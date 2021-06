Im Namen Gottes Vor 150 Jahren: Neubau der evangelischen Kirche Uzwil beendet von Streit, Mord und Verbrechen geprägte Vorgeschichte Vor 150 Jahren, am 22. Oktober 1871, hat die evangelische Gemeinde Niederuzwil die neu erbaute Kirche auf dem Bühl in Niederuzwil eingeweiht. Das war ein Freudentag für die Gemeinde, setzte er doch einen Schlusspunkt hinter ein leidvolles Nebeneinander von katholischen und evangelischen Christen in der Region. Während Jahrhunderten mussten sie die Kirche in Henau paritätisch nutzen. Dabei gab es oft handfeste Streitigkeiten, sogar Mord und Totschlag. Josef Bischof 10.06.2021, 17.49 Uhr

1937 wurde die Kirche renoviert. Ältere Bilder sind schwer zu finden. Bild: PD

Um die Bedeutung der eigenen Kirche für die evangelischen Christen von Uzwil zu verstehen, muss man einen Blick in die Vorgeschichte bis zurück zur Reformation werfen. Zwar hat sich die evangelische Gemeinde bei der Reformation von der katholischen Mutterkirche getrennt. Drei Jahrhunderte lang blieb sie aber mit der Stammkirche so eng verflochten, dass von einer gemeinsamen Vorgeschichte gesprochen werden muss.

Die Reformation bedeutete nicht bloss einen geistig-religiösen, sondern auch einen politisch-sozialen Umbruch. Den Toggenburgern waren ihre Freiheiten und Rechte und die Wohlfahrt von jeher wichtig. In der Auseinandersetzung mit den Feudalherren waren für viele politische und soziale Überlegungen wichtiger als das religiöse Bekenntnis.

«Harte» gegen «Linde»

In Henau standen sich zwei Lager gegenüber: Die progressive Seite war den Neuerungen gegenüber aufgeschlossen, die konservative dem alten Herrschaftssystem verbunden. Als Folge der Religionskriege und der Gegenreformation gewann der Abt von St.Gallen seinen Einfluss auf das Toggenburg zurück.

Die «Harten» – die Progressiven – und die «Linden» – die äbtisch Gesinnten – beharrten unversöhnlich auf ihren Positionen. Die irreparable Spaltung der Bevölkerung führte zu offener Gewalt. So gab es 1707 bei Auseinandersetzungen an einem Kirchweihabend in Henau einen Todesfall und zwei Schwerverletzte. 1709 kam der evangelische Schulmeister um, im Gegenzug wurde der katholische Pfarrer gefangen genommen, das Pfarrhaus geplündert und der katholische Schulmeister ermordet. Zwei weitere Männer verloren ihr Leben. Dass die Kirche in Henau beiden Konfessionen zur Verfügung stand, führte zu anhaltenden Spannungen und Anfeindungen.

Mehrheitsverhältnisse änderten sich

Die Protestanten von evangelisch Henau waren gegenüber den Katholiken stets in der Minderheit. Das änderte sich, als das vorher unbedeutende Dorf Niederuzwil durch die Industrialisierung von Mathias Naef einen raschen Aufschwung erlebte. Bei der Volkszählung 1860 wurde konfessionsmässig mit 1539 zu 1439 Personen annähernd ein Gleichstand erreicht.

1864 wurde die Frage eines Kirchenneubaus in der Kirchenvorsteherschaft erörtert. Im gleichen Jahr erhielt sie den Auftrag, den Bau eines neuen Pfarrhauses vorzubereiten und Verhandlungen über die Trennung von der katholischen Kirchgemeinde zu führen.

Werk eines St.Galler Architekten

1865 beantragte die Vorsteherschaft den Kauf eines Grundstücks und die Errichtung eines Pfarrhauses samt Unterrichtszimmer für 60 Schüler. Als Standort waren in erster Priorität die Höhe ob der Luxenburg, in zweiter Priorität der Bühl beim Niederuzwiler Schulhaus vorgesehen. Nach einer lebhaften Diskussion entschied sich die Versammlung für den Standort Bühl.

Daran konnte auch ein Kassationsbegehren an den kantonalen Kirchenrat nichts ändern. Das Pfarrhaus konnte dank grosszügiger Offerte von privater Seite gebaut werden. Für das Kirchenprojekt wurde neben Baumeister Rutishauser der fachlich besser ausgewiesene St.Galler Architekt Johann Christoph Kunkler beigezogen.

Sein Plan für eine Kirche in Kreuzform wurde als zu teuer eingestuft. Er musste «einen einfachen und schmucklosen Plan» ausarbeiten. Grundform sollte ein Rechteck sein und die Kosten sollten ohne Glocken und Uhr die Summe von 80'000 Franken nicht übersteigen. 1867 bewilligten die Kirchbürger für den Bau inklusive Geläute, Uhr und Einfriedung des Kirchhofes einen Kredit von 100'000 Franken.

Kies und Sand aus der Thur

Eine siebenköpfige Baukommission machte sich unverzüglich an die Arbeit. Sie beschaffte 40'000 Zentner Quadersteine aus den Steinbrüchen der Region Rorschach. Die Thurau-Korporation Niederuzwil gestand das Entnahmerecht von Sand und Kies aus der Thur zu. Auch die Gemeinde Oberbüren bewilligte dasselbe unentgeltlich. Baumeister Wellauer aus Frauenfeld zeichnete für den Bau verantwortlich. Die Bauaufsicht wurde Architekt Kunkler übertragen.

1870 konnte Aufrichte gefeiert werden. Statt eines Stahlgeläutes wurde schliesslich ein Metallgeläut mit vier Glocken angeschafft. Auf dem Friedhof wurde ein hölzernes Nebengebäude mit einem Leichenraum gebaut. Am 22. September 1871 ist die Kirche festlich eingeweiht worden. Ab Frühjahr 1874 war dann auch die Orgel auf der Empore spielbereit. Alles in allem wurden 160'000 Franken investiert.

Feier zum 150-Jahr-Jubiläum

So sieht die Kirche heute aus. Bild: PD

Am kommenden Wochenende wird in der Kirche, darum herum und im Kirchgemeindehaus das 150-jährige Bestehen der Kirche gefeiert. Am Samstagnachmittag und Abend wird zu verschiedenen Anlässen und Auftritten, am Sonntag zu einem festlichen Gottesdienst eingeladen. Rechtzeitig auf das Jubiläum ist der Innenraum der Kirche aufgefrischt worden.

Grundlegend verändert gegenüber der Zeit vor dem Kirchenbau hat sich glücklicherweise das Verhältnis zwischen den Konfessionen. In der einstigen Gemeinde Henau gibt es neben der Kirche Henau heute drei Kirchen in Niederuzwil: die evangelische, die katholische und die Kapelle der evangelisch-methodistischen Gemeinschaft.

Die Verantwortlichen arbeiten im ökumenischen Sinn zusammen und es gibt auch regelmässig gemeinsame Gottesdienste und Anlässe. Man respektiert und versteht sich: Am 150-Jahr-Jubiläum tritt der Pfarreileiter der Uzwiler Katholiken als Magier in der evangelischen Kirche auf.