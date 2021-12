Interview Der Wiler Parlamentspräsident Christof Kälin blickt zurück auf sein Amtsjahr: «Die Wechsel im Stadtrat haben einen Neustart ermöglicht» Der SP-Politiker führte das Parlament durch das erste Jahr in der neuen Legislatur. Dieses war geprägt von zahlreichen neuen Gesichtern in der Legislative und im Stadtrat. Trotzdem oder gerade deshalb stellt Kälin dem Parlament ein gutes Zeugnis aus. Gianni Amstutz Jetzt kommentieren 29.12.2021, 17.00 Uhr

Parlamentspräsident Christof Kälin bei seiner Präsidiumsfeier mit seinem Vorgänger Roland Bosshart. Bild: Simon Dudle

Vor einem Jahr wurden Sie mit allen Stimmen gewählt bei einer Enthaltung. Ein Glanzresultat, das nicht selbstverständlich ist. Was bedeutet Ihnen dieser grosse Rückhalt?

Christof Kälin: Es hat mich sehr gefreut, war für mich aber auch eine Verpflichtung. Ich wollte das Vertrauen, das mir das Parlament aussprach, rechtfertigen.

Wie wollten Sie das erreichen?

Einerseits mit einer akribischen Sitzungsvorbereitung, anderseits war es mein Ziel, die Parlamentsmitglieder ernst zu nehmen, ihnen gut zuzuhören und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen.

Das scheint Ihnen gelungen. Der Ton im Parlament war in diesem Jahr deutlich gemässigter.

Dazu habe ich aber nur einen Teil beigetragen. Es gibt verschiedene andere Faktoren, die das begünstigten.

Und zwar?

Der wichtigste Grund war sicher der grosse Wechsel im Stadtrat, wo im Januar vier von fünf Mitgliedern neu anfingen. Das hat einen Neustart zwischen Parlament und Stadtrat ermöglicht. Der Stadtrat hat meiner Meinung nach gezeigt, dass er gewillt ist, dem Parlament zuzuhören und wo möglich auf Anregungen einzugehen. Das hat sicher geholfen.

Trotzdem scheint der Graben zwischen Stadtrat und Parlament nicht überwunden.

Ich nehme das anders wahr. Dass das Parlament Vorlagen kritisch betrachtet, ist schliesslich seine Aufgabe. Ich würde aber deshalb nicht von einem Graben sprechen.

Aber vor allem an der Budgetsitzung zeigten sich grosse Differenzen, die fast unüberwindbar scheinen.

Das sollte man nicht überbewerten. Mit gutem Willen sind Differenzen überwindbar und bessere Lösungen können gefunden werden. Es stimmt zwar, dass vor allem die Budgetsitzung gewisse Spannungen aufzeigte, das hat aber vor allem damit zu tun, dass die Parteien besonders diese Debatte jeweils dazu nutzen, sich zu profilieren.

Erklärt dies Ihrer Meinung nach auch die Sitzungsdauer, die in den vergangenen Jahren jeweils rund sieben Stunden betragen hat?

Teilweise hat das sicher damit zu tun. Ich finde das auch legitim, schliesslich müssen die Parteien ihren Wählerinnen und Wählern aufzeigen, wofür sie sich einsetzen – auch wenn viele Anträge letztlich chancenlos bleiben. Über das Mass der jeweils eingereichten Anträge kann man sich aber sicher streiten. Dass die Budgetsitzungen in Wil länger dauern als in anderen Städten, zeugt aber auch von der akribischen Arbeit der Geschäftsprüfungskommission und von den Parteien.

Dann würden Sie dem Parlament für das Jahr 2021 ein gutes Zeugnis ausstellen?

Ja unbedingt, mir ist aufgefallen, dass sehr fundiert argumentiert wurde. Unabhängig davon, ob man die jeweilige Position unterstützte, konnte man bei den Voten die Überlegungen jeweils gut nachvollziehen. Das Parlament hat damit seinen Teil zu einer konstruktiven Diskussionskultur beigetragen. Daran haben auch die vielen Neuen ihren Anteil.

Hat es Sie überrascht, dass die Neugewählten bereits im ersten Jahr Akzente gesetzt haben?

Nicht wirklich. Viele hatten bereits im Wahlkampf angedeutet, dass sie klare Vorstellungen haben, wie sich die Stadt Wil entwickeln soll und dass sie gewillt sind, für ihre Forderungen einzustehen. Das Lob gebührt auch den Fraktionen, die den Neuen ermöglichen, schon früh wichtige Positionen einzunehmen.

Welches Geschäft aus dem abgelaufenen Jahr bleibt Ihnen besonders in Erinnerung?

Als Lehrer lag mir die Nachfolgelösung des Schulrats am Herzen. Ich habe es immer geschätzt, dass neben der Politik und der Verwaltung mit dem Schulrat ein Gremium bestanden hat, das die Sicht der Bevölkerung einbringen konnte. Deshalb haben wir uns in der SP auch dafür starkgemacht, dass die verschiedenen Anspruchsgruppen auch bei der Nachfolgelösung berücksichtigt werden. Auch den Umgang mit der Initiative «30 Minuten gratis parkieren» kann ich nur loben. Das Parlament hat bei der Erarbeitung des Gegenvorschlags sowohl das Anliegen der Standortattraktivität aufgenommen als auch den ökologischen und finanziellen Zielen Rechnung getragen. Entstanden ist eine Lösung, hinter der ein Grossteil des Parlaments stehen kann. Es ist ein gutschweizerischer Kompromiss.

Etwas weniger erfreulich war, dass uns Corona auch 2021 begleitet hat. Wie stark hat die Pandemie Ihr Präsidialjahr beeinträchtigt?

Es war leider wieder ein Jahr ganz ohne Anlässe. Ich habe zwar einige Einladungen erhalten, doch bis die Veranstaltungen stattgefunden hätten, mussten sie wieder abgesagt werden. Positiv war hingegen, dass Corona den eigentlichen Parlamentsbetrieb nicht störte. Die Sicherheitskonzepte, die im letzten Jahr eingeführt wurden, funktionierten. So musste keine Sitzung wegen Corona abgesagt werden.

Welche Erfahrung nehmen Sie aus dem Jahr als Parlamentspräsident mit?

Es war ein aussergewöhnlich spannendes Jahr, das meine Freude an der Parlamentsarbeit noch vertieft hat. Die Sitzungsleitung sowie das strategische Denken haben mich auch persönlich weitergebracht. Zudem ist so ein vertiefter Einblick in die Funktionsweise des Parlaments wertvoll. Ich bin sehr dankbar für die kollegiale Zusammenarbeit mit dem Stadtrat, den Parlamentsdiensten und dem Präsidium.

