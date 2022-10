Wiler Stadtpräsident erklärt Auswirkung nach Nein zu Wil West

Interview «Der Kanton Thurgau sollte das Land nicht kaufen»: Der Wiler Stadtpräsident erklärt die Auswirkungen nach dem Nein zu Wil West Die St.Galler Stimmbevölkerung hat vor einer Woche den Kredit für die Arealentwicklung Wil West abgelehnt. Für Hans Mäder soll es mit Wil West dennoch weitergehen. Klappt aber weder die Arealentwicklung noch der neue Autobahnanschluss, ist auch die Bahnhof-Neugestaltung in Gefahr. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Die Ablehnung von Wil West wirkt sich auf die Verkehrsplanung und die Stadtentwicklung der Stadt Wil aus. Bild: PD

Die St.Galler Stimmbevölkerung hat am Sonntag vor einer Woche den Kredit von 35 Millionen Franken für die Arealentwicklung Wil West abgelehnt. Ist der erste Schock verdaut?

Hans Mäder: Ein Schock war es nicht. Eine Abstimmung kann immer so oder so enden. Aber ich hätte eher erwartet, dass Wil ablehnt und der restliche Kanton dem Kredit zustimmt.

Hans Mäder, Wiler Stadtpräsident Bild: Ralph Ribi

Warum?

Die Wilerinnen und Wiler sind direkt betroffen. An den Podiumsveranstaltungen äusserten sich auch kritische Stimmen. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir es geschafft haben, die Wiler Bevölkerung vom Projekt zu überzeugen. Das Ergebnis ist also nicht nur negativ.

Was hätte es gebraucht, um den ganzen Kanton zu überzeugen?

Wir hätten besser informieren müssen. Auch spielt es eine Rolle, dass drei Regierungsräte in der Region Wil wohnen, was in diesem Fall eher ein Nachteil war. Wäre man breiter aufgestellt, hätte man das Anliegen in den anderen Wahlkreisen noch besser erklären können.

Was hat das Abstimmungsergebnis bei Ihnen ausgelöst?

Die Stadt Wil hat ein Verkehrsproblem und entsprechende Konzepte erarbeitet, dieses zu lösen. Seit 2008 hat man diverse Strategien entwickelt, auf Wil West hingearbeitet. Und in dem Moment, wo es darum geht, Ja zu sagen und das Vorhaben zu bestätigen, kommt ein Nein. Das ist überraschend und löst Emotionen aus. Die Unterstützung des Kantons Thurgau für die Stadt Wil ist momentan verlässlicher als jene des Kantons St.Gallen. Das tut ein bisschen weh. Ich bin schon enttäuscht, dass die anderen Gemeinden des Kantons die Stadt Wil nicht unterstützen. Aber man muss es akzeptieren.

Seit der Abstimmung ist mehr als eine Woche verstrichen. Was hat sich seither getan?

Es gab viele informelle Gespräche. Nach den Herbstferien haben wir erste Termine, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Für die Regierungen im Kanton St.Gallen und Thurgau ist klar: Es soll weitergehen.

Ich bin auch der Meinung, dass es unter Berücksichtigung der neuen Situation weitergehen muss. Die Zustimmung der Wiler Bevölkerung von 60 Prozent zeigt: Wenn man das Projekt gut genug erklärt, kann man eine Mehrheit finden. Die Abstimmung hat sich lediglich auf die Frage bezogen, ob St.Gallen das Land entwickeln und eine Vorinvestition leisten will. Dazu haben die Bürgerinnen und Bürger Nein gesagt. Dass der Kanton jetzt nicht investiert, kann auch ein Vorteil sein.

Inwiefern?

Der Kanton hat keine Erfahrung darin, wie man ein solches Areal entwickelt. Ausserdem soll das Projekt ein Leuchtturm bezüglich Nachhaltigkeit sein. Im Kantonsrat ging es um Kredite, Kosten oder Parkhäuser und weniger um Nachhaltigkeit. Selbst ein vorsichtig formulierter Antrag der Grünen wurde verworfen. Wir müssen nun die neue Situation akzeptieren, es können sich auch Chancen ergeben.

Sehen Sie die Chance bei privaten Investoren?

Es könnte schliesslich darauf hinauslaufen.

Wie sieht nun der Plan aus?

Ich denke, der Kanton Thurgau sollte das Land nicht kaufen. Er wäre dann in der Bewilligungsposition und auch Investor, was sich widerspricht. Der Kanton St.Gallen hat den Wunsch, dass das Land nicht überbaut wird. In einem ersten Schritt müssen wir schauen, wie der Kanton St.Gallen aus der Sache rauskommt. Denn einerseits muss sich etwas tun, andererseits kann St.Gallen nicht selber investieren. Die Stadt Wil ist hierbei bereit, ihren Beitrag zu leisten.

Was für eine Auswirkung hat die Ablehnung des Kredits dennoch für Wil?

Bei uns geht es weniger um die Arealentwicklung, sondern mehr um den Verkehr und die Stadtentwicklung. Wir sind hauptsächlich vom Autobahnanschluss abhängig. Wenn sich das Bundesamt für Strassen ASTRA gegen diesen entscheidet, dann sind unsere Verkehrsprojekte nur noch schwierig umzusetzen. Dann braucht es keine Netzergänzung Nord und die Neugestaltung der Hauptachsen sowie des Bahnhofs müssten überdacht werden.

Bis jetzt wurden also noch keine Projekte über den Haufen geworfen.

Momentan geht es normal weiter. Aber wir können nicht so tun, als wäre nichts geschehen. Wir müssen in Optionen denken. Nächstes Jahr geht es an die Ortsplanungsrevision. Sollte es mit Wil West oder dem Autobahnanschluss nicht klappen, müssen wir uns Alternativen für die Stadtentwicklung überlegen.

Auch an Wil Vivendo, also den 40 Verkehrsmassnahmen rund um den Autobahnanschluss Wil West, hält man fest?

Ja. Die Region hat uns mit der Abstimmung den Rücken gestärkt. Aber die Abstimmung hat auch gezeigt, dass Themen wie Siedlungsqualität, Lärm und Kulturlandverlust eine grosse Bedeutung haben.

Gibt es Auswirkungen auf das Agglomerationsprogramm?

Dort geht es um die Finanzierung der einzelnen Verkehrsprojekte. Diese sollte nicht gefährdet sein. Allenfalls könnten einige Projekte zeitliche Verschiebungen erfahren.

Auch bei anderen Projekten geht man von Wil West und einer Zuwanderung aus, so zum Beispiel bei der Schulraumplanung. Inwiefern wird diese Planung nun beeinflusst?

Wenn Wil West kommt, würde nur ein kleiner Teil der Arbeitnehmenden in die Stadt ziehen. Das Bevölkerungswachstum findet sowieso statt und wir sind dazu aufgerufen, dieses in der Stadt aufzufangen.

Wo besteht nun der grösste Handlungsbedarf?

Zuerst müssen wir klären, ob die Arealentwicklung noch möglich ist oder nicht. Wenn das nicht klappt, stellt sich die Frage, ob es einen Autobahnanschluss gibt. Die Entscheide müssen rasch kommen. Sonst brauchen wir eine neue Strategie. Dann müssen wir den Verkehr neu denken. Inwieweit das möglich ist, ist eine andere Frage.

Können Sie das weiter ausführen?

Seit ich hier wohne, denkt man über Verkehrsstrategien nach. Wenn die jetzigen Pläne nicht umgesetzt werden können, braucht es einen Paradigmenwechsel. Dann geht es vielleicht darum, dass man nicht mehr primär vom Individualverkehr her denkt und die Zufahrt in die die Stadt erschwert, indem man beispielsweise Roadpricing einführt. Das wäre aber eine massive Einschränkung der Freiheit. Oder man unternimmt gar nichts und bringt nur punktuelle Verbesserungen an. Die Bevölkerung hat entschieden, die Vorlage abzulehnen. Nun stehen die Gegner der Vorlage in der Mitverantwortung, Vorschläge zu unterbreiten, wie es weiter geht.

