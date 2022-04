Marc Flückiger tritt aus Stadtparlament zurück, nicht ohne Kritik

Interview «Das Parlament nimmt sich zu wichtig»: Nach knapp zehn Jahren tritt Marc Flückiger als Wiler Stadtparlamentarier zurück – nicht ohne Kritik An der Parlamentssitzung am Donnerstag gibt Marc Flückiger seinen Rücktritt bekannt. Nach zehn Jahren will der FDP-Politiker Platz machen für frischen Wind. Die Flughöhe im Parlament würde oft nicht stimmen. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Platz machen für frischen Wind: Marc Flückiger tritt als Parlamentarier zurück. Bild: PD

Ihr Grundsatz ist, alle zehn Jahre etwas Neues zu machen. Sie halten Ihr Wort.

Marc Flückiger: Es geht in diese Richtung, ja. Ich denke, nach zehn Jahren habe ich meinen Dienst in Wil getan. Irgendwann lässt die Energie nach. Ich will Platz machen für frischen Wind. Auch in einer Firma braucht es neue Leute, die vielleicht naiv sind und Fehler machen, aber dadurch kommt man weiter und lernt dazu.

Ihr Rücktritt kommt dennoch etwas überraschend. Warum genau jetzt?

Wegen meiner Zehnjahresplanung ist der Rücktritt nicht ganz überraschend. Ich bin innerhalb der letzten eineinhalb Jahre zweifacher Vater geworden, ich leite eine Firma, bin in drei Vorständen. Ich musste über die Bücher.

Zur Person Marc Flückiger ist 40 Jahre alt und lebt mit seinen zwei Kindern und seiner Frau in Wil. Er ist Geschäftsführer eines Unternehmens für Liegenschaftsunterhalt. Zudem ist er Präsident der FDP Wil-Untertoggenburg. Seit dem 1. Januar 2013 war Flückiger im Wiler Stadtparlament.

Also ist auch die Familie ein Grund?

Ich will mehr Zeit für meine Familie haben und einen halben Tag frei machen können, um mich um die Kinder zu kümmern.

Was sind weitere Gründe für den Rücktritt?

Seit ich nicht mehr Parlamentspräsident bin, habe ich nicht mehr gleich viel Freude an der Wiler Politik. Vor dem Jahr als Parlamentspräsident war ich im Präsidium, dort war ich mehr operativ tätig und konnte oft in die nächste Geländekammer sehen. Als Parlamentarier nur noch Dokumente zu wälzen, ist nicht meins.

In Ihrem Rücktrittsschreiben steht, Sie hätten nicht mehr die Nerven und die Geduld, sich mit mühsamen Themen auseinanderzusetzen. Können Sie ein Beispiel nennen?

Ich leite eine Firma mit 130 Mitarbeitenden und entscheide innerhalb von Minuten, wenn ich etwas will oder benötige. In einer Kommission zum Beispiel haben wir zwei Abende lang diskutiert, wie und wo genau der Hof zu Wil behindertengerecht gestaltet werden soll. Es reicht doch vorzugeben, dass es behindertengerecht sein muss. Wir müssen nicht in die Details gehen. Die Flughöhe stimmt oft nicht.

Was müsste anders sein?

Wenn wir so viele Details vorgeben, gibt es keinen Handlungsspielraum mehr und wir lassen keine Entwicklung zu. In der Verwaltung sind teure, qualifizierte und motivierte Personen angestellt. Denen muss das Parlament die Kompetenz und Verantwortung überlassen. Das Parlament muss die Strategie vorgeben, nicht operativ tätig sein.

Sie sagen auch, das Parlament nehme sich zu wichtig. Was kritisieren Sie hierbei?

In meiner Karriere habe ich gerade mal zwei Interpellationen eingereicht. Wenn mich etwas gestört hat, telefonierte ich mit dem zuständigen Stadtrat oder Departementsleiter. Dann hatte sich die Sache meist geklärt. Es werden so viele Interpellationen eingereicht und damit Leute beschäftigt. Und nur damit man sich mit dem Vorstoss profilieren kann. Das ist Wahlkampf.

Ein Vorschlag von Ihnen wäre, die Amtszeit auf zwölf Jahre zu begrenzen, um anderen Platz zu machen. Hat es im Parlament zu viele Alteingesessene?

Das würde ich nicht so sagen. Aber wer zu lange an der Macht ist, wird blind und ist in einer «Bubble». Man wird zum Theoretiker und verliert den Bezug zur Praxis. Erfahrung ist nicht schlecht, aber viele nehmen sich auch zu ernst. Ich fordere eine aktive Parteipolitik: Man soll den Nachwuchs fördern und ihm Platz machen.

Wie haben sich die Debatten in den letzten zehn Jahren verändert?

Früher war das Parlament konstruktiver, heute kritischer. Es gibt mehr populistische Ansätze und Hardcorethemen kommen zur Sprache – wie Umwelt, Ausländer, Zu-viel-Verdiener. Das Parlament ist viel mehr von nationaler Politik geprägt. Aber wir können nicht alles verändern und müssen uns auf Sachthemen fokussieren.

Sie haben in den zehn Jahren im Parlament zehn Kilo zugenommen, die sollen nun wieder weg. Wie kam es?

Ich hatte schlicht und einfach keine Zeit für den Sport. Früher ging ich zwei Mal in der Woche in den Turnverein, dann gar nicht mehr. Nun gehe ich wieder wöchentlich zum Turnen und Spinning. Das freut mich riesig.

Was ist Ihnen positiv in Erinnerung geblieben?

Das Jahr als Parlamentspräsident war ein Highlight. Es haben sich Freundschaften entwickelt, ich konnte ein Netzwerk aufbauen und habe unglaublich viel gelernt. Ohne die Zeit im Parlament wäre ich nicht so ein Fan von Wil geworden, wie ich es jetzt bin.

Ganz verabschiedet haben Sie sich nicht. «I’ll be back», auf Deutsch «Ich werde zurückkommen», heisst es am Schluss Ihres Rücktrittsschreibens. Wie geht es in Ihrer Politkarriere weiter?

In den nächsten Jahren liegt der Fokus bei der Familie. Regionalpräsident der FDP werde ich weiterhin bleiben. Ich lasse es auf mich zukommen. Vielleicht geht es Richtung Kantonsrat. Vielleicht will ich Stadtrat werden. Aber dafür macht mir aktuell die Privatwirtschaft zu viel Spass.

