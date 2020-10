«Ich steckte in einem Teufelskreis»: Flüchtlingsfrau aus Wil über ihre zwölfjährige Suche nach einer Arbeitsstelle Die 55-jährige Marina Yunusova ist vor zwölf Jahren aus Tschetschenien geflüchtet und wohnt jetzt in der Schweiz. Über die Jahre hat sie nie eine adäquate Anstellung gefunden – und daher keine gesicherte Aufenthaltsgenehmigung. Das ändert sich nun endlich. Rosa Schmitz 30.10.2020, 05.00 Uhr

Die Erleichterung ist gross. Für Marina Yunusova ist dieses Jahr eine zwölfjährige Suche nach einer anständigen Arbeitsstelle zu Ende gegangen. Dank des Jobcenters St. Gallen. Die Flüchtlingsfrau aus Tschetschenien wurde in ihrem Heimatland als «Fachperson Gesundheit» ausgebildet. Doch in der Schweiz fand sie bis jetzt keine adäquate Anstellung. Ihre ausländischen Diplome wurden nicht anerkannt. Sie musste als Putzfrau jobben, war auf Sozialhilfe angewiesen und hatte daher keine gesicherte Aufenthaltsgenehmigung. Nun wird wohl bald auch diese Unsicherheit überwunden sein.

Ein Alters- und Pflegeheim stellte Yunusova für sechs Monate als Praktikantin ein und bot ihr anschliessend eine Position als Pflegehelferin SRK. Sie sagt:

«Ich bin überglücklich. Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde.»

Zwar ist ihr jetziger Arbeitsvertrag auf Ende Januar 2021 befristet, aber Yunusova hat bereits um Verlängerung oder definitive Anstellung angefragt. Das Team, in dem sie arbeitet, berichtet sie, würde sich für sie einsetzen.

Aus Tschetschenien geflüchtet

«Ich wollte oft aufgeben», sagt Yunusova. Verständlicherweise: Die 55-Jährige hatte es nicht einfach im Leben. Sie ist seit zwölf Jahren vorläufig in der Stadt Wil aufgenommen. Nachdem sie in den frühen 2000er-Jahren aus Tschetschenien geflüchtet war – zusammen mit ihrem Ehemann und vier Kindern –, gelangte sie über Polen in die Schweiz. Ihre Einreise verlief nicht ohne Probleme. Yunusova sagt:

«Wir wurden im ganzen Land herumgereicht. Und unter harten Bedingungen untergebracht.»

Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ihre Familie einen Termin für ein Interview zur Aufnahme bekommen hat und schliesslich in den Kanton St. Gallen versetzt wurde. Seitdem besitzt sie einen F-Ausweis, der ihr allerdings jeweils nur für ein Jahr den Aufenthalt garantiert. Danach wird neu geprüft, ob sie eine Verlängerung erhält. Sicher ist das nicht. Die Angst schwingt dabei immer mit, doch wieder ausgewiesen zu werden.

Bis jetzt keinen B-Ausweis

«Ich habe über die Jahre bereits zweimal versucht, einen B-Ausweis zu beantragen, wurde aber abgewiesen», sagt Yunusova. Warum? Weil sie keine Stelle gefunden hatte und daher von der Sozialhilfe habe leben müssen.

«Ich steckte in einem Teufelskreis.»

Ohne gut bezahlte Arbeitsstelle keinen Lohn. Ohne Lohn keine finanzielle Unabhängigkeit. Ohne finanzielle Unabhängigkeit keine Aufenthaltsbewilligung. Ohne Aufenthaltsbewilligung keine gut bezahlte Arbeitsstelle.

Doch Yunusova gab nicht auf und schließlich konnte ihr – nach vielen vergeblichen Bemühungen – das Jobcenter St. Gallen helfen. Dorthin sei sie vom Sozialamt überwiesen worden. Ihre Fähigkeit, weiter zu kämpfen, sei vor allem auf ihre Beraterin Daniela Geissberger zurückzuführen. Ohne sie «wäre ich verzweifelt», sagt sie.

Jobcenter St. Gallen bot Unterstützung

Geissberger arbeitet seit fast zwei Jahren beim Jobcenter St. Gallen. «Ich schätze es sehr, dass ich Frau Yunusova – und Menschen in ähnlichen Situationen – unterstützen kann», sagt sie. «Es ist erfreulich, wenn jemand mit einem traurigen Gesicht hereinkommt und mit einem lächelnden wieder geht.» Frau Geissberger betreue zurzeit ungefähr 15 bis 20 Arbeitslose bei der Suche nach einer Stelle.

«Ich versuche immer, jedem Einzelnen meine volle Aufmerksamkeit zu schenken.»

Die Menschen, die sie betreue, seien mehrheitlich Flüchtlinge und hätten genug andere Sorgen. Sie wolle ihnen zumindest eine nehmen.

«Dabei ist es mitunter schwierig, die Arbeitgeber zu überzeugen, sich auf die Menschen einzulassen», sagt Geissberger. Zwar habe sie viel Offenheit erlebt. Aber manche hätten Vorurteile gegenüber unerfahrenen Arbeitnehmern. Manchmal klappe es dann beim zweiten oder dritten Anlauf.

«Sie steht noch auf beiden Beinen»

Yunusova habe es besonders schwer gehabt. «Sie musste viel überwinden, allein schon um es in dieses Land zu schaffen und um hier zu ‹überleben›», sagt Geissberger – sichtlich beeindruckt. Sie habe immer wieder versucht, Yunusova zu vermitteln, wie viel Kraft sie habe, um Ablehnungen und Enttäuschungen wegzustecken und auf beiden Beinen stehen zu bleiben.

«Ich ermutigte sie, indem ich ihr ihre eigenen Stärken zeigte.»

«Ich stehe in Frau Geissbergers Schuld», sagt Yunusova. «Sie hat mir immer wieder gesagt: Wir brauchen nur einen Job – und den müssen wir jetzt finden. Sie hatte recht.» Wenn sie nun bald, mit guter Beschäftigung, den B-Ausweis erhält, kann sie sich in der Schweiz richtig heimisch fühlen. Der Ausstieg aus dem Teufelskreis ist ihr dann gelungen.