«Ich habe so nicht weiterleben können»: Wilerin war während Coronapandemie in der Psychiatrie

Lucinda Kämpf blickt auf zwei Aufenthalte in der Privatklinik Clienia Littenheid zurück. Der zweite, zu Zeiten des Coronavirus, unterschied sich deutlich.

Janine Bollhalder 12.06.2020, 05.00 Uhr

Der Alltag in der Psychiatrie Clienia Littenheid geht trotz des Coronavirus weiter. Bild: PD

«Ich hatte keine Angst vor dem Coronavirus», sagt Lucinda Kämpf (Name geändert, der richtige ist der Redaktion bekannt). Erst kürzlich ist sie in ihre eigenen vier Wände zurückgekehrt. Drei Wochen hat sie in der Privatklinik Clienia Littenheid verbracht. Es war Kämpfs zweiter Aufenthalt und ein besonderer: in der Psychiatrie zu Zeiten des Coronavirus.

Auslöser für Lucinda Kämpfs Klinikaufenthalte war ihre Beziehung: Sie hat 19 Jahre mit ihrem Partner zusammengelebt, den Haushalt geschmissen und sich um die insgesamt sechs Kinder der Patchworkfamilie gekümmert. Die jüngste Tochter ist ein gemeinsames Kind. Es habe während der gemeinsamen Zeit immer Differenzen zwischen Kämpf und ihrem Partner gegeben, aber:

«Die Gewalt hat erst im Laufe der Zeit zugenommen.»

Es kam so weit, dass Kämpf mit einer zertrümmerten Schulter und gebrochenen Rippen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie sagt: «Ich habe mich selbst darum kümmern müssen, irgendwie ins Krankenhaus zu kommen.» Da Kämpf sich weigerte – wie von ihrem Ex-Partner vorgeschlagen – zu sagen, dass sie selbst umgefallen sei, warf er sie aus dem gemeinsamen Haus.

«Er wollte nie einen Vertrag aufsetzen oder heiraten. Er hat die Situation berechnend ausgenützt.»

Es wird mit einer Zunahme an psychischen Folgen aufgrund häuslicher Gewalt während der Coronakrise gerechnet.

Bild: Fotolia

Lucinda Kämpf fand sich wieder ohne Bleibe und ohne Geld. Ihr Bruder habe ihr dann eine Wohnung organisieren können. Die Situation besserte sich für sie aber nicht: «Es ging mir sehr schlecht. Ich habe nicht normal weiterleben können.» Im November des vergangenen Jahres hat sie sich selbst in die Privatklinik Littenheid eingewiesen, wo sie dann – bis auf einen kurzen Unterbruch über Weihnachten und Neujahr – bis Ende Februar blieb.

Der zweite Aufenthalt war anders

Anfang Mai folgte eine Schulteroperation, der Auslöser für die zweite Selbsteinweisung. Denn die Operation habe «einiges wieder aufgewühlt». Lucinda Kämpf beendete ihren Aufenthalt nach drei Wochen. Es sei allerdings aufgrund des Coronavirus ein deutlich anderes Erlebnis gewesen, als ihre erste Zeit in Littenheid:

«Es gab keine grosse Auswahl an Ergotherapien, die Mahlzeiten fanden in Schichtwechseln statt – mit dem geforderten Abstand, das Areal durfte nicht verlassen und kein Besuch empfangen werden.»

Gesprächstherapien fanden nach wie vor statt, allerdings mit zwei Metern Distanz. Maskiert war das Personal nicht, nur der Stationsarzt und die Nachtwache haben eine Schutzmaske getragen. «Der Aufenthalt in der Clienia Littenheid während der Coronakrise war weniger kurzweilig», sagt Kämpf. Sie habe die handwerklichen Arbeiten vermisst, die Ergotherapie mit der Möglichkeit, Holz und Stein zu bearbeiten. Immerhin: «Es gab Maltherapien und am Abend durfte dieser Raum selbstständig benutzt werden.»

Strukturierter Klinikalltag trotz Ausnahmezustand durch Corona

Langweilig sei es trotz des eingeschränkten Angebots nicht gewesen, der Alltag in der Privatklinik Littenheid war strukturiert: «Von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr gab es Frühstück, dann Gesprächs- oder Physiotherapie.» Letztere Behandlung habe trotz Corona ohne Maske stattgefunden, berichtet Kämpf. «Nach dem Mittagessen standen wieder Therapien auf dem Programm oder man hat spazieren gehen können. Oder Velofahren. Beides beschränkt auf das Areal der Klinik.»

Die Bewegung habe Kämpf gutgetan. Auch die Interaktion mit anderen Patientinnen und Patienten war erlaubt – sofern der Abstand von zwei Metern eingehalten wurde. «Gelegentlich gab es vor dem Abendessen einen Tagesrückblick. Jeder berichtet von seinem Tag. Aufgrund des Coronavirus fiel dies aber manchmal aus», erzählt Lucinda Kämpf.

Corona-Hinweise Bild: Ralph Ribi

Explizit von der Klinikleitung oder vom Personal über das Coronavirus informiert worden seien die Patienten nicht. «Man hat selbst recherchieren können, wenn man das wollte», sagt Kämpf. Die Konsequenzen des Virus habe sie aber schon bemerkt: überall Desinfektionsmittel und Schilder mit den Hinweisen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG). «Es gab sogar einen Patienten, der bei seinem Eintritt Temperatur hatte.» Er musste für eine gewisse Zeit in Selbstisolation. Passiert sei aber nichts, er habe das Virus nicht gehabt. Lucinda Kämpf sagt:

«Ich habe mich rundum wohl gefühlt in der Klinik. Zu keinem Zeitpunkt habe ich mir bezüglich des Coronavirus Sorgen gemacht.»

Eine ungewisse Zukunft

Die Zukunft der St. Gallerin ist bisweilen unklar. «Ich habe Mühe, alleine zu sein», sagt sie leise. Und es belaste sie sehr, dass der Kontakt zur gemeinsamen 14-jährigen Tochter abgebrochen sei. Und das, obwohl Kämpf im Ort wohne und ein Zimmer für das Mädchen vorbereitet habe. «In Littenheid wurde mir der Besuch einer Tagesklinik nahegelegt.» In Kürze werde sie sich das genauer anschauen, denn über das Erlebte komme sie – trotz zweier Aufenthalte in der Psychiatrie Littenheid – nur schlecht hinweg.

«Ich schreibe derzeit Bewerbungen, aber ich habe beruflich schlechte Chancen.» Kämpf hat noch immer starke Schmerzen in der Schulter – «Ich merke es bei jeder Bewegung. Die Schulter ist nicht belastbar.» Den Antrag für Invalidenrente habe sie eingereicht. Bald werde sie auch vor Gericht aussagen müssen bezüglich der Körperverletzung, die ihr zugefügt wurde. Ebenfalls ein Termin, der Geschehenes wieder aufwühlen könnte.

Nachgefragt: «Der Bedarf nach psychiatrischen Behandlungen wird steigen»

Die psychiatrische Privatklinik Clienia Littenheid hat Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus treffen müssen. Kommunikations- und Marketingverantwortliche Claudia Baumer berichtet vom Klinikalltag.



Wie beeinflusst das Coronavirus die täglichen Abläufe und Arbeiten in der Clienia Littenheid?

Kommunikations- und Marketingverantwortliche Claudia Baumer.

Bild: PD

Claudia Baumer: Die täglichen Arbeiten und Abläufe haben sich grundlegend verändert. Gruppenangebote etwa waren nur noch mit wenigen Patienten und ohne Durchmischung der verschiedenen Stationen möglich. Auch die Essenszeiten mussten angepasst werden und wurden in zwei Schichten eingeteilt, um die erforderliche Distanz einzuhalten. Ambulante Therapien bei besonders gefährdeten Personen wurden telefonisch oder via Videoübertragung durchgeführt.

Wie haben Sie den neuen Alltag erlebt und wie reagierten die Patienten auf die Situation?

Anfangs herrschte eine grosse Unsicherheit durch den strengen, aber notwendigen Eingriff von Bund und Kanton. Durch die Omnipräsenz des Coronavirus in den Medien haben jedoch fast alle Patienten mit grossem Verständnis auf unsere Massnahmen reagiert. Am meisten hat sie jedoch das Besuchsverbot beschäftigt, gerade zu Beginn der Pandemie hat dies zu einigen Austritten geführt. In Einzelfällen und bei Notwendigkeit – insbesondere in der Kinder- und Jugendpsychiatrie – haben wir Lösungen gefunden, Besuche unter bestimmten Umständen zu ermöglichen. Dies war von den Behörden ja auch so vorgesehen.

War die Umsetzung von «Social Distancing» also schwierig?



Die Seele leidet bei sozialer Distanz. Menschen, die schon früh abweisende oder unberechenbare Bindungserfahrungen gemacht haben, regieren besonders stark auf eine zwischenmenschliche Irritation wie diese. Wir von der Clienia Littenheid finden die Wortwahl «Social Distancing» sehr unglücklich, denn dank der modernen Technik gelingt es weiterhin, soziale Kontakte digital zu pflegen. Soziale Nähe ist wichtig, besonders in Krisenzeiten und bei psychisch erkrankten Personen. Natürlich ist das Einhalten des geforderten Abstands aber eine der wichtigsten präventiven Massnahmen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Der Begriff «Physical Distancing» – also körperliche Distanz» – ist für uns allerdings zutreffender als «Social Distancing» und wird in der Clienia Littenheid bevorzugt verwendet.



Haben die Einschränkungen der Behandlungsangebote deren Effizienz eingeschränkt?



Gruppenangebote konnten nur noch im kleinen Rahmen stattfinden und insofern hat die Effizienz der Leistungserbringung abgenommen. Die Behandlungsqualität war aber jederzeit sichergestellt.



Hat es weniger Patienten in der Clienia Littenheid und fürchten Sie daher finanzielle Einbussen?



Die Aufforderung «Bleiben Sie zu Hause» hat gewirkt, die Leute gingen nicht mehr zum Arzt und wir verzeichneten weniger Zuweisungen. Es gab auch spontane Austritte. Überdies wurden alle Spitäler und auch die psychiatrischen Kliniken in die Akutversorgung für Covid-19-Patienten eingebunden und mussten als Vorhalteleistungen Konzepte zur Bereitstellung freier Betten präsentieren. Alle diese Massnahmen führte in der Clienia Littenheid zu einer tieferen Belegung als budgetiert und noch ist ungeklärt, wie und ob unsere Vorhalteleistungen abgegolten werden.



Welche Erkenntnisse ziehen Sie aus dem Alltag unter Coronamassnahmen?



Die Digitalisierung im Gesundheitswesen hat durch das Coronavirus einen grossen Schritt nach vorne gemacht. Telemedizin konnte in dieser Extremsituation als Alternative erprobt und gut eingesetzt werden, sie ersetzt jedoch – besonders in der Psychiatrie – keine persönlichen Gespräche. Allerdings stösst auf Unverständnis, dass die Vergütung von Teletherapieleistungen nicht adäquat vergütet wird, wenn diese von Psychologen oder Fachpsychologen und nicht von Medizinern erbracht wird.



Wie schätzen Sie die psychischen Folgen des Coronavirus ein?



Die Auswirkungen der Pandemie sind für viele Menschen einschneidend. Stellen sind verloren gegangen und Existenzen zusammengebrochen. Psychische Probleme und damit die Nachfrage nach psychiatrischen Behandlungen werden sicher steigen. Durch den psychischen Stress können neue Erkrankungen auftreten: Es ist möglich, dass Menschen, die vor der Krise ihren Alltag gut bewältigen konnten, eine Angst- oder Zwangsstörung entwickeln. Wir rechnen auch mit einer Zunahme an paranoiden Persönlichkeitsstörungen oder Wahnvorstellungen. Dies zeigt sich möglicherweise in Verschwörungstheorien um das Virus. Auch die psychischen Probleme häuslicher Gewalt werden sich vermutlich häufen. Dazukommen gewisse Behandlungen, die aufgrund des Lockdown unterbrochen und aufgeschoben wurden. Wir alle müssen nun den Weg zurück in die Normalität finden.