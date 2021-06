INTEGRATION Dieser Uzwiler Künstler mit Down-Syndrom will ein eigenes Theater eröffnen Damian Bright reist momentan quer durch die Schweiz. Gemeinsam mit der Organisation IntegrART werden aussergewöhnliche Tanz- und Theaterproduktionen aufgeführt. Das Spezielle daran: Der Uzwiler leidet am Down-Syndrom. Grosse Ziele hat er gleichwohl. Felicitas Markoff 09.06.2021, 08.18 Uhr

Einfach dazuzugehören, ist für viele Menschen selbstverständlich und nicht der Rede wert. Doch für den 29-jährigen Damian Bright aus Uzwil ist das Dazuzugehören eine Bereicherung, die er in den Momenten auf der Bühne besonders ausleben kann. Er lebt mit dem Down-Syndrom und leidet an Zöliakie. Bei dieser Erkrankung handelt es sich um eine Unverträglichkeit des Dünndarms gegenüber Gluten.

Doch die Beeinträchtigungen halten ihn nicht davon ab, seiner Leidenschaft nachzugehen. Während seiner Ausbildung zum Assistenzlehrer ist der Uzwiler für eine Tanz- und Theatertournee angefragt worden. Weil er freibekommen hat, nahm er das Angebot an. Quer durch die Schweiz reist der 29-Jährige dieses Jahr mit IntegrART, um Tanzproduktionen vor einem breiten Publikum zu präsentieren. IntegrART ist ein Projekt des Migros-Kulturprozent, dass sich für die selbstverständliche Zugehörigkeit von Künstlern mit Behinderung in Kunst und Gesellschaft einsetzt.



Auf der Bühne fühlt sich Damian Bright frei. Bild: PD

Tanz mit den Blättern

Die Tournee startet an der Zürcher Hochschule der Künste. Gemeinsam setzen sich die Studierenden und Künstler mit den Fragen auseinander, was der Körper im Tanz macht und welche Energie er dabei hat. Der Uzwiler sagt, dass sie beim Tanz verschiedene Papiere verwenden. So gibt es Blätter, die zum Teil zerrissen sind. Oder solche, die unversehrt geblieben sind. Es wird mit den Blättern getanzt und die Darsteller versuchen, die Papiere später zu einer Landkarte zusammenzufügen.

Damian Bright in Bühnen Action. Bild:IntegrART

Damian Bright erzählt, dass es bei den Theaterproben besonders wichtig ist, pünktlich auf der Bühne zu stehen. Dazu gehört auch, sich jedes Mal aufzuwärmen, um die Gelenke vor Verletzungen zu schützen. Vor der Aufführung beruhigt sich der 29-Jährige mit entspannender Musik. Der angehende Assistenzlehrer sagt, er werde vor den Auftritten sehr nervös und angespannt. Manchmal kommt es auch vor, dass er nach dem Auftritt vor Freude anfängt zu weinen.

Tanz und Theater bringt die Künstler näher zusammen. Bild: IntegrART

Auf jedes Gramm kommt es an

Ob mit oder ohne Beeinträchtigung: Es braucht Mut und Disziplin, um auf der Bühne zu stehen. Menschen, die auch gerne beim Theater mitmachen wollen, sich aber bisher nicht getraut haben, rät der Uzwiler:

«Kommt auf die Bühne und macht mit. Ihr gehört zur Welt. Jeder kann seine künstlerische Seite zeigen.»

Damian Bright ist aber nicht nur im Kunstbereich tätig. Er setzt sich auch für die UNO im Menschen-Behindertenbereich ein und versucht, politisch aktiv zu sein. Über seine eigenen Handicaps erzählt er, dass ihm das Down-Syndrom im Alltag kaum etwas ausmacht. Doch die Zöliakie schränkt ihn ein, weil er bei seiner Ernährung auf jedes einzelne Gramm achten muss.

Mit Diversität kreativ arbeiten. Bild: IntegrART

Als Gruppe zusammengeschweisst

Für die Proben haben die Menschen mit einer Beeinträchtigung zusammen in einer WG gelebt und sich so besser kennen gelernt. So haben die Künstler mit einer Beeinträchtigung mit den Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste zusammengefunden. Der 29-Jährige sagt, das habe die Gruppe zusammengeschweisst. Mehrere Wochen waren sie gemeinsam auf Tournee und sind in Lugano, Zürich und Basel aufgetreten. Der letzte Auftritt hat Anfang Juni in der Dampfzentrale in Bern stattgefunden.

Uzwiler findet neuen Zugang zu Down-Syndrom-Betroffenen

Obwohl Damian Bright selbst mit Down-Syndrom lebt, hat er den Zugang zu Menschen mit Down-Syndrom verloren. Der Uzwiler hat bisher mit Studenten gearbeitet, die kein Down-Syndrom haben. Und er hatte kein Problem, den Draht zu anderen Menschen zu finden. Während der Tournee hat sich in dieser Hinsicht etwas bei ihm verändert. Er sagt:

«Mit der Tournee habe ich wieder vermehrt einen Zugang zu Menschen mit Down-Syndrom gefunden. Das habe ich fast am schönsten gefunden.»

Der Uzwiler ist bei der UNO politisch aktiv. Bild: IntegrART

Der 29-Jährige möchte in Zukunft selbst ein eigenes Theater eröffnen und setzt sich dafür ein, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch im Kunstbereich denselben Wert in der Gesellschaft haben, wie Menschen ohne Behinderungen.