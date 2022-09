Die vielversprechendsten Innovationen aus der Region Wil

Innovationen Im Wettbewerb um den Titel des Innovationschampions 2022 treten ein smarter Notfallkoffer, eine City-App und eine klimafreundliche Wärmepumpe gegeneinander an Die Würfel fallen am 8. September. Dann steht der Gewinner des Innovationsaward 2022 fest. Sechs regionale Firmen sind nominiert. Alec Nedic 05.09.2022, 12.00 Uhr

Auch am diesjährigen WPO-Impuls wird der Innovationschampion 2022 gesucht. Bild: PD

An Erfindergeist mangelt es in der Schweiz nicht. Diese Meinung vertritt auch das Wirtschaftsportal Ost und bietet mit dem WPO-Impuls regionalen Innovationen eine Plattform. Nebst der Auszeichnung zum Innovationschampion steht der Austausch unter den Teilnehmern im Fokus. Drei Innovationen werden in diesem Artikel vorgestellt.