Rickenbach und Kirchberg: Häuserpreise haben sich verdoppelt

Immobilienpreise «Ein aussergewöhnlicher Anstieg»: In zwei Gemeinden in der Region Wil/Toggenburg haben sich die Preise für Einfamilienhäuser verdoppelt In den vergangenen zehn Jahren sind die Preise für Einfamilienhäuser in Rickenbach und Kirchberg so stark gestiegen, wie in kaum einer anderen Ostschweizer Gemeinde. Ein Grund, zumindest in Rickenbach, ist der fehlende Boden. Lara Wüest 08.03.2023, 17.00 Uhr

Die Preise für Einfamilienhäuser haben sich in Kirchberg in den letzten zehn Jahren stark nach oben entwickelt. Bild: Michel Canonica

Die Immobilienpreise für Einfamilienhäuser in Rickenbach und Kirchberg haben sich in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Diese Nachricht in einem Bericht des «Tages-Anzeigers» vor kurzem liess aufhorchen. Einzig in zwei anderen Ostschweizer Gemeinden sind die Preise gleich stark gestiegen: In Wolfhalden im Kanton Appenzell Ausserrhoden und in Wagenhausen im Kanton Thurgau.

Robert Weinert, Leiter des Immo-Monitorings bei Wüest Partner. Bild: PD

Dies zeigen neue Zahlen des Immobilienberatungsunternehmens Wüest Partner. «Dieser Anstieg ist im schweizweiten Vergleich aussergewöhnlich», sagt Robert Weinert, Leiter des Immo-Monitorings bei Wüest Partner. Im Schweizer Durchschnitt sind die Preise für Einfamilienhäuser in den vergangenen zehn Jahren um 45 Prozent gestiegen.

Grosser Nachholbedarf bei den Preisen

Ein Einfamilienhaus in Rickenbach und Kirchberg mit einer Wohnfläche von 170 und einer Grundstücksfläche von 500 Quadratmetern kostet gemäss Weinert heute zwischen 1,4 und 1,6 Millionen Franken. Das ist ähnlich viel wie in anderen Ostschweizer Gemeinden. Vor zehn Jahren waren die Preisunterschiede aber grösser. Damals kostete ein Haus in Rickenbach und Kirchberg zwischen 700’000 und 800’000 Franken. In der restlichen Ostschweiz zwischen 850'000 und 950'000 Franken.

Ein Grund für den Preisboom ist einfach erklärt. Weinert sagt: «Der Immobilienboom hat in der Ostschweiz etwas später begonnen als in anderen Regionen.» Die Zunahme war in der Ostschweiz deshalb in den letzten zehn Jahren grösser. Und weil die Preise in Rickenbach und Kirchberg vergleichsweise tief waren, gab es dort besonders viel Nachholbedarf.

Auch die Nähe zu Zürich hat eine Rolle gespielt. Weinert: «Weil die Preise im Nachbarkanton deutlich höher sind, weichen die Personen teilweise in die Ostschweiz aus.» Verbesserte Verkehrsanbindungen hätten diesen Effekt noch verstärkt.

Weinert nennt aber auch noch zwei weitere Gründe: die tiefen Zinsen und das knappe Angebot. Die tiefen Zinsen vor 2022 veranlassten viele vermögende Personen, ihr Geld in Immobilien zu investieren, was die Preise in die Höhe trieb.

Zum Preisanstieg beigetragen hat zudem, dass in Rickenbach und Kirchberg das Angebot an Einfamilienhäusern tiefer war als in der Region Wil im Durchschnitt. Und ein knappes Angebot führt ja bekanntlich zu höheren Preisen.

Das fehlende Land in Rickenbach

Ivan Knobel, Gemeindepräsident von Rickenbach. Bild: PD

Wie dieses knappe Angebot entstand, erklärt der Rickenbacher Gemeindepräsident Ivan Knobel. Zumindest für seine Gemeinde. Die Gemeinde Kirchberg möchte sich zum Thema nicht äussern.

Verantwortlich ist vereinfacht gesagt das fehlende Land. Knobel sagt: «Bei uns ist der Boden für Einfamilienhäuser sehr knapp.» Derzeit verfügt Rickenbach gerade einmal über zehn Parzellen, auf denen Käufer ein neues Einfamilienhaus bauen dürfen. Knobel erklärt: «Das Gemeindeterritorium von Rickenbach ist per se schon klein. Und in der Vergangenheit hat Rickenbach nie auf Vorrat eingezont.»

Zudem hat Rickenbach gemäss Knobel seit den 1970er-Jahren mehr auf Wohnungsbau gesetzt, weshalb es heute vergleichsweise wenig bestehende Einfamilienhäuser gibt, welche Interessenten kaufen und renovieren könnten.

Verdichtetes Bauen verhindert Einzonen

Dass künftig neues Land für Einfamilienhäuser eingezont wird, ist gemäss Knobel unwahrscheinlich, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Das Schweizer Raumplanungsgesetz schreibt vor, dass in Schweizer Städten und Gemeinden verdichtet gebaut werden muss, um die Zersiedelung zu stoppen. «Dieses verdichtete Bauen macht das Einzonen von neuem Land für Einfamilienhäuser fast nicht mehr möglich», so Knobel.

Wie sich die Preise in näherer Zukunft entwickeln, ist auch für Knobel schwer abschätzbar. Doch er vermutet: Eher nicht nach unten. «Die zehn Parzellen werden zwangsläufig zu einem hohen Preis verkauft, wenn sie auf den Markt kommen.»

Dass der Gemeinde dadurch ein Standortnachteil entsteht, denkt Knobel jedoch nicht. Viele, die nach Rickenbach ziehen, interessieren sich nämlich für eine Wohnung und nicht für ein eigenes Haus. Und da sei das Angebot nicht knapp, so der Gemeindepräsident.