In Wil wird trotz Coronavirus fleissig gezügelt – aber ein Umzug wird aufwendiger Zwei Umzugsunternehmen aus Wil erzählen von ihrer Arbeit während der Pandemie. Die Anzahl Personen, die trotz Covid-19 einen Tapetenwechsel wagen, ist mit der Zeit davor zu vergleichen.

Janine Bollhalder 17.07.2020, 17.00 Uhr

Handschuhe schützen vor Verletzungen an den Möbeln und vor einer Ansteckung.

Getty Images

Wir haben etwa die gleiche Anzahl Umzüge ausführen können, wie vor der Coronakrise», sagt Patrik Seiler, Geschäftsführer von Seiler Umzüge und Transporte mit Standorten in Wil, Gossau und St.Gallen. Allerdings sei das Umziehen während der Pandemie aufwendiger, da verstärkt auf die Hygiene geachtet werden muss.

Dazu gehören Masken, auch Spezialmasken, die dem Team zur Verfügung stehen, die Reinigung aller Hilfsmittel, wie etwa einem Möbellift, nach jedem Einsatz sowie der Transport mit mehreren Fahrzeugen. Seiler sagt:



Patrik Seiler, Geschäftsführer Seiler Umzüge und Transporte PD

«Die Vorsichtsmassnahmen kosten Zeit, was bedeutet, dass wir weniger Geld einnehmen. Insofern hat die Coronakrise den Betrieb durchaus geschädigt.»

Insgesamt sind 21 Mitarbeitende im Unternehmen angestellt. Bei Bedarf kann Seiler zusätzlich auf Freelancer zurückgreifen. «Bei der Arbeit haben wir uns im Team immer wieder gegenseitig auf die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit (BAG) aufmerksam gemacht, regelmässig die Hände gewaschen und anschliessend die getragene Kleidung. Verunsicherung seitens der Mitarbeiter habe ich bislang keine bemerkt, die Stimmung ist gut.»

Während Seilers Team bei der Arbeit ist, legt er der Kundschaft nahe, sich ausser Haus zu begeben oder zumindest aus der unmittelbaren Nähe der Umzugshelfer. «Den Umzug besprechen wir vorab. Die Aufgabe des Kunden besteht dann einfach darin, möglichst alle Materialien umzugsgerecht zu verpacken», sagt Seiler.

«Eine Desinfizierung der Möbel, die wir transportieren sollen, liegt in der Verantwortung des Kunden. Wir halten unsere Transportmittel sauber und arbeiten mit Masken, Handschuhen sowie Desinfektionsmittel.»

Halten sich die umziehenden Personen im Wohnungsobjekt auf, mache Seiler sie darauf aufmerksam, eine Maske zu tragen. «Wir nehmen Rücksicht auf die Gesundheit der Mitarbeitenden und Kunden.»

Abstand schon vor Covid-19 eingehalten

Salvatore Cristiani, Geschäftsführer Cristiani Umzüge

«Abstand zu den Kunden habe ich schon vor der Coronakrise gehalten», sagt Salvatore Cristiani, Geschäftsführer von Cristiani Umzüge mit Standorten in Wattwil und Münchwilen. Für ihn habe sich trotz Coronakrise nicht viel geändert: «Es sind gleich viele Aufträge eingegangen wie zuvor.» Cristiani arbeitet mit einem Team von maximal vier Personen pro Umzug. Bei der Arbeit achte er immer darauf, dass alle Mitarbeitenden Handschuhe tragen.

«Das ist nicht nur eine Prävention, um nicht zu erkranken, sondern verhindert auch körperliche Verletzungen an den Möbelstücken.»

Auf Masken bei der Arbeit verzichtet Cristiani. «Es ist einfach nicht möglich, damit zu arbeiten. Denn mit einer Maske die Möbel mehrere Stockwerke hinauf und hinunter zu tragen, führt zu massivem Luftmangel.» Er bestehe darauf, den Sicherheitsabstand einzuhalten und bittet die Kunden jeweils, sich – sofern möglich – in einem anderen Raum der Wohnung aufzuhalten.

Unsicherheiten seitens der Kundschaft bemerke er nicht. Im Gegenteil, er habe schon Personen darauf aufmerksam machen müssen, den erforderlichen Abstand einzuhalten und auf Körperberührungen zu verzichten. «Begrüssen kann man sich mit der Faust oder auch mit dem Fuss, aber ohne Hand. Ich bin der Meinung, dass dies beibehalten werden sollte. Ich kann es mir nicht leisten, mich mit dem Coronavirus zu infizieren, ansonsten kann ich meinen Betrieb für eine gewisse Zeit schliessen», sagt Cristiani.



Nachgefragt: Wie sollen Mieter bei Ärgernissen mit Vermieter und Nachbarn vorgehen?

Das Coronavirus bewirkt, dass viel Zeit zu Hause verbracht wird. Das kann zu Ärger zwischen Mieter, Vermieter und Nachbarn führen. Thomas Schwager vom Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz erklärt, wie mit Konflikten umgegangen werden soll.

Thomas Schwager, Geschäftsleiter Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz

Regina Kühne

Ist der Auftraggeber vor dem Umzug verpflichtet, seine Möbel zu desinfizieren, sodass für die Umzugshelfer keine Ansteckungsgefahr mit Covid-19 besteht?



Thomas Schwager: Nein. Sofern Mietende und Umzugshelfer sich an die Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) halten, sollte keine Gefahr bestehen. Wird ein professionelles Reinigungsunternehmen beigezogen, kennt sich dieses mit dem Umgang mit Viren aus. Zudem gibt es ja noch viele andere potenzielle Krankheitserreger.



Sollte man seine Nachbarn im Mehrfamilienhaus informieren, wenn man am Coronavirus erkrankt ist?



Das darf man, muss man aber nicht. Selbstverständlich haben sich infizierte Personen in Quarantäne zu begeben.



Muss der Mieter jemanden in die Wohnung lassen, um den Heizungszähler ablesen?



Den Zutritt aufgrund Covid-19 zu verweigern, ist rechtlich unhaltbar. Die Ableseperson sollte aber versichern können, dass sie in den letzten 14 Tagen nicht im Ausland war, nicht mit einer infizierten Person in Kontakt stand und keine entsprechenden Krankheitssymptome hatte.



Darf der Vermieter mit Mietinteressenten eine bewohnte vermietete Wohnung besichtigen?



Grundsätzlich ja, nach entsprechender Absprache. Aber angesichts der aktuellen Situation mit dem Coronavirus ist es durchaus angebracht, die Besichtigung mit Vorsichtsmassnahmen durchzuführen: Aus rechtlicher Sicht spricht nichts dagegen, die Besucher dazu anzuhalten, eine Maske aufzusetzen und sich die Hände zu desinfizieren. Wir vom Mieterverband sind der Meinung, dass der Vermieter Masken und Desinfektionsmittel zur Verfügung stellt.



Was lässt sich machen, wenn sich ein Nachbar oder seine Kinder lautstark verhalten?



In einem solchen Fall raten wir immer zu einem Gespräch als ersten Schritt. Wenn das nichts bringt, sollte ein Lärmprotokoll erstellt und der Kontakt mit der Verwaltung gesucht werden. Wenn der Lärm tatsächlich als ausserhalb des «Normalen» einzustufen und die Situation unzumutbar ist, wird dies als Mangel an der Mietsache betrachtet: Der Vermieter muss Abhilfe schaffen. Dabei kann es in letzter Konsequenz auch zu einer Kündigung des fehlbaren Mieters kommen.



Welche Möglichkeiten zur Abhilfe gibt es, wenn ein Nachbar täglich Grillfeste veranstaltet und die Fenster aufgrund der Rauchentwicklung nicht geöffnet werden können?



Hier gilt ebenfalls, zuerst das Gespräch mit dem Nachbar zu suchen. Bleibt dies erfolglos, kann es sinnvoll sein, die Polizei einzuschalten.