«Ich habe fast nicht mehr daran geglaubt»: Bedrohte Uferschwalben brüten wieder in Kirchberger Kiesgrube

Die Uferschwalbe ist die kleinste Schwalbe Europas. Ihre Oberseite ist braun, der Bauch weiss mit einem braunem Brustband. Der Schwanz ist schwach gegabelt. Auf dem Speiseplan der 12 bis 13 Zentimeter langen Vögel stehen Insekten, welche sie im Flug erbeuten. Als Langstreckenzieher verbringt die Uferschwalbe den Winter in in Zentral- und Ostafrika.

Die Uferschwalbe ist ein Koloniebrüter und gräbt 40 - 100 Zentimeter tiefe Bruthöhlen in vegetationslose, sandige Steilhänge in Gewässernähe. Ursprünglich nistete die Art bei hierzulande in steilen Uferwänden grosser Flüsse. 2013–2016 lagen die meisten Kolonien in Kiesgruben, wenige in frisch angerissenen Sanddepots und einzelne in künstlichen, aus Sand aufgeschütteten Brutwänden, wie die Schweizerische Vogelwarte in Sempach auf ihrer Website schreibt. Im April / Mai legt sie 4-6 Eier. Manchmal erfolgt eine zweite Brut im Juni / Juli. Den Schweizer Bestand schätzt die Vogelwarte auf 2300–3000 Paare. (dh)