Intelligente Hydranten, Reinigungsroboter und Fleisch aus dem Biokultivator: Beste Innovationen gesucht und gefunden Mit dem neuen Format WPO Impuls spürt die Standortförderung Wirtschaftsportal Ost in der Region die Innovationen des Jahres auf. Hans Suter 14.10.2020, 05.00 Uhr

Die Nahrungsproduktion ist im Wandel: Eine gesunde und ökologisch nachhaltige Ernährung mit weniger tierischen Proteinen gewinnt an Bedeutung. Die Micarna SA aus Bazenheid forscht an neuen Produkten mit Insektenproteinen, pflanzlichen Alternativen zu Fleisch und Fleisch aus dem Biokultivator. Bild: PD

Was hinter unscheinbaren Büro- und Industriefassaden in der Region erforscht und entwickelt wird, dürfte so manchen Betrachter in Erstaunen versetzen. Tut es aber nicht. Denn vieles bekommt man gar nie zu Gesicht. Oder erfährt nicht, dass eine gefeierte Innovation in unmittelbarer Nachbarschaft erfunden und entwickelt worden ist. Das soll sich nach dem Willen des Standortförderers Robert Stadler vom Wirtschaftsportal Ost (WPO) ändern.

Dazu wurde die neue Veranstaltung WPO Impuls entwickelt, die erstmals am 12. November im Cubic Innovation Campus bei Bühler in Uzwil durchgeführt wird. Das übergeordnete Ziel lautet: die Region bei der nächsten Generation als attraktiven, zukunfts- und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort zu positionieren.

Acht Unternehmen stellen ihre Innovation vor

Um die besten Innovationen des Jahres zu finden, hat das WPO ein Bewerbungsverfahren lanciert. Die Hoffnung war, auf etwa acht Innovationen zu stossen. Diese kamen innerhalb der gesetzten Frist mühelos zusammen, wie Robert Stadler bestätigt. Folgende acht Unternehmen werden ihre Innovation am 12. November in Uzwil vorstellen:

Das Berufs- und Weiterbildungszentrum BZWU Wil/Uzwil tritt mit dem neuen Ansatz KV 4.0 an, einer cleveren Antwort auf zukünftige Anforderungen an das KV.

Die Cleanfix AG aus Henau stellt einen vollautomatischen Bodenreinigungsroboter für den professionellen Einsatz vor. Alles App-basiert, mit Remote-Interaktionen, -Updates und -kontrollfunktionen – 24/7, ohne menschliche Interaktion. Begleitet wird Cleanfix vom Entwicklungspartner Earlybyte.

Feey aus Uzwil präsentiert sich als neuartiger Onlinepflanzenshop für alle Daumenfarben. Bald wird auch eine AR-Funktion verfügbar sein, mit der man sich die Wohnung virtuell mit Pflanzen ausgestalten kann.

Hawle Armaturen AG aus Sirnach stellt den intelligenten Hydranten vor.

Die Niederlassung Wil der Helbling-Gruppe zeigt Dienstleistungen für technologische Innovation und Business Consulting.

Die Firma Ihre IDA GmbH aus Eschlikon präsentiert den digitalen Assistenten für sicheres Wohnen im Alter.

Die Micarna SA aus Bazenheid stellt alternative Proteine vor wie Burger mit Insektenproteinen, pflanzenbasierte Alternativen zu Fleisch oder Fleisch aus dem Biokultivator.

Die Schreinerei Fust AG aus Wil tritt mit dem Onlineshop Ecoleo an: Massmöbel in fünf Tagen zum Onlinepreis, lautet das Versprechen.

Robert Stadler will die Region in Schwingungen versetzen

Robert Stadler ist Standortförderer des Wirtschaftsportals Ost (WPO). Bild: Hans Suter

Die Unternehmen treffen am 12. November im Cubic Innovation Campus bei Bühler in Uzwil auf etwa 50 Nachwuchskräfte bis zum Alter von etwa 35 Jahren: Die Firmen präsentieren ihre Innovationen möglichst erlebnisorientiert an sogenannten Innovation-Islands. Die Nachwuchskräfte können dort mit den Unternehmen diskutieren, fachsimpeln und netzwerken. Am Ende schliesslich wird die beste Innovation des Jahres gekürt. Diese wird am nächsten WPO-Unternehmeranlass vom 24.November einem breiten Publikum präsentiert. WPO-Wirtschaftsförderer Robert Stadler sagt:

«Genaugenommen ist der Erfindergeist

in der Schweiz nichts Neues.»

Auch der Global Innovation Index, der jährlich veröffentlicht wird und die Innovationsfähigkeit von 126 Ländern vergleicht, bestätige das. Die Schweiz zähle zu den erfolgreichsten Erfindernationen der Welt. «Doch diese Erfindungen und Innovationen sind oft nicht bekannt, weil sie in schweizerischer Bescheidenheit nicht an die grosse Glocke gehängt werden.» Das will Stadler nun ändern und die Region in Schwingung versetzen.