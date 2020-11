«Ich bin erstaunt, wie viele offene Stellen es hat»: Uzwils Schulratspräsident Daniel Wyder über seine Abwahl und berufliche Zukunft 38 Stimmen machten den Unterschied: Ende September wurde der amtierende Schulratspräsident von Uzwil, Daniel Wyder, abgewählt. Er gibt Einblicke in seine Gedankenwelt und wie es mit der Arbeitssuche läuft. Dinah Hauser 03.11.2020, 05.00 Uhr

Daniel Wyder, der abgewählte Schulratspräsident Uzwils, ist derzeit auf Jobsuche. Diese sei vielversprechend. Bild: PD

Mit dem Resultat der kommunalen Wahlen vom 29. September ist er nicht glücklich – schliesslich hat Daniel Wyder von der Uzwiler Bürgerschaft faktisch die Kündigung erhalten. Gerne wäre er nochmals für eine Legislatur geblieben. «Dass sich aber alles im ersten Wahlgang entschieden hat, darüber bin ich nicht unglücklich», sagt der Uzwiler Noch-Schulratspräsident.

Einerseits hat er so mehr Zeit, sich auf die Arbeitssuche zu konzentrieren. Andererseits hat er sich nicht nochmals zwei Monate lang im Wahlkampf behaupten müssen. Der 53-Jährige beschreibt die Zeit vor einem zweiten Wahlgang als intensiver. «Meist muss man dann alle Register ziehen», weiss er aus eigener Erfahrung. 2013 gingen die Wahlen ebenfalls in die zweite Runde und führten für Wyder zu einem positiven Resultat.

Ein wenig Wehmut ist aus seiner Stimme zu hören. Mit dem Resultat hat er sich aber mittlerweile arrangiert.

«Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft.»

Dabei habe ihm auch geholfen, vier Tage alleine zu pilgern. «Sich nur darauf zu konzentrieren, einen Fuss vor den anderen zu setzen und in den Kirchen und Kapellen zu beten, war erholsam.» Sein Ziel ist es, nach weiteren Etappen mal in Rom anzukommen. Doch auch mit seiner Frau im Wohnwagen eine Woche lang zu verreisen, gab wertvollen Abstand.

Daniel Wyder auf dem Lukmanierpass: In vier Tagen pilgerte er Anfang Oktober alleine nach Ponte Tresa. Bild: PD

Unterdessen hat sich der Mandatsträger beim RAV angemeldet. Er schwärmt davon: «Für mich als ungeübten Stellensuchenden sind die Inputs wertvoll.» Positiv überrascht habe ihn, dass es viele offene Stellen gebe, die für ihn interessant sind. Ursprünglich hat er eine technische Ausbildung als Maschineningenieur absolviert und war später als Projektleiter auch in der Informatik tätig. «Ich war in verschiedenen Branchen tätig, deswegen kann ich auch relativ breit suchen», sagt Wyder.

Arbeit in verschiedenen Branchen

Dabei unterstütze ihn auch sein Umfeld:

«Immer wieder schickt mir jemand ein Inserat, wo ich mich noch bewerben könnte.»

So habe er denn auch schon einige Bewerbungen abgeschickt. Er sucht nach einer Stelle, wo er seine Erfahrung aus der Politik, Verwaltung und Technikbranche einbringen kann; «eventuell mehr im Sozialen als im rein technischen Bereich». Dabei würde er aber häufig als Quereinsteiger gelten.

Er führt aber seine Berufserfahrung in verschiedenen Branchen als Vorteil auf, denn er sei sich gewohnt, sich in neue Tätigkeitsfelder einzuarbeiten. «Ich bin überzeugt, dass mir diese Fähigkeit hilft.» Dass sein Pensum per Anfang Jahr von 100 auf 80 Prozent reduziert wurde, komme ihm in der Bewerbungsphase zugute.

Druck nimmt ihm auch die Nichtwiederwahlabsicherung. In Kombination mit der Arbeitslosenversicherung kann er eine stabile finanzielle Situation aufrechterhalten, falls es denn bis Neujahr noch nicht mit einer Anstellung klappen sollte. Auf die faule Haut legen will sich Wyder aber nicht. «Das ist nicht im Sinn des Systems und ich würde mich dabei nicht wohl fühlen.»

«Gespräche vor Ort sind wertvoller»

Trotz Corona habe er bereits erste Einladungen zu Gesprächen erhalten – natürlich mit entsprechenden Hygienemassnahmen. Eines davon wurde wegen Krankheit verschoben. Als Schulratspräsident sass er die vergangenen acht Jahre auf der anderen Seite. Dabei habe es auch schon Vorstellungsgespräche per Videotelefonie gegeben – etwa dann, wenn eine Lehrperson auf Reisen war und sich für eine Stelle bewarb. «Es ist nicht optimal, aber es geht.»

Wyder selbst findet persönliche Gespräche vor Ort wertvoll: «Ich bekomme so einen Einblick, wie sich die Firma präsentiert, wie sie eingerichtet ist und wie die Angestellten arbeiten.» Und man könne einander besser kennen lernen und einschätzen.

Was noch zu tun bleibt

Noch rund zwei Monate verbleiben Wyder als Schulratspräsident. So einige Geschäfte gilt es, zu übergeben. Dass der ganze Schulrat neu bestückt wird, mache die Sache nicht ganz einfach. «Es gilt zu unterscheiden, was wir jetzt noch entscheiden und was wir dem neuen Schulrat übergeben.»

Er nennt als Beispiel die Digitalisierung im Unterricht und wie bei der Beschaffung von Geräten vorgegangen werden soll. Das sei ein Thema für den neuen Schulrat, «deswegen sind wir darauf bedacht, das Thema gut aufzubereiten und eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen».