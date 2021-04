Interview Bauboom in Uzwil: «Nach Phasen der baulichen Stagnation, befindet sich Uzwil derzeit in einer Wachstumsphase» Im Zentrum von Uzwil wird derzeit an vielen Orten gebaut, zudem beschäftigt sich die Baubehörde mit weiteren Bauprojekten. Verwaltungsleiter der Gemeinde Uzwil, Thomas Stricker, erklärt, warum sich die Gemeinde derzeit in einer Wachstumsphase befindet. Philipp Stutz 15.04.2021, 05.00 Uhr

Der Verwaltungsleiter der Gemeinde Uzwil: Thomas Stricker. Bild: PD

Baustellen prägen zurzeit das Ortsbild von Uzwil. Alle befinden sich mitten im Siedlungsgebiet. Verschiedene Bauvorhaben stehen in den Startlöchern, manchenorts stehen Visiere, an anderen Orten stehen Überbauungen vor der Vollendung. Weshalb diese grosse Bautätigkeit, und was bedeutet das für die Infrastruktur? Uzwils Verwaltungsleiter Thomas Stricker gibt Auskunft.

Die Gemeinde Uzwil wächst und wächst. Entspricht dies den Prognosen der Exekutive, oder ist dies aussergewöhnlich? Bisher war ja von einem moderaten Bevölkerungswachstum von einem halben Prozent pro Jahr die Rede.

Thomas Stricker: In der Richtplanzeitung im Frühjahr 2009 legte der Gemeinderat offen, dass der Planung ein moderates jährliches Bevölkerungswachstum von 0,5 bis 0,6 Prozent zu Grunde liegt. Auf der Basis der Einwohnerzahl von Ende 2008 liegt Uzwil mit der Einwohnerzahl per Ende 2020 präzis im Bereich eines jährlichen Zuwachses von 0,5 bis 0,6 Prozenten. Entwicklungen in Uzwil verlaufen meist sprunghaft, selten linear. Darauf haben wir verschiedentlich hingewiesen. Und so ist dieses durchschnittlich lineare Wachstum die Folge von sprunghaften und stagnierenden Phasen.

Vergangenes Jahr konnte die Gemeinde erneut an Einwohnern zulegen. Setzt sich dieses Wachstum auch im laufenden Jahr fort?

Angesichts der Bautätigkeit dürfte die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner auch 2021 steigen.

Worauf ist dieses Wachstum hauptsächlich zurückzuführen?

Nach Phasen der baulichen Stagnation, in denen kaum Baustellen zu sehen waren, befindet sich Uzwil derzeit in einer Wachstumsphase. Zusätzlicher Wohnraum entsteht, Arealumbrüche laufen. Die kommunale Raumplanung ermöglicht Entwicklungen, sie hat Druck aufs System entwickelt. Und der Lebensraum Uzwil entwickelt genügend Strahlkraft, damit dieser neue Wohnraum auch belegt wird.

Ist die Infrastruktur der Gemeinde ausreichend, um steigenden Einwohnerzahlen gerecht zu werden?

Uzwils Infrastruktur verkraftet das, hat auch noch Reserven. Kritischer ist es bei der schulischen Infrastruktur. Die Schülerzahlen haben sich in den vergangenen Jahren stärker entwickelt, als die Prognosen das erwarten liessen. Die Ausschläge sind oft kurzfristig. Und nebst den Zahlen insgesamt wirkt vor allem die Verteilung auf die einzelnen Jahrgänge und Klassen.

Was bedeutet das konkret für den Bildungsbereich?

Die schulische Infrastruktur reicht nicht aus. Deshalb gibt es verschiedene Containerlösungen für den Übergang, und deshalb ist die Erweiterung der Schulanlage Herrenhof im Prozess. Und auch hier gilt: Das hängt nicht nur von den Einwohner- und Kinderzahlen ab. Die Entwicklung der pädagogischen Konzepte etwa hat Auswirkungen auf den Flächenbedarf. Frontalunterricht mit 40 Kindern in der Klasse brauchte weniger Fläche als differenzierter Unterricht.

Gibt es bereits Aussagen darüber, dass die neuen Wohnangebote auch genutzt werden, und ist der Bedarf nach modernen Wohnungen ausgewiesen?

Uzwil hat während der Jahre Einwohner sowie Steuerkraft an die Region verloren, weil es dort im Gegensatz zu Uzwil neuen Wohnraum gab. Die Entwicklung verläuft nun umgekehrt. Das Wachstum der Bevölkerung zeigt, dass die Angebote gut angenommen werden. Von Immobilienverantwortlichen hören wir, dass neue Mehrfamilienhäuser voll vermietet sind, bevor sie fertig sind.

Mehr Wohnbauten haben auch mehr Einwohner und mehr Steuereinnahmen zur Folge. Die FDP fordert deshalb eine deutliche Senkung des Steuerfusses. Ist dies gerechtfertigt?

Es gehört zum politischen Prozess, dass die Parteien mitwirken und ihre Ideen präsentieren. Im Mai beginnt der Budgetprozess für das Jahr 2022. Die Haltung des Uzwiler Gemeinderates ist ein offenes Geheimnis. Sieht er Spielraum, die Hausaufgaben zu erfüllen und gleichzeitig die Steuern nach unten anzupassen, will er ihn nutzen.

Uzwil nimmt gerade im Zentrum urbane Formen an. Will sich die Gemeinde deshalb in absehbarer Zukunft als Stadt bezeichnen?

Uzwil ist statistisch betrachtet eine Stadt, hat an verschiedenen Orten urbane Züge, ist auch Zentrum einer Region, ist aber trotzdem keine «richtige» Stadt. Das passt auch zum Selbstverständnis der Sieben-Dörfer-Gemeinde an den Gestaden von Uze, Thur und Glatt. Einwohnerzahl hin oder her.