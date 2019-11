Ein eigenes Schwimmbecken? In Niederhelfenschwil steht die Luxuslösung zur Debatte

Offizielle Umfragen wie sie auf nationaler Ebene vor Abstimmungen durchgeführt werden, gibt es in den Gemeinden üblicherweise nicht. So auch in Niederhelfenschwil. Der Gemeinderat tappt also im Dunkeln bei der Frage, ob die Stimmbürger den Erhalt des Schwimmbeckens ebenfalls befürworten. An einer Informationsveranstaltung vor rund einem Jahr holte der Gemeinderat jedoch ein Stimmungsbild ab. Das Ergebnis dürfte den Gemeinderat gefreut haben. Eine grosse Mehrheit gab damals an, die Sanierung des Schwimmbads zu befürworten. Ein gutes Omen für die Abstimmung. (gia)