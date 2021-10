Firmen stelle ihre Erfindungen bei WPO vor

Wettbewerb Unternehmen stellen ihre Innovationen vor: Von Massmöbel in fünf Tagen bis zu intelligenten Hydranten ist alles dabei Das Wirtschaftsportal Ost sucht einen neuen Innovationschampion. Firmen haben sich für den Wettbewerb angemeldet und stellen ihre Erfindungen vor. Der Gewinner wird am 28. Oktober gekürt. Salome Lohner und Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 19.10.2021, 05.00 Uhr

Mit einigen Mausklicks wird das Massmöbel zu Hause entworfen. Bild: PD

Acht Firmen aus der Region nehmen in diesem Jahr am Wettbewerb des WPO teil. Der Gewinner erhält den Titel als «Innovationschampion.» Die Unternehmen präsentieren WPO ihre Erfindungen und Entwicklungen im Cubic Innovation Campus bei Bühler. Unsere Zeitung hat kürzlich in einem ersten Teil vier Innovationen und Konzepte vorgestellt. Nun folgt der zweite Teil, in dem weitere vier Unternehmen ihre Erfindungen präsentieren.

Massmöbel nach fünf Tagen geliefert



Der Online-Schreiner ecoleo bietet Massmöbel in fünf Tagen zum Online-Preis an. Wie auf der Website der Firma steht, plant und designt der Kunde selbst die Schränke und Ankleiden oder Sideboards auf den Millimeter genau, bequem vom eigenen Sofa aus. Der Auftrag geht vom Kunde direkt in die Produktion. Das spart Zeit, wie Serge Eggler, Leiter der Marke ecoleo, sagt:

«Weil der Kunde die Möbel selbst konfiguriert, dauert der Prozess weniger lang und ist günstiger.»

Mit der Innovation, Massmöbel online zu konfigurieren, nimmt die Marke der Schreinerei Fust aus Wil beim WPO-Impuls teil. Eggler sagt, dass ein gewisser Ehrgeiz zu gewinnen da ist, betont aber, dass es der Firma primär um ein Statement geht. Nämlich, dass auch in der Region Innovationen entwickelt werden und so Verantwortung übernommen wird. 2019 war ecoleo mit ihrer Innovation bereits bei der Fernsehsendung «Höhle der Löwen» und konnte vier Investoren überzeugen.



Auslandseinsatz ist Highlight von KV4.0

«KV4.0» gilt als neues Ausbildungsmodell und soll den Horizont der Lernenden erweitern. Bild: PD

Das KV ist mit jährlich rund 13'000 Lehrverträgen der wichtigste Lehrberuf der Schweiz. Für das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil (BZWU) Grund genug, das KV neu zu denken und gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft weiterzuentwickeln. «KV4.0» ist ein völlig neues Ausbildungsmodell. Zwischen dem zweiten und dritten Lehrjahr wird ein Praxisjahr eingeschoben, schreiben die Projektverantwortlichen in einer Mitteilung.

Dieses Praxisjahr umfasst drei Bereiche: Seitenwechsel, Praxisprojekt und Auslandseinsatz. Während des neunwöchigen Seitenwechsels blicken die Teilnehmenden über ihren beruflichen Tellerrand hinaus und erweitern so ihren persönlichen Horizont. Beim Praxisprojekt bearbeiten die Lernenden in einem Team eine spannende Aufgabenstellung aus der Praxis. Das Highlight des «KV4.0» ist der viermonatige Auslandseinsatz. Dort leben die Teilnehmenden im englischsprachigen Ausland, wo sie Sprachkurse besuchen und ein kaufmännisches Praktikum absolvieren. Urs Thoma ist der Prorektor der BZWU und der Geschäftsführer vom Verein KV4.0. Er sagt:

Urs Thoma ist Prorektor der BZWU und Geschäftsführer vom Verein KV4.0. Bild: PD

«Erstmals durchbrechen wir als Berufsfachschule das starre Korsett der dreijährigen KV-Lehre und präsentieren gemeinsam mit der Wirtschaft einen neuen Bildungsansatz.»

Sogenannte «Onboardings» bereiten die Teilnehmenden vor und machen sie fit für die Anforderungen des Arbeitsplatzes der Zukunft. Dazu gehört vernetztes Denken, die Beherrschung neuer Technologien sowie vielfältige Kommunikation in einem internationalen Umfeld.

Intelligenter Hydrant

Die Firma Hawle Armaturen AG in Sirnach stellt einen intelligenten Hydranten vor, den Saim Arslan und sein Team gemeinsam entwickelt haben. Der Firma Hawle ist es mit der Entwicklung des intelligenten Storz-Deckels gelungen, auf die Bedürfnisse der Wasserversorgungen einzugehen und eine Manipulationssicherheit für Hydranten zu realisieren, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Deckel mit digitalen Komponenten verbindet das Leitungsnetz mit dem Smartphone, Computer oder Tablet. Die Verantwortlichen sagen:

So sieht der intelligente Hydrant aus. Bild: PD

«Der eingebaute elektronische Sensor im Deckel kann eine unbefugte Wasserentnahme und Manipulation sowie das Umfahren eines Hydranten automatisch erkennen.»

Saim Arslan, Leiter Entwicklung und Konstruktion Hawle Armaturen AG. Bild: PD

In einem Schadenfall werden die zuständigen Personen umgehend per E-Mail oder Push-Benachrichtigung alarmiert. Die Alarmierung enthält den genauen Standort des Hydranten sowie einen Kartenausschnitt von Google Maps.

Zur Verwaltung der Hydranten und Alarme wurde zudem eine neue App und Webplattform von Hawle entwickelt. Mit der Registrierung auf der Plattform kann der Benutzer seine Hydranten erfassen und diese dadurch jederzeit online überwachen. Der Benutzer kann auf der Plattform weitere zuständige Personen für seine Hydranten hinterlegen und entsprechende Benutzerrollen für den Versand der Alarmmeldungen zuordnen.

Der nachhaltige Getränkeverschluss

Weltweit werden rund 20 Prozent aller PET-Flaschenverschlüsse für Erfrischungsgetränke von der Firma corvaglia hergestellt. Seit mittlerweile 30 Jahren stellt die Firma aus Eschlikon Verschlüsse für Industriebetriebe auf der ganzen Welt her. Auch die Maschinen und Formen, die dafür gebraucht werden, werden intern hergestellt. 2019 hat die EU neue Richtlinien gesetzt, welche die Meeresverschmutzung reduzieren sollen. Der Executive Assistant, Patrick Helbling, sagt:

«Ab 2024 muss der Deckel auf jeder Flasche so angebracht sein, dass er nach dem Öffnen immer noch daran befestigt ist.»

Mit dem befestigten Deckel wird die Meeresverschmutzung verringert. Bild: PD

So wird gefördert, dass die Verschlüsse auch recycelt werden und nicht unnötig im Abfall landen. Die corvaglia hat also ein neues Konzept entwickelt. Damit will sie jetzt Innovationschampion werden. Einige der neuen Verschlüsse seien im Moment in der Testphase, jedoch aber noch nicht auf dem Markt. Die Kombination vom befestigten Verschluss und einem flexiblen Garantieband, das für ein sauberes Abfüllen sorgt, sei komfortabel und soll den Abfall noch weiter reduzieren, sagt Helbling.