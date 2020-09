In acht Minuten Spiel entschieden: Der FC Uzwil besiegt Weesen mit 6:2 und holt sich die Tabellenführung zurück Dank drei schnellen Treffern nach der Pause: Der noch ungeschlagene FC Uzwil besiegt Weesen in der 2. Liga interregional mit 6:2. Thomas Knöpfel gelingt beim Heimerfolg ein Hattrick. Berto Besio 27.09.2020, 11.26 Uhr

Michel Lanker (in blau) und Uzwil haben sich nach einer bescheidenen ersten Halbzeit stark gesteigert. Bild: Michel Canonica (Henau, 15. August 2020)

Mit dem 1:1 nach der ersten Hälfte war der FC Uzwil gut bedient. Immerhin waren es die keck auftretenden Weesener, die mehr Spielanteile für sich beanspruchten und der Halbzeitführung näher standen. Die Uzwiler agierten insbesondere in der Startphase nervös und fahrig. In der 23. Minute hatten sie Glück, nicht in Rückstand zu geraten: Nach einer Kopfballvorlage drückte Martin Surynek aus kurzer Distanz ab, sein Schuss landete jedoch in den Händen von Timon Waldvogel.