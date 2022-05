Wil: Wie der Krieg in der Ukraine an der Kanti Wil behandelt wird

Interview Der Ukraine-Krieg in Wiler Klassenzimmern: «Herr Bühler, warum passiert das?» Wie erklärt man den Schülerinnen und Schüler den Krieg in der Ukraine? Martina Büttiker und Michael Bühler geben Geschichte an der Kantonsschule Wil. Im Interview sprechen sie über den Umgang mit Bildern explodierter Panzer in den Sozialen Medien und über das Völkerrecht als Orientierungslinie. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Viel Zeit, um den Krieg vertieft zu behandeln, bleibt im regulären Geschichtsunterricht nicht. Symbolbild: Gaëtan Bally/Keystone

Das Ende des Schuljahrs naht, da ist auch in den Agenden der Lehrerinnen und Lehrer nicht mehr viel Platz. Für ein Videogespräch vor dem Mittag finden Michael Bühler und Martina Büttiker gerade noch Zeit. Beide geben an der Kantonsschule Wil Geschichte. Ihr Fach wurde durch Russlands Angriff auf die Ukraine so aktuell, wie schon lange nicht mehr.

Mit welchen Fragen kamen Ihre Schülerinnen und Schüler in den Unterricht, nachdem Russland am 24. Februar die Ukraine überfallen hatte?

Michael Bühler: Anfangs gab zwei Gruppen von Fragen. Da waren zum einen die grossen Fragen, die wir uns wohl alle stellten, wie: «Warum passiert das?»

Martina Büttiker: Oder: «Gibt es jetzt einen Atomkrieg?» Es gibt auch Unterschiede zwischen den Klassenstufen. Die Erstklässlerinnen und Erstklässler behandeln im Unterricht gerade die Antike oder das Mittelalter. Davor haben sie in der Oberstufe bestenfalls einen groben Überblick bis zum Zweiten Weltkrieg erhalten. Da kamen viele grundlegende Fragen wie: «Was ist eigentlich die Nato?» oder: «Was ist ein Stellvertreterkrieg?»

Was haben Sie geantwortet?

Michael Bühler: Natürlich kann man diese Fragen nicht schnell in einem Pausengespräch beantworten. Auch nicht in einer Geschichtslektion. Ich versuche, den Schülerinnen und Schülern Hilfestellungen zu geben, indem ich ihnen sage, womit sie sich beschäftigen könnten, um den Krieg besser zu verstehen.

Und die zweite Gruppe von Fragen?

Michael Bühler: Je länger der Krieg dauerte, desto spezifischer wurden die Fragen, zum Beispiel, was genau passiert, wenn ein Panzer explodiert, wie in dem Video, das sie auf Instagram gesehen haben.

Martina Büttiker: Oder Putins Darstellung, der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und seine Regierung seien «Nazis» oder «von Nazis gesteuert». Da fragten Schülerinnen und Schüler auch, ob das stimme.

Via Soziale Medien erreichen die Schülerinnen und Schüler unzählige Videos und Bilder aus dem Kriegsgebiet. Kinder posieren auf einem zerstörten russischen Panzer am Rand von Kiew. Bild: Emilio Morenatti / AP

Nochmals: Was haben Sie geantwortet?

Michael Bühler: Bei solchen Fragen sehe ich meine Rolle als Geschichtslehrer eher darin, den Schülerinnen und Schülern Instrumente zur Bewältigung der Informationsflut zu geben. Ein explodierender Panzer ist ja nur ein Symptom des Krieges. Ich versuche das dann in andere Fragen einzubetten: Was machen wir aus den Bildern und Videos, die wir sehen? Warum sehen wir sie überhaupt? Woran können wir Propaganda erkennen? Man muss aber auch sagen, dass unsere Schülerinnen und Schüler sehr kritisch und aufmerksam unterwegs sind. Zudem ist der kritische Blick auf Quellen etwas, das heute in allen Fächern wichtig ist und permanent geübt wird.

Wissen Sie, was Ihre Schülerinnen und Schüler auf Instagram, Tiktok und Twitter sehen und lesen?

Michael Bühler, Geschichtslehrer an der Kantonsschule Wil. Bild: PD

Michael Bühler: Wir sind uns schon bewusst, dass wir auf anderen Kanälen unterwegs sind als unsere Schülerinnen und Schüler. Für eine deutliche Mehrheit von ihnen sind die sozialen Medien mit Abstand die wichtigste Informationsquelle. Aber das heisst nicht, dass die Informationen, an die sie kommen, unseriös sind. Einige Schülerinnen und Schüler folgen zum Beispiel auch den Instagram-Feeds der UNO oder des Internationalen Roten Kreuzes.

Martina Büttiker: Auch hier gibt es grosse Unterschiede. Ich habe auch Schülerinnen und Schüler, die Zeitungen lesen, auch aus dem englisch- oder französischsprachigen Raum. Bei manchen wird der Krieg auch zu Hause intensiv diskutiert.

Aber das Medienverhalten von Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern unterscheidet sich schon fundamental...

Michael Bühler: Ich weiss schon auch, was auf den sozialen Medien so läuft. Dazu muss ich nicht jedes Kriegsvideo gesehen haben. Viel wichtiger finde ich, dass sich Lehrpersonen die Zeit nehmen, einfach mal zuzuhören und sich erzählen zu lassen, was die Schülerinnen und Schüler auf ihren Kanälen so sehen, was sie relevant finden. Ich muss ja nicht so tun, als ob das mein Medium wäre. Dann geht es wieder darum, einzuordnen und Anregungen zu geben, auch zum Medienkonsum.

Was raten Sie den Schülerinnen und Schülern?

Michael Bühler: Gerade am Anfang des Krieges entwickelten die Ereignisse und die Berichte darüber ja einen enormen Sog. Meinen Schülerinnen und Schülern habe ich gesagt, wie ich es mache: Am Morgen die Nachrichten hören, am Abend Hintergrundberichte lesen. Alles andere erst einmal beiseitelassen. Ich sagte ihnen, vielleicht ist jetzt ein guter Moment, um mal zwei Wochen nicht auf den sozialen Medien unterwegs zu sein. Ob sie es gemacht haben, ist natürlich ihre Sache...

Der Umgang mit Informationen war also auch ein wichtiges Thema im Unterricht.

Martina Büttiker, Geschichtslehrerin an der Kantonsschule Wil. Bild: PD

Martina Büttiker: Genau. Anhand von Beispielen fragen wir uns: Von wem kommt eine Äusserung? Wer ist das überhaupt? Kennt man die Person? Hat sie eine Qualifikation auf dem Gebiet, über das sie spricht? Wichtig ist aber auch, unterscheiden zu können, aus welchem Blickwinkel eine Aussage kommt.

Wie meinen Sie das?

Martina Büttiker: In Russland wird der Krieg anders beschrieben, als in der Ukraine oder in westeuropäischen Ländern. Auch Putin bezieht sich auf historische Ereignisse, um den Angriff zu rechtfertigen. Wenn er zum Beispiel behauptet, die Ukraine sei historisch ein Teil von Russland, müssen unsere Schülerinnen und Schüler auch einordnen können, warum er das sagt und wie er es begründet – ohne zu sagen, dass es historisch plausibel ist.

Wie gelingt das, ohne die Perspektiven einfach gleichzusetzen?

Martina Büttiker: Wir haben uns zum Beispiel die Geschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert angeschaut. Dann versteht man besser, dass das Land immer wieder Spielball von Grossmächten war. Als Teil der Sowjetunion, zum Beispiel unter Stalin, hat das Land sehr gelitten.

Michael Bühler: Wichtig finde ich auch die Trennung der Frage nach den historischen Wurzeln des Konflikts von der Frage «Wer ist schuld an dem Krieg?».

Was bringt diese Trennung?

Michael Bühler: Am Anfang des russischen Angriffs war es für die Schülerinnen und Schüler, wie übrigens auch für uns Erwachsene, erst einmal psychologisch wichtig, Gut und Böse klar trennen zu können. Als wir dann begonnen haben, die Konfliktwurzeln und die Schuldfrage getrennt anzuschauen, hat das viel Qualität in die Diskussion gebracht. So konnten wir letztlich aus historischer Sicht zweifelsfrei begründen, dass der Angriff einen klaren Bruch des Völkerrechts darstellt. Und dass es zu diesem Aspekt des Kriegs keine zwei richtigen Antworten gibt.

Martina Büttiker: Das ist ganz wichtig. Den Schülerinnen und Schülern muss letztlich klar sein, dass die Orientierungslinie das Völkerrecht ist. Das ist ein völkerrechtswidriger Krieg. Um das wirklich nachvollziehen zu können, muss man erst einmal wissen, was das Völkerrecht ist. Dazu gehört auch die Ächtung des Kriegs als Mittel, um Konflikte zu lösen.

Wie bringen Sie das alles im Unterricht unter? Es steht ja auch noch anderes im Lehrplan...

Martina Büttiker: Wir haben zu Beginn des russischen Angriffs das Thema in allen Klassen angesprochen. Aber man kann den Krieg nicht in ein paar Lektionen erschöpfend behandeln. Das ist ein Problem. Vertieft behandeln können den Krieg zum Beispiel mit den Viertklässlern im Ergänzungsfach. Dort haben wir vier Stunden pro Woche zusätzlich, die wir unabhängig vom Lehrplan gestalten können.

Michael Bühler: Ich versuche, historische Bögen zu den Themen zu schlagen, die wir sonst behandeln. Wenn wir zum Beispiel die nationalen Einigungen von Italien und Deutschland behandeln, mache ich einen Sprung zum Krimkrieg in den 1850er-Jahren. Daran kann man die strategische Bedeutung der Krim thematisieren. Oder beim Thema Kalter Krieg können wir uns fragen, ob es Sinn macht, jetzt von einem neuen Kalten Krieg zu sprechen.

Zu den Personen Michael Bühler unterrichtet seit 2007 an der Kantonsschule Wil die Fächer Geschichte und Englisch und ist an der Universität Zürich als Fachdidaktiker für Immersion tätig. Er hat in Zürich und Sheffield Anglistik, Geschichte und Publizistik studiert und lebt in St.Gallen. Martina Büttiker unterrichtet seit 2004 an der Kantonsschule Wil die Fächer Geschichte und Französisch. Sie hat in Köln und Zürich Geschichte und Französisch studiert und lebt in Dussnang. (rop)

