Interview Der neue Wiler Parlamentspräsident Christof Kälin steht Rede und Antwort: «Ich glaube nicht, dass eine Polarisierung nötig ist» Mit der vollen Stimmenzahl wurde SP-Politiker Christof Kälin am Donnerstag zum Präsidenten des Stadtparlaments gewählt. Die neue Konstellation in Legislative und Exekutive sieht er als Chance. Er will alles daran setzen, dass diese nicht durch persönlich gefärbte Angriffe in den Debatten verspielt wird. Gianni Amstutz 15.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Christof Kälin (rechts) übernimmt die Leitung des Stadtparlaments von seinem Vorgänger Roland Bosshart. Bild: Simon Dudle

Am Donnerstag haben Sie das Zepter als Parlamentspräsident übernommen. Waren Sie nervös?

Christof Kälin: Ich habe mich schon seit den Weihnachtsferien darauf vorbereitet, eine gewisse Anspannung war aber schon vorhanden. Bei Sitzungen kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren. Alle Eventualitäten kann man nicht planen, aber ich ging mit einem sehr positiven Gefühl in die Sitzung. Das Amt ist eine grosse Ehre.

Was konnten Sie von Ihrem Vorgänger Roland Bosshart lernen?

Er hat seine Sitzungen immer sehr akribisch vorbereitet. Das hat dann jeweils auch gut funktioniert. Wie er die Budgetsitzung im Dezember mit fast 50 Anträgen strukturiert über die Bühne gebracht hat, war phänomenal. Seit dem Herbst nahm ich an den Vorbereitungen der Sitzungen mit ihm und Stadtschreiber Armin Blöchlinger teil. Davon konnte ich stark profitieren.

Ihr Amtsjahr stellt in vielen Aspekten einen Neubeginn dar: ein fast komplett neuer Stadtrat, elf neue Parlamentsmitglieder, im Lauf des Jahres wohl ein neuer Stadtschreiber. Sind diese ganzen Veränderungen eine besondere Herausforderung für Sie als Parlamentspräsident?

Es ist sicher eine gewisse Herausforderung. Die neuen Parlamentsmitglieder müssen sich zuerst an die Abläufe gewöhnen. Da bin aber nicht nur ich als Parlamentspräsident gefordert. Viele Fraktionen haben ein Götti-System, bei dem Neugewählte von einem erfahrenen Mitglied betreut werden. Zudem gibt es für alle neuen Parlamentsmitglieder im März eine Einführungsveranstaltung, bei der sie mit den Abläufen und Gepflogenheiten im Parlament vertraut gemacht werden.

Und die Wechsel im Stadtrat?

Ich bin schon mit Stadtpräsident Hans Mäder zusammengesessen. Wir ticken ähnlich. Wir beide wollen die bestmögliche Zusammenarbeit zwischen dem Parlament und dem Stadtrat. Ich empfinde die Wechsel im Stadtrat und im Parlament denn auch mehr als Chance.

Wie meinen Sie das?

Das Verhältnis zwischen Parlament und Stadtrat war in der vergangenen Legislatur belastet. Einzelne Stadträte dienten als Projektionsfläche für Kritik. Das führte zu einer angespannten Stimmung. Ich hoffe, dass wir diese Atmosphäre in der neuen Zusammensetzung hinter uns lassen können. Es freut mich besonders, dass viele Junge neu im Parlament dabei sind. Ich glaube, dass sie andere Perspektiven einbringen und auch die Dynamik positiv verändern werden. Das ist sicher eine Bereicherung.

Dass bald ein neuer Stadtschreiber gewählt werden dürfte, wird aber schon Einfluss auf Ihre Arbeit haben. Immerhin ist er Ihre wichtigste Ansprechperson.

Dass Armin Blöchlinger interimistisch als Stadtschreiber eingesprungen ist, ist für die Stadt Wil und für mich ein Glücksfall. Er bringt eine enorme Erfahrung und Kompetenz mit. So kann ich mich gut in mein Amt einleben, bis dann später in diesem Jahr der Posten des Stadtschreibers neu besetzt wird.

Christof Kälin ist neuer Wiler Parlamentspräsident. Bild: Simon Dudle

Vielfach ist das Parlamentspräsidium Höhepunkt der Karriere eines Lokalpolitikers. Sie treten diese Aufgabe schon nach drei Jahren an. Ist das einfach ein Zufall oder hegen Sie politisch noch höhere Ambitionen?

Das hat sich so ergeben. Wäre Arber Bullakaj nicht zurückgetreten, hätte er wie vorgesehen das Präsidium übernommen. Als wir in der Fraktion dann jemanden als Kandidaten gesucht haben, habe ich mich gerne zur Verfügung gestellt. Diesen Schritt zu machen, hat mich gereizt. Höhere Ambitionen habe ich aber nicht.

Unter Ihren Vorgängerinnen und Vorgängern finden sich mit Susanne Hartmann, Marcus Zunzer, Dario Sulzer sowie Ursula Egli gleich mehrere Personen, die später Stadtrat oder sogar Stadtpräsidentin wurden. Käme so ein Schritt für Sie nicht in Frage?

In meinem Alter macht man keine grossen Karrieresprünge mehr. Ich bin jetzt 59 Jahre alt. Ein Exekutivamt strebe ich definitiv nicht an. Ich finde, da braucht es jüngere Personen. Im Kantonsrat zu politisieren, könnte ich mir vorstellen, aber grundsätzlich fühle ich mich in der Lokalpolitik sehr wohl. Hier trifft man die Leute auf der Strasse oder beim Bäcker, für die man Politik macht. Man erhält eine Rückmeldung für seine Arbeit, tauscht sich mit den Leuten aus. Das finde ich spannend.

Als Parlamentspräsident wären Sie an Anlässen als Botschafter des Parlaments in Kontakt mit der Bevölkerung gekommen. Wegen der Pandemie dürften zumindest zu Beginn des Jahres viele Veranstaltungen ausfallen. Wie sehr schmerzt es, dass Sie diese Aufgabe vorerst nicht wahrnehmen können?

Das ist sicher ein Wermutstropfen. Viele meiner Vorgänger haben von diesen Begegnungen geschwärmt. Ich hoffe, dass ab dem Sommer wieder mehr Anlässe stattfinden können. Das hängt aber sicher vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Genauso wie die Parlamentsfeier zu Ihrer Amtseinsetzung.

Ja, ich plane diese irgendwann im Frühsommer oder Herbst nachzuholen. Aber auch dafür muss die Situation dann stimmen.

Ihr Vorgänger Roland Bosshart hatte viel damit zu tun, den Parlamentsbetrieb trotz Coronapandemie aufrechtzuerhalten. Inwiefern wird das auch Sie fordern?

Das Präsidium hat unter der Leitung von Roland Bosshart eine sehr gute Vorarbeit geleistet und ein Schutzkonzept installiert, das funktioniert. Es war wichtig, dass der Parlamentsbetrieb weiterging. Das ist auch mein oberstes Ziel. Natürlich können einmal einzelne Sitzungen abgesagt werden. Das hängt neben der Coronapandemie auch von den Traktanden ab.

Ihre Aufgabe als Parlamentspräsident ist es, einen ordentlichen Ablauf der Sitzungen sicherzustellen. Viele Ihrer Vorgänger haben sich einen sachlicheren Ton in den Debatten gewünscht. Wie beurteilen Sie das?

Ich erachte es als unerlässlich, dass die einzelnen Parlamentsmitglieder entschieden für ihre Anliegen einstehen. Die Sachlichkeit darf aber nicht darunter leiden. Es waren jeweils nicht viele Voten, die auf eine persönliche Ebene abgedriftet sind, aber sie bleiben hängen. Das stört mich. Denn dies schadet dem Ansehen des Parlaments und des Stadtrats.

Was wollen Sie konkret dagegen tun?

Einerseits hoffe ich auf eine Entkrampfung durch die neue Zusammensetzung des Parlaments und des Stadtrats, anderseits werde ich abseits des öffentlichen Parlamentsbetriebs das Gespräch mit jenen Personen suchen, die wiederholt die Grenze des sachlichen Umgangstons überschreiten.

Die Ratslinke ist in der neuen Legislatur tendenziell untervertreten in der Regierung. Birgt das nicht die Gefahr, dass sich die Linken im Parlament mit ihren Voten Gehör verschaffen wollen und dadurch der Ton rauer wird?

Ein gewisses Risiko gibt es. Ich glaube aber nicht, dass eine solche Polarisierung nötig ist. Der Stadtrat ist sicher gut beraten, die Grünen Prowil, die keine Vertretung mehr in der Regierung haben, in Entscheide einzubinden. So kann er dem entgegenwirken.

Mit nur einem Sitz im Stadtrat und einem Drittel der Sitze im Parlament dürfte es für Links-Grün aber ohnehin schwierig werden, ihre politischen Ziele zu erreichen.

Wir sind uns die Oppositionsrolle gewohnt. In dieser sind wir vor allem in den Kommissionen gefordert. Dort müssen wir versuchen, unsere Anliegen mit Argumenten einzubringen. Darin sehe ich unsere Aufgabe und nicht in einem angriffigen Auftreten an den Parlamentssitzungen. Das bringt uns unseren Zielen nicht näher.

Sie selbst werden in Ihrer Funktion keine Parteipolitik betreiben können. Gibt es ein Thema, bei dem Ihnen dies besonders schwerfallen wird?

Da ich seit 35 Jahren Lehrer an der Wiler Oberstufe bin, liegt das auf der Hand. Das unbefriedigende Verhältnis zwischen dem Kathi und der Stadt beschäftigt mich schon lange. Im Parlament ist es unsere Aufgabe, die Diskussion zu versachlichen. Das wird uns nicht gelingen, wenn die Frage ist, ob jemand für oder gegen das Kathi ist. Dies läuft dann immer auf eine Teilung des Parlaments in Gut und Böse hinaus. Die Frage, die wir im Parlament beantworten müssen, ist, wie wir eine möglichst gute Bildung für alle Oberstufenschülerinnen und -schüler sicherstellen können.

Welche Ziele haben Sie sich für Ihr Amtsjahr gesetzt?

Die Bevölkerung soll das Parlament, den Stadtrat und die Verwaltung als wirkungsvoll und lösungsorientiert wahrnehmen. Ich werde deshalb auf eine sorgfältige Vorbereitung der Sitzungen achten und einen speziellen Fokus auf den Umgangston im Parlament legen.

Wenn man in rund einem Jahr auf Ihre Zeit als Parlamentspräsident zurückblickt: Wie sollte die Schlagzeile lauten?

Ich will als Brückenbauer zwischen Parlament und Stadtrat wahrgenommen werden. Die Schlagzeile könnte also lauten: «Der Brückenbauer tritt ab.»