Immobilienmarkt Corona treibt Immobilienpreise in der Region Wil-Toggenburg durch die Decke Nach bald einem Jahr im Homeoffice sehnen sich die Menschen nach mehr Platz und ziehen aus den Städten ins Umland. Die Regionen Wil und Toggenburg sind dabei besonders beliebt. Enrico Kampmann 27.02.2021, 05.00 Uhr

Schweizweit sind die Preise von Wohneigentum über das letzte Jahr hinweg stark gestiegen. Bild: Ralph Ribi

Die Kinder streiten wieder. Das Büro-Zimmer ist besetzt, denn der Partner hat heute ein wichtiges Zoom-Meeting. So sitzt man im Wohnzimmer am Computer und versucht über das Geschrei hinweg die Arbeitskollegin am anderen Ende der Leitung zu verstehen, während im Hintergrund auch noch der Nachbar für Stimmung sorgt, der sonst im Gastronomiebereich arbeitet, jedoch jetzt endlich die Zeit gefunden hat, mit dem Schlagzeugspielen anzufangen.

Ach wie schön wäre doch das Leben mit einem oder zwei Zimmern mehr.

Diesen Gedanken haben sich über das letzte Jahr hinweg unzählige Schweizerinnen und Schweizer gemacht, die im Homeoffice arbeiteten. Viele, denen es möglich war, haben entsprechend gehandelt und den Wunsch der eigenen vier Wände Wirklichkeit werden lassen. Das macht sich auf dem Immobilienmarkt bemerkbar.

Immobilienpreise steigen in der Region Wil Toggenburg stark an

Schweizweit sind die Preise von Wohneigentum über das letzte Jahr hinweg stark gestiegen, insbesondere im vierten Quartal. Doch die Steigerung war nicht etwa in den grossen Städten wie Zürich oder Genf am markantesten, sondern im Umland. Das gilt insbesondere für die Gebiete nördlich und östlich von Zürich, darunter auch das Toggenburg und die Region Wil.

Gemäss Daten des Immobilien-Beratungsunternehmens Wüest Partner, sind die Verkaufspreise von Eigentumswohnungen im Toggenburg im vierten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahresquartal um 8,9 Prozent angestiegen. In der Region Wil waren es 7,7 Prozent. Einfamilienhäuser sind ebenfalls sehr gefragt. Sie werden im Toggenburg zu Preisen gehandelt, die 7,6 Prozent über dem Vorjahresniveau liegen. In der Region Wil sind es 6,6 Prozent.

Die Menschen sehnen sich nach mehr Platz

Lars Ullmann, Mitglied der Geschäftsleitung der Thoma Immobilien und Treuhand AG mit Standorten in Wil, St.Gallen und Amriswil, bestätigt, dass eine Preissteigerung in der Region stattgefunden hat. Zu den Gründen der grösseren Nachfrage sagt Ullman:

Lars Ullmann,

Geschäftsleitungsmitglied Thoma Immobilien und Treuhand AG. Bild: Roberto Bernal

«Wir verbringen seit Beginn der Pandemie sehr viel mehr Zeit zu Hause. Das Bedürfnis nach Wohnkomfort hat deutlich zugenommen.»

Viele hätten einen Grossteil des letzten Jahres im Homeoffice gearbeitet und gemerkt, dass sie gern mehr Platz hätten. «Die Menschen wünschen sich ein Zimmer mehr für ein Büro oder einen Garten, eine Terrasse.»

Zudem habe sich das Homeoffice bewährt, sagt Ullmann. Auch die grossen Konzerne hätten klar signalisiert, dass man an dem Modell festhalten wolle. Deswegen seien die Leute bereit, etwas peripherer zu wohnen. «Die Menschen nehmen einen längeren Arbeitsweg in Kauf, da sie nicht mehr zwingend jeden Tag nach Zürich oder St.Gallen pendeln müssen», sagt Ullmann.

Wil und seine Umgebung biete sich für Städter, die sich nach mehr Platz sehnen, als gute Alternative an. «Wil hat einen städtischen Charakter und ist durch den öffentlichen Verkehr und die Autobahn sehr gut angebunden», sagt Ullmann. Man sei schnell in Zürich oder St.Gallen, das Wohnen sei aber noch verhältnismässig preiswert.

Im Toggenburg seien die Preise noch tiefer. Das würde wiederum dazu führen, dass viele Menschen, die in den Regionen Wil und Linthgebiet leben und arbeiten, sich dazu entschliessen, dorthin zu ziehen, weil man für den investierten Franken noch mehr bekäme.

Es gibt noch zahlbaren Wohnraum

Thomas Döbeli bestätigt das. Er ist Niederlassungsleiter der Wattwil-Filiale von Zoller Partner, welche in der ganzen Ostschweiz, darunter auch im Toggenburg, Immobilien bewirtschaftet und verkauft. Er sagt aber:

Thomas Döbeli, Niederlassungsleiter Wattwil, Zoller Partner. Bild: PD

«Die Verkaufspreise im Immobilienbereich haben über das ganze letzte Jahr hinweg merklich angezogen.»

Auch er ist der Meinung, dass Corona bei dieser Entwicklung eine massgebliche Rolle spielt. «Viele Leute aus der Stadt oder der Agglomeration konnten während der Lockdowns nur auf ihrem kleinen Balkon Zuflucht suchen. Sie sehnen sich nach etwas ländlicherem, wo die Welt noch in Ordnung ist.»

Der Ansturm auf das Toggenburg sei besonders gross, weil es hier noch zahlbaren Wohnraum gebe. Döbeli sagt: «In den letzten Jahren wurde im Toggenburg viel gebaut, doch wir hatten lange kein grosses Angebot.» Die Preise seien deswegen noch verhältnismässig tiefer als in umliegenden Regionen.

Das Tal werde ausserdem immer besser erschlossen. Letzten Herbst wurde die Umfahrung Bütschwil in Betrieb genommen, 2022 soll die Umfahrung Wattwil für den Verkehr befahrbar sein. Das mache den Wohnraum weiter oben im Tal, in Richtung Ebnat-Kappel und Nesslau, zunehmend attraktiver, sagt Döbeli. Das mache sich bemerkbar. Trotz der vielen Neubauten seien praktisch keine neuen Wohnungen frei.

«Das zeugt von ausserordentlich hoher Nachfrage.»

Das bestätigen auch Daten von Wüst Partner, laut denen die Preissteigerung von Einfamilienhäusern in den Gemeinden Ebnat-Kappel, Nesslau und Wildhaus-Alt St.Johann bei über acht Prozent und damit liegt.

Es wächst das Bedürfnis nach Sicherheit

Ullmann glaubt, dass der wachsende Trend, Immobilien zu kaufen, anstatt sie zu mieten, unter anderem mit der grossen Unsicherheit begründet werden kann, die Corona verursacht hat. Viele Menschen hätten ihre Prioritäten neu gesetzt, das Bedürfnis nach Sicherheit steige. Er sagt:

«In Zeiten der Unsicherheit schaffen die eigenen vier Wände eine gewisse Sicherheit, die ich als Mieter weniger habe.»

Zudem würden die derzeitigen Negativzinsen den Immobilienkauf gegenüber der Miete begünstigen.

Hier sieht auch Döbeli den Hauptgrund für den wachsenden Drang nach Wohneigentum. «Die Negativzinsen, die uns seit 2015 begleiten, führen dazu, dass viele Leute die Überlegung anstellen, dass es sich finanziell mehr lohnt, zu kaufen als zu mieten.»

Zudem seien die Schweizer früher beim Kaufen von Immobilien eher vorsichtig gewesen, aus Angst, Schwierigkeiten beim Verkauf zu haben, sagt Döbeli. Doch heute seien die Menschen zuversichtlich, dass sie zu einem guten Preis wieder verkaufen könnten. Seit Mitte der Neunzigerjahre seien die Immobilienpreise laufend am Steigen.

Ein bedeutender Anstieg der Mietpreise sei allerdings weder im Toggenburg noch in der Region Wil in nächster Zeit zu erwarten, wie Ullmann und Döbeli unabhängig voneinander bestätigen. «Die Mieten sind seit einiger Zeit relativ stabil», sagt Döbeli. Die Wohneigentumspreise in der Region hingegen, da sind sich die beiden Immobilienmakler einig, werden allem Anschein nach noch eine Weile weiter steigen.