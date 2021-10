Wil: Besuch bei den Brauereien Braurich, Hochkant und Young Braun

Brauereien In der Garage, im Keller, in der Scheune: Dank drei Hobbybrauern wird Wil wieder zur Bierstadt Vor knapp vierzig Jahren wurde im Hof zu Wil das letzte «Hofbräu» gebraut. Heute gibt es in Wil wieder drei registrierte Brauereien. Zu Besuch bei «Hochkant», «Young Braun» und «Braurich».

Marco Angele, Gründer der Young Braun Brewery vor seiner Brauscheune in der Oberen Vorstadt. Bild: Pablo Rohner

Die Geschichte von Braurich beginnt am Niederrhein. Reinhard Aurich erzählt sie am Holztisch in seiner zur Brauerei umgebauten Garage, vor ihm aufgereiht Bierfläschchen mit bunten Etiketten. An der Wand steht ein blau-weisser Zapfhahn, auf dem hölzernen Hebel eingebrannt der Schriftzug «Kienberger Alt».



2003 zogen Reini, wie er von Freunden genannt wird, und seine Frau Nicole nach Düsseldorf, weil er, der Maschinenbauingenieur, eine Anstellung bei Siemens bekam. Die westfälische Metropole ist allgegenwärtig in der Garage im Wiler Neulandenquartier. Am Heck des Autos klebt das Logo des Fussballvereins Fortuna, an der Wand hängt ein Plakat der Düsseldorfer Rockband «Die Toten Hosen». Ihr Logo prangt auch auf Aurichs Pullover.

Zurück in Wil, fehlte Reinhard Aurich das Düsseldorfer Altbier. Also begann er es selber zu brauen. Bild: Pablo Rohner

In der Düsseldorfer Altstadt gibt es sechs Brauereien, in denen das für die Stadt typische Altbier – ein braunes, leicht bitter schmeckendes Bier – gebraut wird. In den an die Brauhäuser angeschlossenen Schenken habe er viele schöne Stunden verbracht, sagt Aurich und öffnet ein «Junker», das Weissbier in seinem Sortiment. Es schmeckt herb für ein Weissbier.



Den Geschmack der Biere der Welt nach Wil holen



Vier Jahre verbrachten Reini und Nicole Aurich in Düsseldorf. Dann zogen sie weiter nach Peking. Und dann nochmals nach Düsseldorf. 2014 kamen sie mit Kindern nach Wil zurück. Doch zurück in der Stadt seiner Jugend vermisste Reini Aurich das Altbier. Die Düsseldorfer Spezialität ist in der Schweiz kaum aufzutreiben.

Brauutensilien in der zur Brauerei umgebauten Garage von Reinhard Aurich im Neulandenquartier. Bild: Pablo Rohner

Also habe er sich entschlossen, selber ein Altbier zu brauen. Er nannte es «Kienberger Alt». Weil ihm das Brauen Freunde machte, probierte Aurich weitere Biersorten aus. Ganz so zentral, wie es vielleicht den Eindruck mache, sei Düsseldorf für die Idee von Braurich dann doch nicht. Er sagt:

«Ich möchte einen Teil der weltweiten Biervielfalt lokal abbilden.»

Wenn ihm das Resultat passte, nahm er das Bier in sein Repertoire auf und benannte es, wie sein erstes, nach Strassen im Neulandenquartier. Das Signet von Braurich ist der Grundriss des nahen Kapuzinerklosters. Die lokale Verankerung, wie Aurich sie in der Kultur um die Düsseldorfer Altbiere erlebte, leitet sein Branding.



Mit seinem Zapfhahn war Reinhard Aurich schon am Wiler Wochenmarkt. Bild: Pablo Rohner

Degustiert wird von hell nach dunkel. Nach dem «Junker» kommt das Pale Ale «Von Thurn», das leicht fruchtig schmeckt. Im Amber «Zelg» sind Noten von Kaffee und Caramel ansatzweise schon da, eindeutig dann aber im Stoutbier «Pankratius», das Aurich für den Winter braut. Die saisonalen Biere, «Pankratius» und sein sommerliches Pendant «Agatha», sind die einzigen im Sortiment, die nicht nach einer Strasse im Quartier benannt sind. Stattdessen tragen sie die Namen der zwei Wiler Stadtheiligen.

Maischen, Läuern, Gären

Ein altes Stadthaus im Lindenhofquartier. Auf der Treppe in den Keller riecht es wie nach Ovomaltine. Es ist ein schöner Samstagvormittag im September und Michael Schönenberger arbeitet schon seit 6.30 Uhr an einem Sud für ein «Hochkant»-Bier. Aus einem kleinen Antennenradio auf dem Fenstersims kommt Musik.

Der Malzgeruch entströmt einem Bottich, in dem Schönenberger gerade geschrotetes Braumalz stufenweise und unter ständigem Rühren im Wasser erhitzt. Maischen heisst der Vorgang, bei dem Stärke mit Hilfe von Enzymen in Zucker umgewandelt wird. Es dauert mehrere Stunden und entscheidet, je nach Erhitzung, über den späteren Geschmack des Biers. Während er rührt, erzählt Schönenberger, wie er zum Brauen kam.

Blick in den Maischbottich bei Michael Schönenberger in seiner «Hochkant»-Brauerei im Lindenhofquartier.

Bild: Pablo Rohner

Als alleinerziehender Vater mit zwei Kindern habe er etwas gebraucht, was er für sich machen konnte, sagt der Sozialarbeiter, der in einem Heim mit kognitiv beeinträchtigten Menschen eine Wohngruppe leitet. Als er einmal einem Freund beim Brauen half, sei er auf den Geschmack gekommen. Schönenberger begann im Keller mit kleinen Kesseln zu brauen. Das Bier wurde immer besser und beliebter bei Freunden, parallel dazu wuchs die Neugierde, andere Sorten auszuprobieren.

Ab dem ersten verkauften Liter wird die Biersteuer fällig

400 Liter Bier pro Jahr darf man in der Schweiz für den Eigenverbrauch steuerfrei brauen. Ab dann werden pro Liter je nach Bier und Menge zwischen 10 und 15 Rappen Biersteuer fällig. Genauso ist es ab dem ersten Liter Bier, den man verkauft. Michael Schönenberger konnte sein «Hochkant» irgendwann verkaufen. Also musste er seine Brauerei registrieren. Das hiess: Anmelden bei der Zollverwaltung, den Boden plätteln, die Wände hygienefreundlich verkleiden, den Brauraum von einem Lebensmittelkontrolleur abnehmen lassen.

Michael Schönenberger in seinem Lagerraum.

Bild: Pablo Rohner

Über ein Dutzend Sorten hat er seither ausprobiert. Er experimentierte mit dem Geschmack von Holunderbeeren oder mit Brennnesseln, die er in der Nähe des Spitals schnitt. Im aktuellen Angebot auf der Website stehen zehn Biere. Sie tragen sprechende Namen wie «Hopfensturm», «Harry Porter», «Wiler Bock» oder «Die Belgierin».

In einem dunkel getäfelten Nebenraum des Kellers liegen die Ingredienzen, deren Einsatz den Geschmack und die Art des Biers bestimmen. Weisse Säcke mit Gerstenmalz, stapelweise vakuumierte Hopfenpellets in einem Holzschrank. Auf handbeschriebenen Etiketten stehen die Namen der Sorten, «Cascade», «Mosaic», «Amarillo», «Saazer». Der Hopfen ist die Würze des Biers. Der beliebte Amerikaner «Amarillo» eignet sich für fruchtige Ales, der tschechische «Saazer» für eher bittere Biere.

Von fruchtig bis bitter: Hopfenpellets in einem Schrank in der «Hochkant»-Brauerei.

Bild: Pablo Rohner Das Malzlager.

Das Lager von «Hochkant» ist gut gefüllt.

Nach dem Maischen wird der Sud geläutert. Dabei wird der Zucker, den es später für die Gärung braucht, aus der Gerste gewaschen. Michael Schönenberger verbindet den Bottich mit dem Sud mittels Schläuchen mit einem leeren und öffnet den Hahn. Die abfliessende Flüssigkeit, Würze genannt, wird durch abgesunkene Malzreste gepresst und so gefiltert. Dann erhitzt Schönenberger die Würze wieder, diesmal gibt er unter Rühren den Hopfen dazu. Nach zwei Wochen Gärung wird er 106 Liter in die Fläschchen mit den schlichten, recyclingpapierbraunen Etiketten abfüllen. 16 Harasse resultieren so aus einem Brautag.



Young Braun: Brauen in der Scheune

Marco Angele braut an seinen Brausamstagen ungefähr doppelt so viel. Von frühmorgens bis Feierabend steht er dann in der umgebauten Scheune seiner Eltern in der Oberen Vorstadt. Die gleiche Scheune benutzten einst sein Vater und sein Grossvater für ihre Handwerksbetriebe.

Angeles Brauerei heisst Young Braun Brewery, und die Biere, die er serienmässig produziert «FiBi», für «Fiirobigbier», «WeBi», für «Wegbier» und «ZwiBi», für «Zwischäbier». Das «Fibi» ist ein fruchtiges Pale Ale, das «Webi» ein leichtes Sommerbier und die «Zwibi»-Etikette bekommen die Spezialbiere.

Marco Angele präsentiert seine drei aktuellen Biere. Bild: Pablo Rohner

Suche global, braue lokal

Für neue Rezepte suchen sich Marco Angele, Michael Schönenberger und Reini Aurich durch Onlineforen und Blogs, vergleichen Zutaten und Rezepte. Wil verdankt seine neuen Biere auch der Schwarmintelligenz des Internets; Suche global, braue lokal. Hopfen und Malz kommen oft aus Deutschland, manchmal auch von weiter weg. Ihre Testsude machen alle drei in kleineren Kesseln. Dass ein Braugang schief geht und sie das Bier wegleeren müssen, komme vor, sei aber eher selten, sagen sie.

Gerade hat Marco Angele den Hopfen in seine Würze gegeben, die er nun unter Rühren erhitzt.

Bild: Pablo Rohner

Holz und Chromstahl dominieren in Angeles Brauscheune, an einer selbstgezimmerten Bar stehen ein paar Hocker. Der rustikale Charme versprüht den Geist der Craft-Beer-Kultur, die in den USA in den 1970er-Jahren als Reaktion auf die Marktdominanz weniger Grossbrauereien entstand und in den vergangenen Jahrzehnten einen Boom erlebte. Weil sie die Lagerbiere der Grossen als wässrig empfanden, begannen Pubs und Private, selber Bier zu brauen und dieses direkt vor Ort auszuschenken.

Noch kennen sich die neuen Wiler Braumeister nicht

Auch die Wiler Brauer füllen eine Lücke. Im 19. Jahrhundert gab es in Wil vier Brauereien. Die «Fass»-Brauerei an der Hubstrasse, die Brauerei Wanner zum «Schweizerhaus» am Friedtalweg, die Aktienbrauerei und die Brauerei im Hof zu Wil, in der bis 1982 das «Hofbräu» gebraut wurde. Im Hof zeugen die Reste von Eisenträgern an den Bollensteinwänden von dieser Zeit.

Die neuen Wiler Braumeister kennen sich bisher nicht persönlich. Gut möglich, dass sich das bald ändert. Interesse am Austausch unter Gleichgesinnten haben alle. Reini Aurich könnte sich sogar vorstellen, bei grösseren Anschaffungen genossenschaftlich zusammenzuspannen.

Blick in Marco Angeles «Young Braun Brewery» in der Oberen Vorstadt.

Stillleben von Marco Angeles Arbeitsplatte. Bild: Pablo Rohner Die Hopfenpellets für das Würzekochen werden abgewogen.

Die neuen Wiler Biere sind gefragt

Alle sechs Wochen macht Marco Angele einen Rampenverkauf. Seine Kunden können ihre Biere zudem online bestellen, die Harasse in einer Abholbox bei der Scheune abholen und die leeren zurückbringen. Zwischen 2500 und 3000 Liter setzt er dieses Jahr ab. Nächstes Jahr sollen es noch mehr werden.



Seit kurzem sind die «Young Braun»-Biere auch in Ralph's Bar, einer Bierbar in den Räumen der ehemaligen Angosturabar, erhältlich. Michael Schönenbergers «Hochkant» gibt es im «Rössli» zu trinken und Reini Aurich schenkte sein «Kienberger Alt» mehrmals am Wiler Wochenmarkt aus. Dass Wiler Bier Potenzial hat, weiss auch Christoph Widmer, Inhaber und Geschäftsführer von Widmer Bierspezialitäten. Er sagt:

«Das Regionale steht heute überall hoch im Kurs, auch beim Bier.»

Von Michael Schönenberger hat Widmer aktuell fünf Biere im Sortiment, mit Reini Aurich sei er in Verhandlung. Ihr Bier via Händler zu verkaufen, könne Kleinbrauer auch in ein Dilemma führen, sagt Widmer. Er erlebe, dass die Brauer einerseits froh um das Interesse und fundiertes Feedback zu ihrem Bier seien. Jedes Bier, das bei ihm im Verkaufsregal stehe, habe er vorher degustiert und für qualitativ gut befunden. Bei den Mengen, die er einkaufe, könne es bei gleich bleibender Produktionsmenge aber sein, dass von einem Biersud nur noch wenig Bier übrig bleibt, um es im Umfeld der Hobbybrauer zu verschenken und zu verkaufen. Und ein Hobby soll es bleiben, sagen die drei Wiler Brauer unisono. Oder?