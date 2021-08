Wil/Toggenburg Impfstatus von Angestellten wird ein Thema – Firmen aus der Region nehmen Stellung: «Ein Impfzwang ist in der gegenwärtigen Lage nicht angebracht» Roche-Chef Serverin Schwan denkt laut über einen Impfnachweis für die Mitarbeiter nach. In einem Interview im «Tages-Anzeiger» spricht sich Schwan für einen Impfnachweis aus. Damit sollen Mitarbeiter von den herrschenden Auflagen befreit werden. Der Thurvita CEO nimmt auch zum Impfzwang Stellung. Elia Fagetti 05.08.2021, 05.00 Uhr

Der Impfnachweis soll ein maskenfreies Arbeiten ermöglichen. So zumindest erhofft sich das der Roche-Chef Severin Schwan. Bild: PD

«Ich würde es begrüssen, wenn wir wüssten, wer geimpft ist.» Roche-Chef Severin Schwan möchte über das Covid-Zertifikat klarstellen, wer geimpft ist und wer nicht. Die geimpften Mitarbeiter könnten dann ohne Maske zur Arbeit kommen. Das sagte Schwan kürzlich gegenüber dem «Tages-Anzeiger».

Das Impfzertifikat ist schon seit dessen Einführung ein brisantes Thema. Die Impfgegner sehen darin einen Kontrollmechanismus, der die Freiheit der Bürger einschränkt. Die Befürworter wollen mit dem Zertifikat die Sicherheit der Bevölkerung garantieren. Diese Zeitung hat bei Firmen in der Region nachgefragt, wie wichtig ihnen das Impfzertifikat ihrer Angestellten ist und wie der Umgang mit Covid zurzeit aussieht. Camion Transport aus Wil, die Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) und die Thurvita AG gaben Auskunft.

Impfstatus wird freiwillig angegeben

Wenn es um den Impfstatus ihrer Mitarbeiter geht, sind sich alle der drei befragten Firmen einig: Es wird kein Impfnachweis verlangt. Claudia Kofler von der Kommunikation der Camion Transport bestätigt dies: «Die Angaben sind freiwillig und werden daher nur teilweise erfasst.» Für die Medienverantwortliche des SRFT, Barbara Anderegg, ergibt sich kein vollständiges Bild: «Wir haben keine Kenntnis über die genaue Anzahl der geimpften Mitarbeitenden.» Bei der Thurvita AG, welche in der Region Altersheime führt, gibt CEO Alard du Bois-Reymond Auskunft. Bei ihnen sei der Impfstatus ein Thema. Zurzeit erhebe die Firma den Stand der Impfungen der Mitarbeiter. Du Bois geht von einer Impfquote von etwa 50 Prozent aus.

Auf die Frage hin, ob die Firmen bei der Rekrutierung auf den Impfstatus achten, sagt Kofler:

«Wir achten bei der Rekrutierung nicht auf den Impfstatus.»

Bei den beiden anderen Unternehmen tönt es gleich.

Maskenpflicht besteht

Die Maskenpflicht besteht bei allen Firmen weiterhin. Dies jedoch in unterschiedlichem Masse. Bei der Camion Transport gilt die Maskenpflicht immer noch dort, wo kein Abstand eingehalten werden könne, erklärt Kofler.

Für die SRFT ist die Lage etwas klarer. Eine Maskenpflicht gebe es in allen Innenräumen der Spitalregion. Doch auch hier haben die Lockerungen vom Bund eine Anpassung der Vorschriften ermöglicht. «Seit Juni muss in den Büros und Sitzungszimmern keine Maske mehr getragen werden, wenn der Abstand eingehalten werden kann oder alle Anwesenden als immun gelten», erklärt Anderegg.

Für die Thurvita sind die Regeln ähnlich wie bei der SRFT. Du Bois-Reymond erläutert: «Die Maskenpflicht wurde nach den Vorgaben des Bundes angepasst.»

Der Schutz ist im Gesundheitsbereich besonders wichtig

Branchenunterschiedliche Massnahmen greifen vor allem im Gesundheitswesen. Anderegg vom SRFT sagt dazu: «Wir halten uns dabei an die Richtlinien des OSKI, dem Ostschweizer Kompetenznetz für Infektionskrankheiten.»

Bei der Thurvita gelten auch spezifische Massnahmen, wie Du Bois-Reymond sagt. Für die Firma sei der Schutz der Bewohner sehr wichtig.

Das Transportunternehmen muss nicht im gleichen Masse auf die Gesundheit der Kunden achten. Die Firma steht dafür vor einer anderen Herausforderung: «Die Arbeit der Camion Transport werde durch die unterschiedlichen Vorschriften bei Kunden erschwert», erklärt Kofler.

Erhöhung der Impfquote wichtig

Die SRFT hat in der ersten Impfphase intern Impfungen durchgeführt. Danach stand es den Mitarbeitenden offen, sich impfen zu lassen. Die extern stattgefundenen Impfungen werden nicht von der SRFT erfasst, teilt die Mediensprecherin mit. Weiter sagt sie:

«Wir gehen davon aus, dass sich die Anzahl der Geimpften noch um einiges erhöht hat.»

Für die Thurvita ist die Impfquote der Bewohnenden weiterhin ein wichtiges Mittel, um ihre Kunden zu schützen. Auch Mitarbeitende werden motiviert, die Impfung zu machen. Dazu sagt Du Bois-Reymond:

«Wir haben unseren Angestellten gesagt, dass sie sich impfen lassen sollen, denn es ist gut für sie.»

Dies basiert das Unternehmen auf Studien aus dem Vereinigten Königreich, die zeigen, dass der Impfschutz bei hochaltrigen Personen aktuell noch etwa 88 Prozent betrage, so Du Bois-Reymond. Kritisch sieht Du Bois-Reymond das Vorgehen in sowohl Frankreich als auch Italien. Es gehe aus seiner Sicht zu weit, eine Impfpflicht für Mitarbeitende einzuführen, denn der Schutzauftrag für die Bewohnenden könne zum jetzigen Zeitpunkt dank der weiterhin hohen Wirksamkeit erfüllt werden, auch wenn nur 50 Prozent der Mitarbeiter geimpft sind. «Ein Impfzwang ist in der gegenwärtigen Lage nicht angebracht», sagt er. Ausserdem sei die rechtliche Lage unklar.