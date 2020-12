Interview «Alles ist aus dem Gleichgewicht geraten» – eine abtretende Gemeinderätin sagt, warum wir die biologische Vielfalt besser schützen sollten Patricia Juen war vier Jahre im Gemeinderat von Niederhelfenschwil. In dieser Zeit hat sie sich besonders für die Biodiversität eingesetzt. Lara Wüest 23.12.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemäss Patricia Juen muss in der Schweiz noch viel mehr für den Erhalt von Ökosystemen getan werden. Bild: PD

Viele Arten und Lebensräume in der Schweiz sind bedroht oder bereits verschwunden. Die Biodiversität nimmt immer mehr ab. Nicht nur für die Pflanzen hat das schlimme Folgen, sondern auch für Mensch und Tier. Die Biodiversität schützt uns zum Beispiel vor Umweltkatastrophen oder sorgt dafür, dass wir saubere Luft und sauberes Wasser haben.

Als Gemeinderätin von Niederhelfenschwil hat sich die 56-Jährige Patricia Juen deshalb für die Biodiversität engagiert. Sie stand unter anderem dem Landwirtschaftsamt vor und war Präsidentin der Natur-, Landwirtschafts- und Vernetzungskommission.

Ende Jahr tritt sie nun zurück. Im Interview sagt sie, warum die Biodiversität so wichtig ist, was sie alles erreicht hat und was nun auf ihre Nachfolgerin zukommt.

Sie haben sich in Ihrer Amtszeit für Biodiversität stark gemacht. Warum ist Ihnen diese so wichtig?

Patricia Juen: Wenn die Biodiversität nicht gewährleistet ist, gerät das Ökosystem durcheinander. Und wenn das eintrifft, haben wir ein Problem. Ich bin selber Landwirtin und sehe die Auswirkungen direkt in meinem Betrieb. Für mich ist es bereits fünf nach zwölf. Wir müssen dringend mehr machen, damit sich die Natur regeneriert.

Was für Auswirkungen sehen Sie denn?

Zum Beispiel das Insektensterben, insbesondere bei den Bienen. Ohne sie gibt es keine Bestäubung. Wir haben aber auch deutlich weniger Vögel oder Mücken. Die Mücken sind wiederum eine wichtige Nahrungsquelle für andere Tiere. Gewisse Tiere verbreiten sich dagegen immer mehr. Zum Beispiel die Raben. Sie fressen uns zum Teil die Saat weg. Für mich zeigt das einfach, dass etwas aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und das hat Auswirkungen auf alles.

Was hat Niederhelfenschwil bei der Biodiversität schon alles erreicht?

Wir haben vor allem mit den Landwirten zusammengearbeitet. Wir haben Landwirtschaftsfläche vernetzt, Magerwiesen geschaffen, Hecken gepflanzt oder Vogelhäuser aufgehängt. Zudem haben wir einige Bauern dazu gebracht, ihre Wiesen später im Jahr zu mähen. Wir haben eine Beratungsfirma engagiert, die der Gemeinde hilft.

Ist das genug?

Nein, alle Ziele haben wir noch nicht umgesetzt. Wir wollten zum Beispiel 400 neue Hochstammbäume pflanzen. Das haben wir noch nicht geschafft. Die Bäume sind wichtig für das Klima und für Tiere. Ihre Rinde bietet Schutz, ihre Blätter Nahrung. Zudem möchten wir für die Biodiversität noch mehr landwirtschaftliche Fläche ausscheiden. Wir brauchen zum Beispiel mehr Magerwiesen.

Woran ist es bisher gescheitert?

Es ist nicht immer leicht, die Landwirte zu überzeugen. Ihnen geht letztlich Landwirtschaftsfläche verloren.

Die Landwirte wollen also nicht mitmachen?

Im Gegenteil. Wir stiessen oft auf offene Ohren. Viele helfen aktiv mit. Gut 60 Prozent der Bauern in unserer Gemeinde engagieren sich für die Biodiversität. Wir müssen einfach noch mehr von ihnen zum Mitmachen bewegen.

Bei der Förderung der Biodiversität ist auch jeder Einzelne gefragt. Wie schafft man es, dass die Bevölkerung einen Beitrag leistet?

Wir versuchen stets, das Thema den Leuten näher zu bringen. Jeden Monat veröffentlichen wir zum Beispiel einen Artikel im Gemeindeblatt. Darin erklären wir den Leuten, was sie als Privatperson für die Biodiversität machen können.

Und das bewirkt etwas?

Nun ja, wir machen sehr konkrete Beispiele. Wir haben etwa schon Bilder von Neophyten abgedruckt. Das sind Pflanzen, die bei uns eigentlich nicht heimisch sind, sich aber invasiv verbreiten. Sie zerstören die einheimischen Pflanzen. Wenn die Leute wissen, wie diese Pflanzen aussehen, können sie diese im Garten bekämpfen.

Betrachten wir die gesamte Schweiz. Wie schafft man es, dass landesweit mehr für die Biodiversität getan wird?

Ich habe den Eindruck, dass viel gestrampelt und probiert wird. Ein grosses Problem ist die dichte Besiedelung. Es fehlen Räume, die in Ruhe gelassen werden. Die Leute verbringen immer mehr Freizeit im Freien. Sie machen viel kaputt, ohne es zu merken. Auch die Lichtverschmutzung nimmt zu. Ein Beispiel: Viele Leute haben Lampen mit Solarenergie im Garten. Diese Lampen können zum Beispiel für Glühwürmchen tödlich sein. Die Männchen denken, das seien Weibchen, fliegen zu ihnen und sterben. Solche Lampen sollten zum Beispiel aus den Gärten entfernt werden. Manchmal braucht es also gar nicht viel.

Müssten die Gemeinden mehr verpflichtet werden?

Der Bund hat die Gemeinden schon fest verpflichtet. Diese müssten einfach noch mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Am schönsten wäre, wenn es viele Diskussionen unter den Leuten gäbe. Aber bisher finden diese nur im kleinen Kreis statt.

Ende Jahr hören Sie nun auf. Was kommt auf Ihre Nachfolgerin Johanna Burri zu?

Auch sie wird versuchen, mehr Landwirte für die Biodiversität zu gewinnen. Einen weiteren Schwerpunkt wird sie aber wohl auf Privatpersonen legen. Dort hat die Gemeinde noch nicht so viel erreicht. Jeder Einzelne kann im eigenen Garten oder auf dem Balkon einen Beitrag leisten. Zudem müssen auch Kinder und Jugendliche sensibilisiert werden. Etwa mit Sonderwochen an Schulen.