen die Meinungen auseinander?

In Niederwil gab es Stimmen, die sagten, die Schülerinnen und Schüler sollen weiterhin nach Gossau gehen, anstatt den Schulort zu wechseln. Das lag sicher auch an der Nähe zu Gossau. In Niederbüren war der Vorteil des kürzeren Schulwegs nach Oberbüren statt nach Uzwil oder Gossau hingegen offensichtlich. Und in Oberbüren überwogen die Vorteile einer Oberstufe im eigenen Dorf.

Das Oberstufenzentrum Thurzelg in Oberbüren wurde im Sommer 2002 mit 221 Schülerinnen und Schülern eröffnet. Bild: Pablo Rohner

In allen drei Schulgemeinden gab es eine Abstimmung. Alle sagten Ja.

Letztlich gelang es uns, den Befürworterinnen und Befürwortern, die Bevölkerung zu überzeugen. Wir haben intensiv für das Schulhaus geworben, haben Infoveranstaltungen in den Dörfern durchgeführt. Dort betonten wir die Vorteile einer gemeinsamen Oberstufe.

Nämlich?

Kleine Dörfer können bei einer gemeinsamen Schule stärker mitgestalten, als wenn sie ihre Schülerinnen und Schüler in grössere Orte wie Gossau oder Uzwil schicken. Und die Verbindung zwischen den Jugendlichen aus den verschiedenen Dörfern wird gestärkt. Das sahen nach der Eröffnung auch die Skeptiker. Einige kamen zu mir und sagten: «Das habt ihr gut gemacht.»

Die gemeinsame Oberstufe als Brücke zwischen den Dörfern?

Auf jeden Fall. Seit es das OZ Thurzelg gibt, sind die Dörfer der Gemeinden näher zusammengerückt. Es entstanden Freundschaften zwischen Sonnentalern und Niederwilerinnen, man trifft sich auch in der Freizeit öfter. In den Bibliotheken der Schule gehen die Leute aus den verschiedenen Dörfern ein und aus. Auch die Sportvereine haben profitiert, nicht zuletzt die Niederwiler.

Inwiefern?

Nehmen wir den Fussballklub. Seit es das Oberstufenzentrum gibt und die Junioren teilweise hier trainieren, spielen mehr Oberbürer und Niederbürer beim FC Niederwil, anstatt gleich nach Uzwil zu gehen. Aber auch für den Unihockeyklub, die Flying Penguins, haben sich die Bedingungen mit der neuen Dreifachturnhalle verbessert. Man konnte von Anfang beobachten, wie sich der Rayon dieser Vereine vergrösserte.

Fredy Bühler (rechts) hisst die Jubiläumsfahne zusammen mit den Abwarten Guido Fürer (links) und Urs Tomi. Bild: Pablo Rohner

Wie wurden die Pläne für das OZ Thurzelg in Uzwil und Gossau aufgenommen?

In Uzwil waren sie sogar froh. Die hätten auch bald bauen müssen, wenn die Schülerinnen und Schüler aus Oberbüren länger geblieben wären. Wir konnten auch ein paar Lehrer aus Uzwil mitnehmen, zum Beispiel Berni Hartmann, der mit mir im OZ Thurzelg anfangs die Co-Schulleitung machte und am Aufbau der Schule massgeblich beteiligt war. In Gossau war der Druck weniger gross. Dort wurde der Schulraum zu der Zeit ebenfalls erweitert.

Sie sind seit dem ersten Schultag im Sommer 2002 Schulleiter des OZ Thurzelg. Was hat den Schulbetrieb in dieser Zeit am stärksten verändert?

Die Digitalisierung, ganz klar. Im Guten wie im Schlechten, für die Lehrpersonen und die Schülerinnen und Schüler.

Können Sie das genauer erklären?

Vornweg: Ich begrüsse die Digitalisierung an den Schulen. Sie wird in allen Lebensbereichen immer wichtiger, darauf muss man in der Schule gut vorbereitet werden. Alle Schülerinnen und Schüler bekommen bei uns für die Schulzeit einen Laptop. Wir haben schon vor Corona begonnen, unsere Lehrpersonen verbindlich auszubilden. Und es geht ja weiter. Mit dem Weiterbildungsprogramm «Aprendo» will der Kanton die Lehrerinnen und Lehrer in den nächsten Jahren digital auf Vordermann bringen.

Wie kommt das an? Streiken die Älteren?

Ich würde den Unterschied nicht beim Alter machen. Im Gegenteil, einige der ältesten Lehrpersonen unserer Schule, mich eingerechnet, zählen zu den technikaffinsten. Aber auch diejenigen, die anfangs eher skeptisch waren ob des neuen Stellenwerts des Digitalen, haben in der Coronapandemie gesehen, wie nützlich bestimmte Strukturen und Programme sein können. Zum Beispiel für Videokonferenzen und Fernunterricht. Trotzdem bin ich überzeugt, dass Bücher, Zirkel und Lineal im Schulzimmer auch in Zukunft wichtig bleiben werden.

Während eines Jahrs soll die Jubiläumsfahne vor dem Schulhaus wehen. Bild: Pablo Rohner

Wo bringt die Digitalisierung Probleme?

Vor allem bei den sozialen Medien. Zwar haben wir, ausser für schulische Zwecke, ein Handyverbot an der Schule. Das verhindert aber digitales Mobbing nicht. Früher waren Mobbingopfer wenigstens zu Hause sicher. In den Chatgruppen geht es auch nach dem Schulweg weiter.

Wie oft kommt das am OZ Thurzelg vor?

Zum Glück nicht so oft, soweit wir das mitbekommen. Bislang waren es einzelne Fälle, die uns von Schülern oder Eltern gemeldet wurden. Über die Dunkelziffer wissen wir wenig.

Was geschieht in so einem Fall?

Die Klassenlehrperson und die Schulsozialarbeit benennen das Problem mit den beteiligten Schülerinnen und Schülern oder in der Klasse und versuchen, eine Lösung zu finden.

Was tut das OZ Thurzelg als Schule gegen Mobbing in der digitalen Sphäre?

Wir setzen auf Aufklärung und Prävention. Unter anderem führen wir in den ersten Klassen jedes Jahr einen Präventionstag mit der Jugendpolizei durch.

Sie werden im Sommer pensioniert. Ihr halbes Berufsleben waren Sie Schulleiter des OZ Thurzelg. Was waren Ihre persönlichen Highlights?

Als Reallehrer hat es mich immer besonders gefreut, wenn eine Realschülerin oder ein Realschüler einen spannenden Weg gemacht hat. Ich kenne solche, die heute Wirtschaftsinformatik studieren, und andere, die in einem KMU die EDV-Abteilung leiten. Wieder andere führen erfolgreich einen Betrieb, den sie übernommen oder gegründet haben. Das zeigt mir immer wieder den Wert der Realschule.

Der Weg zum OZ Thurzelg In den 80er-Jahren trat im Kanton St.Gallen das neue Volksschulgesetz in Kraft. Es verlangte, dass Sekundar- und Realschule von derselben Schulgemeinde geführt werden. Bevor das OZ Thurzelg gebaut wurde, hatten Niederwil, Oberbüren und Niederbüren eine gemeinsame Realschule, in die Sek gab man die Schülerinnen und Schüler auswärts, nach Uzwil und Gossau. Ein paar Jahre vor dem Bau des Schulhauses wurde die Oberstufenschulgemeinde Oberbüren-Niederwil-Niederbüren gegründet. Das Land, auf dem das OZ Thurzelg gebaut wurde, gehörte der Primarschulgemeinde Oberbüren. Fredy Bühler war Mitglied der Baukommission, wo er die Anliegen der Lehrpersonen einbringen konnte. Auch wegen deren Mitwirkung sei das Schulhaus heute noch «praktisch und funktional», sagt Bühler. Mit 221 Schülerinnen und Schülern wurde im Sommer 2002 der Unterricht aufgenommen. Den Höchststand erreichten die Schülerzahlen vor 15 Jahren mit 300 in 15 Klassen. Aktuell besuchen rund 190 Schülerinnen und Schüler die Real- oder Sekundarschule in Oberbüren. Diese Zahl dürfte sich auch in den nächsten Jahren ungefähr halten, sagt Fredy Bühler. (rop)

