Regionale Unternehmen buhlen um den Innovationspreis 2022

Innovationen So innovativ ist die Region Fürstenland: Diese Unternehmen revolutionieren ihre Branche Die Würfel fallen am 8. September. Dann wird im Cubic Innovation Campus Bühler AG in Uzwil der Gewinner des Innovationsawards 2022 ernannt. Das Wirtschaftsportal Ost hat dafür die Innovationen von sechs regionalen Unternehmen nominiert. Wir stellen diese in zwei Teilen vor. Samantha Wanjiru Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kim, eine Innovation aus Bronschhofen, kann aufgrund ihrer Programmierung, Bestellungen schneller abwickeln. Bild: Samantha Wanjiru

Die Schweiz zählt weltweit zu den erfolgreichsten Erfindernationen. Doch öffentlich wahrgenommen wird das kaum. Dabei zeichnet gerade die Innovationskraft einen zukunfts- und wettbewerbsfähigen Wirtschaftsstandort aus. Das Wirtschaftsportal Ost hat das Potenzial erkannt und mit dem Award ein Instrument lanciert, welches regionalen Innovationen zu einer Plattform verhilft. Erstmals dabei ist dieses Jahr ein Start-up. Standortförderer Robert Stadler freut dies, sagt: «Die Start-up-Szene lebt und bringt immer wieder ganz spannende Geschäftsideen hervor.»

Wenn die sechs nominierten Innovationen nun am 8. September präsentiert werden, geht es aber nicht nur um den Titel «Beste Innovation der Region», welchen das Zielpublikum, junge Fachleute und Studierende, in einem Voting vergibt. Ziel ist es auch, dass die Unternehmen und die Teilnehmenden in Dialog treten und sich vernetzen.

Technik trifft auf Landwirtschaft

No More Unkraut: Die Fenaco Gesellschaft möchte mithilfe ihrer Geschäftspartner, die Agrikultur revolutionieren. Bild: Matthias Jurt

Fenaco, Agroscope, die Fachhochschule Ost sowie Sunrise UPC und Huawei bringen ihre Kompetenzen zusammen, um smarte Technologien auf der Basis von 5G für die Schweizer Landwirtschaft voranzutreiben. Gemeinsam realisieren sie ein Innosuisse-Projekt zur Bekämpfung von Unkraut mittels Drohnen und Landwirtschaftsrobotern.

Gemäss Angaben auf der Website brauche es eine technologische Innovation für eine zukunftsfähige Landwirtschaft. Das Prinzip ist einfach: Die Pflanzen werden per Drohne fotografiert. Die Rohdaten werden dann über das 5G Netz in die Cloud geladen. Dort werden sie in Echtzeit analysiert und mögliche Schädlinge identifiziert. Die Ergebnisse werden zurück auf den Acker gespielt. Danach wird über GPS der Traktor oder Landwirtschaftsroboter zum Unkraut navigiert. «Die Landwirtschaft wird künftig datenbasierter arbeiten» sagt Thomas Anken, Head of Digital Production bei Agroscope.

Bestellungen leicht gemacht

Die Schmolz + Bickenbach Stahlcenter AG hat ihren Standort in Bronschhofen und ist einer der führenden Stahldienstleister in der Schweiz. Um ihren internen Bestellablauf zu optimieren, schloss sich das Unternehmen mit der Technologiefirma BLP Digital zusammen, um eine hauseigene Software namens Kim zu entwickeln. Das Spezielle an Kim: Sie kann selbst «denken». «Durch vorprogrammierte Algorithmen erkennt sie die Struktur und Inhalte von per E-Mail eingehenden Bestellungen. Daraufhin legt sie Aufträge mit allen Positionsdaten automatisch in unserem ERP-System an», sagt Dejan Baumann, Verkaufsleiter im Aussendienst. So können Kunden von einer schnelleren Durchlaufzeit profitieren, die es ihnen ermöglicht eine verbindliche Auftragsbestätigung innert wenigen Minuten zu erhalten.

Ein Ende für fossile Energien

Danjiel Gasic (links) und Dardan Blakaj möchten mit ihrer Innovation die Stromerzeugung umweltfreundlicher machen. Bild: Samantha Wanjiru

Dardan Blakaj, Inhaber der Unika Metallbau Blakaj in Uzwil und Geschäftspartner Danijel Gasic möchten mit einer ausgeklügelten, einfachen Innovation die alternative Stromerzeugung ausbauen.

Das Ziel des Start-ups: umweltfreundliche Stromerzeugung durch die kinetische Energie von Motorkraftfahrzeugen. Ihre Vision: Die Strassen sollen mit Modulen ausgestattet werden. In den vorgefertigten Modulen befänden sich die eingebauten Stromerzeuger Namens «Lineargeneratoren». Durch die Befahrung der Module soll Strom erzeugt werden. «Diese alternative Stromgewinnung ermöglicht uns mehr Unabhängigkeit von fossilen Energiequellen», sagt Blakaj. Dies sei in der heutigen Zeit wichtiger denn je.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen