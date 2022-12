Wil: Nächste Woche schliesst das Impfzentrum

impfen Nach zwanzig Monaten: Nächste Woche schliesst das Wiler Impfzentrum Die Nachfrage nach Auffrisch-Impfungen nimmt stark ab. Der Kanton schliesst deshalb das Impfzentrum an der Speerstrasse. Auch die Corona-Hotline ist bald Geschichte. 14.12.2022, 12.00 Uhr

Andrang im Wiler Impfzentrum im April 2021. Zuletzt ist die Nachfrage nach Auffrisch-Impfungen gesunken. Bild: Tobias Garcia

Die Impfzentren in Wil und Buchs schliessen per Ende Jahr. Das gibt der Kanton St.Gallen in einer Medienmitteilung bekannt. Die Impfzentren in St.Gallen und Jona bleiben bestehen.

Im Kanton St.Gallen wurden in den vergangenen zwei Monaten etwa 35’000 Personen gegen Covid-19 geimpft. Rund 18’000 erhielten die Impfung in einem der vier kantonalen Impfzentren, etwa 14’000 Personen in einer Arztpraxis und über 3000 Personen in einer Apotheke.

Mehr als 20 Monate in Betrieb

Die Nachfrage nach einer Auffrischimpfung ist gemäss Kanton seit einigen Wochen rückläufig. Er hat deshalb beschlossen, sein Impfangebot auf Ende Jahr zu reduzieren. Das Wiler Impfzentrum ist letztmals nächste Woche offen. Danach stellen es nach mehr als 20 Monaten seinen Betrieb ein. Zu Spitzenzeiten wurden an der Speerstrasse 18 täglich Hunderte Impfdosen verabreicht.

Die Impfstellen in St.Gallen und Jona werden ab Januar verkleinert und die Betriebszeiten der Nachfrage angepasst. Die Öffnungszeiten werden online publiziert. Terminbuchungen für Impfungen in den kantonalen Impfzentren können im Internet vorgenommen werden. Walk-in-Impfungen sind aber auch künftig sowohl im Zentrum in St.Gallen als auch in Jona möglich. Auch einzelne Hausärztinnen und Hausärzte sowie Apotheken bieten weiterhin Impfungen an.

Neben der Schliessung der beiden Impfzentren wird per 23. Dezember auch die kantonale telefonische Infoline zum Thema Covid-19 eingestellt. Fragen zu Impfungen und zu Impfzertifikaten werden fortan schriftlich über support@wir-impfen.ch beantwortet oder in den Impfzentren. Anfragen zu Covid-19-Tests sowie zu Test- und Genesenen-Zertifikaten werden über das Kontaktformular beantwortet. (SK/arc)