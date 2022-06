Immobilienmarkt Wil: Knappes Angebot treibt die Preise

Immobilienmarkt Aus fürs Traumhaus? Immobilienpreise steigen weiter – vor allem im Toggenburg 1,7 Millionen Franken für ein Einfamilienhaus in der Stadt Wil, 1,185 Millionen Franken für eines in Wattwil. Der Traum vom Eigenheim wird für einen Grossteil der Bevölkerung zunehmend unerfüllbar. Denn trotz leicht sinkender Nachfrage dürften die Preise aufgrund des knappen Angebots weiter steigen. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 16.06.2022, 05.00 Uhr

Die HRS Real Estate AG und die Ed. Vetter AG bauen im Gebiet Neualtwil in Wil 200 Eigentumswohnungen. Die zweite Etappe wurde nun in Angriff genommen. Bild: red/18. Mai 2022

Die Preise für Wohneigentum kennen seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Eine Tendenz, die durch die coronabedingt gestiegene Nachfrage nach mehr Wohnfläche und grünen Aussenbereichen noch verstärkt wurde. Die Pandemie ist - zumindest vorläufig - beendet, nicht aber der Anstieg der Preise, wie der Immobilienmarktbericht zeigt, den die Beratungsfirma Wüest Partner AG im Auftrag der St.Galler Kantonalbank für das erste Quartal 2022 erstellt hat.

Region Wil: Kaum käufliche Einfamilienhäuser

Wer in der Region Wil ein Eigenheim sucht, braucht nicht nur Geld, sondern vor allem viel Geduld oder Beziehungen. Denn es gibt kaum Verkaufsangebote. Laut dem vorliegenden Immobilienmarktbericht blieb die Nachfrage in den vergangenen Monaten zwar auf hohem Niveau konstant, doch ging das Angebot gegenüber 2021 trotz zeitweise intensiver Bautätigkeit deutlich zurück. Mit dem Resultat, dass sich der Markt dieses Frühjahr noch angespannter präsentiert als letztes Jahr.

Bei den inserierten Eigentumswohnungen liegt die Angebotsquote bei 2,2 Prozent. Noch ausgedünnter ist der Markt für Einfamilienhäuser: Lediglich 1,1 Prozent des Bestandes stehen zum Verkauf.

Suchanfragen auf Online-Immobilienportalen bestätigen dies. Auf homegate.ch beispielsweise sind in der Stadt Wil gerade einmal vier Einfamilienhäuser zum Verkauf ausgeschrieben, bei den Eigentumswohnungen sind es aktuell 17 Objekte. In Uzwil sind ein Reihen-Einfamilienhaus und eine Wohnung zu haben, im ländlichen Kirchberg ein Reihen-Einfamilienhaus, ein Hausteil und sechs Wohnungen.

Zum geringen Angebot kommen erneut gestiegene Kaufpreise. Bei Eigentumswohnungen mittlerer Grösse betrug das Plus 6,8 Prozent, bei Einfamilienhäusern gar 8,6 Prozent. In Zahlen heisst dies, dass der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus in der Region Wil nun bei 1,4 Millionen Franken liegt, in der Stadt Wil gar bei über 1,7 Millionen Franken.

Toggenburg als Alternative?

Fehlanzeige. Denn die Toggenburger Eigenheimmärkte sind fast leergekauft. So ist die Angebotsquote der Eigentumswohnungen im Frühjahr 2022 auf tiefe 1,6 Prozent gesunken. Ähnlich ist die Situation bei den Einfamilienhäusern.

Auch hier spielt die Coronapandemie eine Rolle, die den ländlich geprägten Regionen als Wohnort einen regelrechten Attraktivitätsschub verpasst hatte. So verzeichnete das Toggenburg mit 0,7 Prozent im Jahr 2020 und 0,8 Prozent im 2021 die stärksten Bevölkerungszuwächse seit mehr als 20 Jahren. Und laut Immobilienmarktbericht richtete sich die Zusatznachfrage nach Wohnraum insbesondere auf Eigenheime.

Hemberg und Mosnang unter der Millionengrenze

Dies mit entsprechenden Auswirkungen auf die Preise, welche im

1. Quartal dieses Jahres nochmals kräftig zugelegt haben: um durchschnittlich 8,9 Prozent bei den Eigentumswohnungen. Bei den Einfamilienhäusern verzeichnete ein mittleres Objekt innert Jahresfrist einen Preisanstieg von 7 Prozent.

Fast in jeder Toggenburger Gemeinde wurde damit die Millionengrenze für ein Standardobjekt überschritten. Nur in Mosnang und Hemberg ist der Durchschnittspreis für ein Einfamilienhaus noch knapp sechsstellig. In Wattwil und in Wildhaus-Alt St.Johann liegt das Preisniveau mit durchschnittlich über 1,1 Millionen Franken am höchsten.

Anders und teilweise exakt gegensätzlich verhält es sich bei den Eigentumswohnungen. Stockwerkeigentum ist in Wattwil, Hemberg und Neckertal am preiswertesten, in Mosnang und Bütschwil-Ganterschwil am teuersten.

Kaufinteresse bleibt trotz höherer Risiken

Ukraine-Krieg, Coronavirus, Inflation, Energiepreise – viel Ungewissheit. Hinzu kommen die gestiegenen Hypothekarzinsen. Trotzdem dürfte das Kaufinteresse an Objekten in der Region Wil weiterhin gross bleiben. Davon geht der Bericht aus. Dies umso mehr, als die Wiler Gemeinden aufgrund ihrer Nähe zu wichtigen Arbeitsplatzzentren für Zuzüger attraktiv sind – insbesondere für solche, die an Eigentumserwerb interessiert sind.

Weiterer Preisanstieg im Toggenburg

Mit der Nähe zu Grossstädten kann das Toggenburg nicht punkten, profitiert aber von den neuen, arbeitsplatzunabhängigen Möglichkeiten des Arbeitens und kann moderate Wohnkosten in die Waagschale werfen.

Deshalb rechnet der Immobilienmarktbericht auch hier nicht mit einer zeitnahen Entlastung. Im Gegenteil. Obwohl die Zahlungsbereitschaft aufgrund der vorgenannten Unsicherheiten unter Druck gerät, dürften die Preise, laut Bericht, im laufenden Jahr aufgrund des knappen Angebots auch hier leicht steigen.

