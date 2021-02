Stadtkultur

IG Kultur Wil will Ende März Nutzungsideen für die Liegenschaft «Turm» präsentieren

Infolge der Corona-Pandemie steht das kulturelle Leben seit geraumer Zeit weitgehend still. Derweil nimmt das Raum- und Betriebskonzept für den «Turm» nimmt Formen an und die IG Kultur Wil verfügt neu über eine Vertretung in der städtischen Kulturkommission.