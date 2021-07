Impfzentrum Wil: Mehr Coronaimfpstoff als gebuchte Termine

Impfbereitschaft «Wir haben erstmals mehr Impfstoff als Impftermine» – im Wiler Impfzentrum geht es derzeit schleppend voran Das Impftempo ist in der Schweiz in den letzten Wochen gesunken. Auch die Impfanmeldungen für das Wiler Impfzentrum gehen zurück. Ein Walk-in wie andere Kantone will der Kanton St.Gallen aber vorerst nicht einrichten. Lara Wüest 10.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schlange stehen wie am ersten Betriebstag im April muss man im Wiler Impfzentrum derzeit nicht. Bild: Tobias Garcia

Das Impftempo in der Schweiz nimmt ab. Die Zahl der wöchentlich verabreichten Dosen ist zuletzt stark gesunken, wie Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit zeigen. Auch in der Region Wil/Toggenburg scheint die Impfbereitschaft zu sinken. Zwar kann der Kanton keine Zahlen zur Impfquote in der Region liefern, da diese nicht nach Postleitzahlen ausgewertet werden. Karin Faisst, Präventivmedizinerin und Leiterin des St.Galler Amtes für Gesundheitsvorsorge, sagt aber:

«In ländlichen Regionen wie dem Toggenburg sind die Leute eher impfkritisch.»

Und auch die Zahlen des Wiler Impfzentrums zeichnen ein klares Bild: Die Kapazitäten des Impfzentrums wurden seit der Eröffnung nie ausgeschöpft. Von Anfang April bis Ende Juni hatte das Zentrum an 33 Tagen geöffnet, 37'000 Impfungen wurden verabreicht. Pro Betriebstag wurden im Durchschnitt rund 1100 Personen geimpft. Am Spitzentag waren es 2048, möglich wären also 2000 Impfungen pro Tag.

Dass nicht mehr Impfdosen verabreicht wurden, lag aber nicht nur daran, dass sich die Leute in der Region nicht impfen lassen wollten.

Immer weniger Betriebstage

Karin Faisst, Präventivmedizinerin und Leiterin des St.Galler Amts für Gesundheitsvorsorge Bild: PD

Als das Impfzentrum Anfang April aufging, hatte der Kanton schlicht nicht genügend Impfstoff zur Verfügung. Das Zentrum war deshalb nur an einem Tag pro Woche geöffnet. Faisst sagt: «In Wil haben wir die Mengen geimpft, die wir zur Verfügung hatten.»

In den darauffolgenden Wochen wurde mehr Impfstoff geliefert. Im Juni konnte der Betrieb des Wiler Zentrums deshalb auf drei Tage pro Woche hochgefahren werden. Doch dieses Impftempo währte nicht lange. Derzeit ist das Zentrum noch an zwei Tagen pro Woche geöffnet. Per Ende Monat wird man sich im Zentrum auf dem Wiler Agrar Areal wieder nur noch montags impfen lassen können.

Diesmal liegt der Grund dafür aber nicht im fehlenden Impfstoff, sondern bei der Nachfrage nach der Impfung. Faisst sagt: «Seit einer Woche haben wir erstmals mehr Impfstoff als Impftermine.»

Voraussichtlich bis Ende Jahr in Betrieb

Bleibt das Zentrum in Wil also auf dem Impfstoff sitzen? Faisst glaubt das nicht. Sie sagt:

«Jetzt sind Sommerferien. Dass die Zahlen jetzt heruntergehen, hat damit zu tun.»

Sie hofft, dass die Impfzahlen danach wieder ansteigen. Bis Ende Jahr wird das Zentrum voraussichtlich in Betrieb sein.

Andere Kantone ergreifen zusätzliche Massnahmen, um die Impfbereitschaft anzukurbeln. Im Aargau zum Beispiel gibt es in Impfzentren einen Walk-in-Betrieb ohne Voranmeldung. Ab Mitte Juli bietet auch der Thurgau solche Walk-in-Impfungen an.

Im Kanton St.Gallen sind Walk-ins derzeit dagegen noch nicht vorgesehen. Faisst sagt: «Es bringt nichts, solche Massnahmen zu ergreifen, wenn die Leute in den Ferien sind.» Zudem seien im Moment viele Impftermine frei. Sie sagt:

«Wer sich heute anmeldet, kann sich morgen impfen lassen.»

Faisst schliesst allerdings nicht aus, dass in den St.Galler Impfzentren im August probeweise solche Walk-in-Impfungen angeboten werden.

Information statt Walk-ins

Ob die Walk-ins wirklich die richtige Lösung sind, bezweifelt Faisst jedoch. Viele Leute, die noch nicht geimpft seien, hätten Angst vor der Impfung. Oder sie würden glauben, dass sie bei einer Ansteckung keinen schweren Verlauf hätten. In solchen Fällen würde auch ein Walk-in nichts an der Impfbereitschaft ändern.

Ab August will aber auch St.Gallen die Unentschlossenen verstärkt «motivieren». Anstatt auf eine Ausweitung der Impfmöglichkeiten will der Kanton auf Information setzen. Faisst sagt:

«Wir haben viele kreative Ideen. Wir haben uns auch schon über eine Halloween-Impfparty nachgedacht.»

Doch auch dabei stelle sich die Frage, wie viele Leute tatsächlich daran teilnehmen würden.