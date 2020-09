In der unterirdischen Schiessanlage Uzwil geht kein Schuss nach hinten los Beim Bahnhof in Uzwil gibt es seit Kurzem eine unterirdische Schiessanlage. Dieser ist auch ein Waffen- und Munitionsgeschäft angegliedert. Zudem kümmern sich die Inhaber um Restaurationen und Reparaturen. Der Sport und das Sammeln stehen im Vordergrund. Dinah Hauser 10.09.2020, 18.51 Uhr

Rolf Künzle (links) und Erwin Eberle betreiben die Schiessanlage. Ebenfalls handeln sie mit Waffen und Munition und bieten Reparaturen an. Bild: Dinah Hauser

Von aussen kaum sichtbar und vor allem nicht hörbar: Vor Kurzem wurde in Uzwil gegenüber dem Bahnhofsparkplatz eine Schiessanlage eröffnet. Weisse Schilder an der Mauer der Friedbergstrasse und ein Metallmännchen weisen darauf hin, dass der ehemalige Ortskommandoposten des Zivilschutzes umgenutzt wird. «Wir haben schon über 200 registrierte Kunden», sagt Rolf Künzle. Dies, obwohl er kaum Werbung gemacht habe. Die Eröffnung der «Unterirdischen Schiessanlage Uzwil» liegt gerade einmal knapp drei Monate zurück. Viele Kunden seien bereits mehrmals zum Schiesstraining gekommen. Die Investition von rund einer Viertelmillion Franken scheint sich auszuzahlen.



Derweil stösst Mitinhaber Erwin Eberle mit einem Paket dazu: Das neueste Modell der Kalaschnikow ist eingetroffen. Das matte Schwarz lässt das Herz der Waffenfreunde höher schlagen. Natürlich wird das Sturmgewehr sofort getestet. Ein Knall und die Hülse fällt mit einem Klackern auf den Boden. Der Rückstoss ist kaum spürbar. Tester Rolf Künzle feuert mehrere Schüsse auf die Zielscheibe ab und scheint zufrieden mit der Neuanschaffung.

Das neue Modell der Kalaschnikow liegt entladen und gesichert zum Testen bereit. Bild: Dinah Hauser

Sport und Sammeln stehen im Fokus

Von «herumballern» wollen die beiden Inhaber allerdings nichts wissen. Für sie geht es vor allem um den Sport und das Sammeln. So steht denn auch die Sicherheit an oberster Stelle. In der Anlage sind die Grundregeln nochmals an der Wand aufgehängt. So ist etwa jede Waffe als geladen zu betrachten, bis man sich vom Gegenteil überzeugt hat. Und man richtet eine Waffe niemals auf etwas, was man nicht treffen will. Da mehrere Personen die Anlage gleichzeitig nutzen können, ist auch Kommunikation gefragt. Alle Anwesenden schiessen aus derselben Distanz. Zudem müssen die Zielscheiben noch händisch aufgehängt werden. Rolf Künzle sagt:

«Niemand übertritt die Feuerlinie, bevor nicht alle Waffen entladen, gesichert und abgelegt sind.»

Zudem halten sich die Inhaber immer in der Nähe auf; Anfänger müssen einen Grundkurs ablegen.

Die Anlage ist nicht nur zum Schiessen da. Integriert ist ein Waffen- und Munitionsgeschäft. Rolf Künzle und Erwin Eberle kaufen etwa Sammlungen oder Erbschaften an und kümmern sich um Restaurationen und Reparaturen. Dafür wurde in einem Nebenraum eine Werkstatt eingerichtet. Als gelernte Polymechaniker wissen beide mit Werkzeug umzugehen und profitieren von langjähriger Waffensammlererfahrung in Reparatur und Restauration. Nach dem Ankauf werden die Waffen bei der Waffenfachstelle angemeldet, damit alles sauber ablaufe, wie Rolf Künzle sagt. Natürlich könne man Waffen- und Munitionsfunde etwa bei einer Hausräumung der Polizei übergeben, dort werden sie allerdings vernichtet – und somit auch ihr Wert.

Das finden die Inhaber schade, denn in mancher Sammlung befänden sich noch wertvolle Stücke. Erwin Eberle sagt:

«Für jede Person hat ein Gegenstand einen anderen Wert. Einige sammeln Briefmarken oder Kaffeerahmdeckeli. Wir sammeln Waffen.»

Im Showroom des Geschäfts sind so nicht nur Neuwaffen, sondern auch Occasionen aller Art zu finden. Dieser ist je länger je besser gefüllt. Mittlerweile stehen auch Gewehrrechen an einer Tunnelwand. Die Waffen sind so festgemacht, dass sie nicht entwendet werden können. Die neuesten Zukäufe warten in einem abgeschlossenen Raum auf eine genauere Begutachtung.

Rolf Künzle hat eine Patrone zerlegt: Hülse, Nitropulver und Geschoss. Bild: Dinah Hauser

Umbau in jahrelanger Handarbeit

In Handarbeit hat der 51-jährige Gründer Rolf Künzle die Anlage während dreier Jahre umgebaut, nachdem er die Räume im März 2017 das erste Mal besichtigt hatte. «Die Gemeinde war sehr offen für mein Vorhaben, was mich doch sehr erstaunt hat», sagt Rolf Künzle. So sei das Baugesuch rasch bewilligt worden.

Allerdings musste er teilweise hart durchgreifen: Die Wände, welche die Büros, Schlaf- und Aufenthaltsräume trennten, standen im Weg. Mit herkömmlichen Mitteln waren sie nicht klein zu kriegen. Kurzerhand mietete Rolf Künzle deshalb einen speziellen Abbruchroboter aus dem Emmental. Nach drei Tagen hiess es dann, die 57 Tonnen Schutt aus dem Tunnel zu transportieren. Dafür hatte der Waffenfreund Kollegen angefragt und Temporärarbeiter eingestellt – innerhalb von 24 Stunden waren die Betonblöcke in die Mulden verfrachtet.

Für den weiteren Ausbau setzte Rolf Künzle ebenfalls Ferien und Freizeit ein. Im Kugelfang hinter den Zielscheiben liegen 25 Tonnen Sand – über die maximal 25 Meter kann mit allen Kalibern geschossen werden. «So kann etwa ein Jäger sein Gewehr einschiessen oder eine Funktionskontrolle einer Schusswaffe durchgeführt werden», erläutert Rolf Künzle. Die Anlage sei für alle da, die gerne schiessen möchten und es auch dürfen.

Dynamisches Schiessen ist ebenfalls möglich

Die Wände sind mit Holzwolleplatten ausgekleidet, dahinter befinden sich eine Lage Steinwolle sowie Beton. Schalldämpfung und Rücksplitterschutz sind so gegeben. Der Tunnel ist ebenfalls für dynamisches Schiessen ausgelegt – früher auch bekannt als Combat-Schiessen. «Ich habe selbst an nationalen und internationalen Turnieren mitgemacht», sagt Rolf Künzle. So stelle er für Kunden oder sich selbst ab und an Hindernisse und Zielscheiben an den Seiten auf.

Wenn Kunden dynamisches Schiessen trainieren, stehen an der Seite ebenfalls Zielscheiben. Bild: Dinah Hauser

Erwin Eberle ist seit Anfang Jahr Mitinhaber. Als ehemaliger Mitarbeiter eines Auktionshauses kannte er Rolf Künzle, so habe sich die Partnerschaft ergeben. Der 44-Jährige schätzt die Atmosphäre.

«Viele Kunden setzen sich nach dem Schiessen noch hin und fachsimpeln oder tauschen sich aus.»

Auch werde mal ein Bier getrunken – aber nur unter einer Bedingung: wer trinkt, darf den Schiesskeller nicht mehr betreten.



Die Unterirdische Schiessanlage Uzwil ist gewöhnlich mittwochs bis freitags von 17 bis 22 Uhr und samstags von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Der Preis beträgt pro Stunde und Person 40 Franken, exklusive Munition und Waffenmiete.

Weitere Informationen unter: www.us-uzwil.ch.