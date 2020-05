Illegaler Biketrail, wilde Feuerstellen und aufgeschreckte Rehe: Besucher stören während des Coronalockdowns Wald und Wild – am Beispiel der Region Wil-Toggenburg Während des Lockdowns gehen und fahren Menschen öfter quer durch den Wald oder errichten Bauten. In der Region Wil gibt es indes mehr Störungen als im Toggenburg. Dinah Hauser 11.05.2020, 05.00 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Rehkitz im Gras: Die ersten Wochen bewegt es sich kaum von der Stelle und wird von der Mutter gesäugt Bild: Fotolia

Trotz – oder gerade wegen des Coronahausarrests zog und zieht es die Leute vermehrt in die Natur. Die Wälder der Region Wil-Toggenburg sind während des Lockdowns gut besucht, wie die zuständigen Regionalförster berichten.

«Wir stellen fest, dass mehr Leute im Wald unterwegs sind – auch abseits der Wege.»

Das sagt Raphael Lüchinger, Regionalförster der Waldregion 1, die das Fürstenland umfasst.

Raphael Lüchinger, Regionalförster Waldregion 1 Bild: Michel Canonica

Die Menschen kämen vor allem für Sport oder andere Freizeitaktivitäten wie Bräteln. Letzteres war wegen des Feuerverbots zwischenzeitlich untersagt. Vor dem Verbot haben Förster öfter wilde Feuerstellen entdeckt. «Die Leute haben wohl gesehen, dass die offiziellen Feuerstellen besetzt sind und dann – wegen der Abstandsregeln – nebenan ein Feuer entzündet», vermutet Lüchinger. Das hätte allerdings schnell zu einem Brand führen können. Der Regionalförster ist froh, dass nichts Schwerwiegendes passiert ist.

Riesige Waldhütte bei Wil und Biketrail in Oberuzwil

Einige Menschen gehen im Wald «Coronaprojekten» nach, wie sie Lüchinger nennt. So ist bei Wil eine riesige Waldhütte entstanden. «Eigentlich sind Hütten aus Ästen kein Problem, jedoch hat diese Dimensionen angenommen, dass wir eingreifen mussten.» Auf einen Hinweis hin hat sich der Erbauer der Hütte beim Förster gemeldet. Die Hütte wird wieder zurückgebaut. Gänzlich illegal sind aber Bauten, die mit Brettern, Schrauben oder sonstigem Material gezimmert werden. Dafür bräuchte es eine Baubewilligung.

Unbekannte haben für den Biketrail eine Schanze errichtet. Der Förster hatte am Pfahl eine Warnung angebracht, dass dies illegal ist. Bild: PD

In Oberuzwil haben Unbekannte eine Downhillstrecke für Mountainbikes gebaut mit Schanzen und Steilwandkurven aus Brettern. Der zuständige Förster hat alsdann ein Plakat angebracht, dass dies illegal sei und sich die Verantwortlichen melden sollen. Fünf Tage später habe sich zwar niemand gemeldet, dafür sei die Strecke grösstenteils zurückgebaut gewesen. Lüchinger sagt:

«Vielen ist nicht bewusst, dass sie etwas Verbotenes tun.»

Zudem sei es sowieso nicht gestattet, abseits der öffentlichen Wege zu fahren. Im vorliegenden Fall ist die Aufforderung aber auf fruchtbaren Boden gefallen; oftmals müssten die Bauten von den Förstern oder von der Gemeinde entfernt werden.

Ein Problem, welchem sich Forstarbeiter in den vergangenen Wochen stellen mussten, waren Personen, die die Absperrungen nicht beachteten. Es sei laut Lüchinger ab und zu vorgekommen, dass Personen in Holzschlägen aufgetaucht sind.

«Wer die Absperrungen missachtet oder quer durch den Wald läuft und deshalb die Warnung nicht sieht, begibt sich in Lebensgefahr.»

Die Forstwarte hätten viel Aufwand betrieben, die Umgebung abzusichern und Ausschau nach Personen zu halten.

Insgesamt stellt der Regionalförster aber fest: «Mit wenigen Ausnahmen verhalten sich die Waldbesucher rücksichtsvoll und fair – fair gegenüber der Natur und auch fair gegenüber anderen Waldnutzern.» Er ist überzeugt, wenn sich die Waldbesucher an gewisse Verhaltensregeln halten, dann dürfte die erhöhte Nutzungsintensität für Wald und Wildtiere zu keinen erheblichen Beeinträchtigungen führen.

Kleiner Waldknigge Der Wald als Lebensraum wird von Tieren wie auch Menschen genutzt. Das St.Galler Kantonsforstamt hat einen kleinen Naturknigge mit Verhaltenstipps für ein gutes Miteinander zusammengestellt. Darin werden Besucher – ob zu Fuss oder mit dem Velo – gebeten, sich nur auf den offiziellen Wegen zu bewegen und Wildruhezonen sowie Holzschlaggebiete zu respektieren. Desweiteren sollen Hunde an der Leine geführt und keine seltenen oder bedrohten Pflanzen gepflückt werden. Feuer sollte nur an den offiziellen Feuerstellen entfacht werden. Fussgänger werden gebeten, Biker zu tolerieren. Diese wiederum sollten das Tempo verringern, wenn sie sich Fussgängern nähern, und ihnen den Vortritt gewähren. (dh)

Mehr Sorgen bereiten dem Regionalförster allerdings die Stürme von Anfang Jahr und die derzeitige Witterung. Zum einen sind dies ideale Bedingungen für den Borkenkäfer, zum anderen ist die Holzwirtschaft angeschlagen. Sturmholz verkaufe sich schlecht, es sei zu viel Holz auf dem Markt und wegen Corona die Nachfrage geringer als sonst. «Wir haben Holzstapel, von denen wir den Käufer noch nicht kennen», sagt Lüchinger. Dies, obwohl nur so viel geholzt wird wie nötig.

Besucherzahlen im Toggenburg sind so hoch wie im Sommer

Die Besucherzahlen in den Wäldern des Toggenburgs sind in den vergangen Wochen deutlich gestiegen. «Im Obertoggenburg sind diese etwa vergleichbar mit Sommer- oder Herbstferien», sagt der zuständige Regionalförster Christof Gantner. Hier blieben die Waldbesucher grösstenteils auf den Wegen. Gantners Begründung lautet:

Christof Gantner, Regionalförster Waldregion 5 Bild: Urs Hemm

«Wer sich im Toggenburg abseits der Wege aufhält, findet sich schnell in steilem Gelände wieder.»

Jedoch weichen viele Besucher auf Wege aus, die sonst kaum oder nicht begangen werden.

Wilde Feuerstellen habe es hie und da gegeben, «aber das Gros der Waldbesucher hält sich an offiziellen Plätze». Auch der Abfall sei kaum ein Thema; die Brätelnden würden den Abfall mitnehmen oder in den Mülleimern entsorgen, welche von den Gemeinden wiederum gut betreut würden.

Alles in allem sind Gantner keine grösseren Zwischenfälle aus dem Obertoggenburg bekannt. Er hat auch nicht den Eindruck, dass mehr Personen abseits der Wege unterwegs sind als zu Normalzeiten. Die erhöhten Besucherzahlen führten aber zwangsläufig zu mehr Bewegung und Unruhe im Wald. Die Forstbetriebe hätten nicht mit vielen Menschen zu kämpfen, die sich über Sperrungen hinwegsetzen. Trotzdem seien die Forstwarte noch aufmerksamer bei den Holzereiarbeiten, da doch mit mehr Waldbesuchern zu rechnen sei.

Tiere brauchen Ruhe für die Aufzucht des Nachwuchs

Die ersten Monate des Jahres sind intensiv für Wildtiere: Nachdem sie sich im Frühling von der kargen Winterzeit mit energiereicher Nahrung erholen, beginnt ab Mitte April die Brut- und Setzzeit – der Nachwuchs erblickt das Licht der Welt. «Während dieser Zeit benötigen die Tiere viel Ruhe», sagt Matthias Müller, Regionaler Wildhüter Unteres Toggenburg-Wil. Eine Rehgeiss zum Beispiel brauche viel Energie. Nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch, um das Junge über mehrere Wochen zu säugen. Die ersten zwei bis drei Wochen bewegt sich das Kitz dabei kaum von der Stelle und wird von der Geiss mehrmals täglich aufgesucht. So ist es vor Feinden besser geschützt. Unnötige Fluchten würden die Rehgeiss zusätzlich Energie kosten.

Matthias Müller, Regionaler Wildhüter Unteres Toggenburg-Wil Bild: PD

Aber auch andere Tiere wie Vögel, darunter vor allem die Bodenbrüter, würden in ihrer Aufzucht gestört, wenn Besucher sich quer durch den Wald bewegen. Wenn hochträchtige Tiere gestört werden, könnte sich dies indirekt auf den Nachwuchs auswirken. Dieser wäre etwa anfälliger für Krankheiten. Deshalb appelliert Müller, auf den offiziellen Wegen zu bleiben. «Wir haben jedoch festgestellt, dass vermehrt Biker quer durch den Wald fahren.»

Rehgeiss am Nachmittag angefahren

Kürzlich musste Müller mit seinem Suchhund eine Rehgeiss suchen, die von einem Auto angefahren wurde. Das Tier hatte schwere Beinbrüche erlitten und wurde von seinem Leiden erlöst. Die beiden zugehörigen Jungtiere waren noch zu klein und hatten keine Überlebenschance. Das war nachmittags um vier Uhr – zu einer Zeit, bei der Rehe eigentlich kaum aktiv sind. Zwar lasse sich dies nicht beweisen, doch Müller sagt:

«Der Verdacht liegt nahe, dass die Geiss von einer Person aufgeschreckt wurde.»

Zudem bemerkt der Wildhüter, dass Rückzugsorte für Rehe, auch Einstände genannt, von Passanten gestört werden. Die Tiere würden sich deshalb in andere Gebiete verlagern, die nicht immer günstig seien. Durch den erhöhten Energiebedarf können sich die Tiere nach dem Winter oder Schwangerschaft langsamer erholen. In Einzelfällen sei dies unter Umständen tödlich. «Der Raum im Wald ist eng. Es ist wichtig, dass Tiere weiterhin Rückzugsmöglichkeiten haben, wo sie ungestört sind», sagt Müller.

Im Obertoggenburg ist der Winter stressiger

Urs Büchler, regionaler Wildhüter Oberes Toggenburg–Neckertal Bild: Urs Hemm

Auch im Obertoggenburg herrscht Brut- und Setzzeit. Der zuständige regionale Wildhüter Urs Büchler sieht allerdings wenig Probleme mit dem Coronaansturm. Generell habe es im Toggenburg viele Naturbesucher. «Dort, wo ich unterwegs war, hatte es eher weniger Leute als üblich, und diese waren meist nur in kleinen Gruppen unterwegs», stellt Büchler fest. Er setzt diesen Umstand mit den geschlossenen Bergbahnen und Gastrobetrieben in Zusammenhang.

Sowieso sei der Wald ein enger Lebensraum, an dem auch die Landwirtschaft und Waldbesitzer interessiert sind. Die Lebensräume der Wildtiere seien generell grossen Beeinträchtigungen durch die vielseitigen Nutzungsansprüche und Freizeitnutzungen ausgesetzt. Büchler sagt:

«Das ist ein Dauerthema, auch ohne Corona.»

Zudem gebe es immer Leute, die sich nicht an die Regeln halten und quer durch den Wald gehen oder fahren.

Im Obertoggenburg schätzt der Wildhüter für die Wildtiere den Winter stressiger ein als den Frühling. Denn in der kalten Jahreszeit seien besonders viele Freizeitsportler unterwegs, während die Tiere von ihren Reserven zehren. «Wintersportler, die neben den Pisten fahren, schrecken die Tiere auf. Sie verbrauchen unnötig Energie und werden so geschwächt.» Im Frühling, in der Zwischensaison, habe es zwar weniger Leute. Die fast flächendeckende, intensive Bewirtschaftung stelle in der heiklen Brut- und Aufzuchtzeit aber ein Problem für viele Arten dar.