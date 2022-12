Imobililen: Im Raum Wil ist die Nachfrage nach wie vor gross

IMMOBILIENMARKT Die Nachfrage bleibt gross: Doch die Region Wil widersetzt sich einem Trend Weil die Hypothekarzinsen zuletzt gestiegen sind, wird das Mieten einer Wohnung wieder attraktiver. Im Grossraum Wil ist die Nachfrage nach Wohneigentum aber nach wie vor gross. Simon Dudle 14.12.2022, 19.00 Uhr

Der Kauf eines Hauses im Grünen ist im Raum Wil nach wie vor ein anspruchsvolles Unterfangen. Bild: Benjamin Manser

In der Immobilienbranche ist grad viel Bewegung drin. Nachdem die Hypothekarzinsen während Jahren auf einem tiefen Niveau verharrt sind, hat sich das in den letzten Monaten geändert. Die Finanzierung eines Hauskaufs wird anspruchsvoller. Dieses Phänomen ist auch in der Ostschweiz zu beobachten.

Die Region Wil stellt aber ein Stück weit eine Ausnahme dar. Die St.Galler Kantonalbank hat den Immobilienmarkt der Region zwischen Flawil und Aadorf unter die Lupe genommen und dabei festgestellt: «Die Wachstumsregion Wil zählt zu den wenigen Ostschweizer Regionen, in welchen die Nachfrage nach Stockwerkeigentum im Herbst 2022 stabil geblieben ist.»

Zwar sei auch in dieser Region zu beobachten, dass das Mietwohnungssegment wieder an Attraktivität gewinne. Dennoch stehe der Raum Wil mit der Nähe zu wichtigen Arbeitsplatzzentren auch bei potenziellen Wohnungskäufern anhaltend hoch im Kurs. So ist zum Beispiel - im Gegensatz zum benachbarten Toggenburg - die hohe Zahl an Suchabos nicht rückläufig. Für Einfamilienhäuser hat die Nachfrage gegenüber dem Vorjahr zwar etwas nachgelassen, bleibt mit mehr als drei Suchabos pro Inserat aber intensiv.

Kaum etwas im Angebot

Heisst auch: Im Raum Wil wird es schwieriger und schwieriger, ein passendes Kaufobjekt zu finden. Und dies trotz einer zeitweise recht intensiven Bautätigkeit. Nachdem die Zahl der inserierten Eigentumswohnungen im Herbst dieses Jahres abermals gesunken ist, liegt die regionale Angebotsquote bei lediglich zwei Prozent - und damit deutlich unter dem landesweiten Vergleichswert. Etwas gestiegen ist dagegen die Auswahl für Einfamilienhaussuchende. Aus dem Bericht geht aber hervor, dass es sich beim Angebot vielfach um ältere Objekte handelt.

In Zahlen ausgedrückt: Eigentumswohnungen mittlerer Grösse verzeichneten in der Region Wil gegenüber dem Vorjahr einen erneuten Preisanstieg von rund fünf Prozent. «Allerdings hat sich die Dynamik in den vergangenen Monaten deutlich abgeschwächt», schreibt die Kantonalbank in ihrem Bericht. Im Segment der Einfamilienhäuser habe sich der Preisauftrieb fast ungebrochen fortgesetzt. Ein gängiges Objekt sei innerhalb eines Jahres um gut sechs Prozent teurer geworden.

Region Wil dürfte attraktiv bleiben

Und wie geht es weiter? Laut dem Bericht ist in der Region Wil auch künftig mit einem regen Zuzug zu rechnen. Denn die Gegend dürfte weiterhin als attraktive Alternative zum angrenzenden Grossraum Zürich wahrgenommen werden. Doch auch der Raum Wil dürfte langfristig von den nationalen und gar internationalen Trends erfasst werden. «Wegen des nicht mehr so günstigen Finanzierungsumfelds und höherer konjunktureller Risiken ist bereits eine leichte Verlagerung der Wohnungsnachfrage in das Mietsegment zu beobachten», schreibt die Kantonalbank. Dementsprechend könnte die Zahlungsbereitschaft für Wohneigentum im Jahr 2023 noch stärker unter Druck geraten.