Verkehrslärm in Niederuzwil: Gemeinde prüft Massnahmen

Industrie Nord Vorgaben für Firmen, Entfernung der Parkplätze, Überlegungen zur Neuerschliessung: So geht die Gemeinde gegen den Verkehrslärm in Niederuzwil vor Die Marktstrasse erschliesst die Industrie Nord, wo auch die regionale ARA Thurau geplant ist. Doch die Strasse führt zuerst durch ein Wohnquartier. Die Anwohner fordern ein Verkehrskonzept. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 05.05.2022, 17.00 Uhr

Die Marktstrasse führt durch ein Wohnquartier, ist aber auch die Haupterschliessung der Industrie Nord. Bild: Larissa Flammer

Beim Projekt zum Neubau der ARA Thurau in Niederuzwil fehle ein Verkehrskonzept. Diese Kritik wird in der Diskussion vor der Urnenabstimmung am 15. Mai lautstark geäussert. Sie kommt vor allem von Anwohnenden der Marktstrasse. Diese verbindet die Industrie Nord mit der Bahnhofstrasse, führt aber eben auch durch Niederuzwil.

In der Industriezone sind neben der ARA unter anderem auch das Entsorgungszentrum Schiess, die Grastrocknungsanlage oder die Kompogas AG angesiedelt. Das Gebiet entwickle sich stark, was zu Mehrverkehr führe. Wenn nun auch noch die ARA erneuert und vergrössert werde, müsse zuerst eine Verkehrslösung her, so die Forderung.

Firmen haben Vorgaben der Gemeinde

Dem Gemeinderat ist das Problem bekannt, sagte Gemeindepräsident Lucas Keel kürzlich an einem Anlass. Auf Anfrage präzisiert er: «Das Problem ist nicht die Verkehrsmenge, sondern die Art des Verkehrs.» Mehrere der angesiedelten Betriebe hätten Anlieferungen mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen zur Folge, die zum Teil auch in der Nacht oder am Wochenende erfolgen. Keel sagt aber auch:

«Einzelne Betriebe haben Vorgaben von uns.»

Gemeindepräsident Lucas Keel. Bild: Arthur Gamsa

Sie dürfen zum Beispiel nur eine bestimmte Menge Material im Jahr verarbeiten oder nur eine bestimmte Anzahl Lastwagenfahrten pro Tag verursachen.

Der Gemeindepräsident betont weiter, dass das Verkehrsproblem nicht mit der ARA-Abstimmung verknüpft werden sollte. Der Neubau der ARA werde kaum Mehrverkehr generieren. Ausserdem beschäftige sich die Gemeinde unabhängig vom ARA-Projekt mit dem Verkehrsproblem. Optimierungen seien in der Pipeline, sagte Keel kürzlich am Informationsanlass.

Parkplätze müssen vielleicht weichen

Worum handelt es sich dabei? Kurz- und mittelfristig werden Massnahmen zur Verbesserung des Verkehrsflusses umgesetzt. «Wir diskutieren intern kontrovers darüber, die Parkplätze entlang der Strasse abzuschaffen», sagt Keel. Als Hindernisse entschleunigen diese zwar den Verkehr, können aber auch zu Rückstau bis in die «Ochsen»-Kreuzung führen. Der Gemeindepräsident sagt:

«Auch eine Neugestaltung der Fussgängerführung sowie eine Verschiebung der Bushaltestelle sind angedacht.»

Überlastet sei die Marktstrasse durch das heutige Verkehrsaufkommen nicht, sagt Keel. Sie liege unter vergleichbaren Strassen im Gemeindegebiet, sei breit genug und verfüge über beidseitige Trottoirs. Auch hätten Lärmmessungen und Verkehrszählungen in der Vergangenheit ergeben, dass alle Vorgaben eingehalten würden. «Dass der Gemeinderat dennoch an Verbesserungen arbeitet, zeigt, dass er die besondere Situation an der Marktstrasse sieht.»

Die Marktstrasse endet hinter der Industriezone in einer Sackgasse. Bild: Larissa Flammer

Neuerschliessung ist ein Thema – aber anspruchsvoll

Deshalb werde bei der Gemeinde auch konzeptionell an der Frage gearbeitet, ob man das Industriegebiet auf einem anderen Weg erschliessen kann. Keel erklärt, dass sich die Industrie bereits in dem Quartier angesiedelt habe, als es noch keine Autobahn gab. Die damals aufgekommene Idee, den Verkehr mittels einer Umfahrungsstrasse entlang der Industriezone um Niederuzwil herumzuführen, sei nie umgesetzt worden. Aber:

«Das Industriegebiet ist geblieben.»

Und mit ihm der Verkehr, den man nicht einfach verschwinden lassen könne. Bereits an der öffentlichen Veranstaltung erklärte Keel, dass sich eine Neuerschliessung des Gebiets aufgrund der Nähe zur Autobahn, der Glatt und Thur anspruchsvoll gestalte und kurz- oder mittelfristig nicht umsetzbar sei. Aber man arbeite an der Frage.

Lärmschutzwände bei Autobahn sind auch ohne ARA möglich

Die verkehrsbedingte Lärmbelastung in gewissen Quartieren in Niederuzwil und im ebenfalls zur Gemeinde gehörenden Nachbardorf Henau rührt auch von der Autobahn her. Vor einem Jahr hatte die Bevölkerung den Gemeinderat beauftragt, über mögliche Lärmschutzmassnahmen zu berichten.

Dies hat die Gemeinde vergangene Woche getan und aufgezeigt, dass Lärmschutzwände möglich wären und deren Bau sich vielleicht mit dem Bau der Kanäle für die neue ARA verknüpfen liesse. In einem Leserbrief wurde daraufhin gewerweisst, ob der Gemeinderat mit dieser Äusserung die Bevölkerung vor der ARA-Abstimmung beeinflussen wolle.

Dem sei nicht so, antwortet Keel auf eine entsprechende Frage. Der Gemeinderat habe mit der Berichterstattung im «Uzwiler Blatt» und im druckfrischen Geschäftsbericht den Auftrag von vergangenem Herbst erfüllt. Das Projekt Lärmschutzwände würde die Gemeinde auch bei einem Nein zur ARA Thurau weiterverfolgen, falls die Bevölkerung das wolle.

